A 46: Auto geht in Flammen auf

Bei einem Unfall auf der A 46 am Mittwochabend ging ein Auto in Flammen auf. Ein Autofahrer, der gegen 19 Uhr in Richtung Düsseldorf unterwegs war, wurde mutmaßlich geschnitten. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Leitplanke und überschlug sich - dann ging das Auto in Flammen auf. Der Fahrer musste laut der Polizei Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht werden.