66-Jähriger stiehlt spielendem Kind die Jacke

Polizei

Der Junge griff den Mann an, als dieser seine Jacke griff.

Wuppertal. Am Dienstag gegen 14 Uhr hat ein 66-Jähriger einem 13-jährigen Jungen dessen Jacke gestohlen. Der Junge spielte mit einem Freund auf einem Spielplatz in Barmen, als der Mann hinzukam und die auf der Parkbank liegende Jacke einfach an sich nahm. Der 13-Jährige sah das und wollte seine Jacke zurück. Dabei kam es zu einem Handgemenge, wobei der Mann dem Jungen gegenüber handgreiflich wurde.

Die alarmierte Polizei stellte den 66-Jährigen am Alten Markt und erfasste Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. Der Junge bekam die Jacke zurück.

