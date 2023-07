Wuppertal setzt auf neue Wasserstoffbusse

WSW produzieren eigenen Wasserstoff in Korzert.

Von Bernhard Romanowski

Wuppertal. Wasserstoff gilt derzeit vielen Beobachtern als der Hoffnungsträger, um den Energiehunger der Gesellschaft zu stillen. In Wuppertal wird nischenmäßig bereits auf Wasserstoff zurückgegriffen, und zwar im Bereich Mobilität. Die WSW betreiben 300 Busse, von denen 280 Fahrzeuge mit einem Dieselantrieb versehen sind. 20 Busse der WSW-Flotte besitzen einen Brennstoffzellenantrieb. „Diese Brennstoffzellenbusse werden als Eins-zu-eins-Ersatz für die Dieselbusse eingesetzt“, so WSW-Sprecher Holger Stephan. „Abgrenzungen nach Strecken oder andere Selektionen gibt es nicht“, sagt er und meint, dass die Brennstoffzellenbusse nicht nur auf bestimmten Strecken eingesetzt werden.

Die WSW verfügen über einen Elektrolyseur, der sich auf Korzert befindet und der Wasserstoff produziert. „Mit ihm können bis zu 400 Kilogramm Wasserstoff produziert werden“, so der WSW-Sprecher zur Tagesproduktion. „Die WSW erzeugt den Wasserstoff je nach Energiekosten und dem notwendigen Energiebedarf der Busse mit einem Planungsvorlauf von drei Tagen. Im Schnitt werden 200 Kilogramm Wasserstoff produziert.“

Flotte soll auch weiter elektrifiziert werden

Seitens der WSW ist bereits schon mehrfach von einer weiteren Elektrifizierung der Flotte die Rede gewesen. Die Stadtwerke wollen an ihrer Strategie festhalten, die Flotte weiter zu elektrifizieren. „Wir sehen darin die Zukunft der Antriebstechnologie. Es wäre fatal, wenn ein möglicher Fortschritt konterkariert wird, weil die Energiepreise gerade hoch sind. Dann entwickeln wir uns nicht weiter“, sagte Andreas Meyer noch vergangenes Jahr als Leiter der Bustechnik bei den WSW im Gespräch mit unserer Zeitung. Meyer: „Die Strategie wird nicht mehr rückläufig sein, vielleicht aus Kostengründen ein bisschen stagnieren, aber in der Tendenz wird sie weitergehen.“

Laut WSW-Sprecher Holger Stephan werden in Kürze weitere 32 Brennstoffzellenbusse ausgeschrieben: „Deren Beschaffungszeitraum reicht bis 2025.“ Bis dahin sollen sie also in den WSW-Garagen verfügbar sein. Mehr Busse brauchen freilich auch mehr Energie, in diesem Fall mehr Wasserstoff zur Erzeugung der notwendigen Energie, weiß der Unternehmenssprecher. Eine Erweiterung der Elektrolyse auf zwei Megawatt könnte die Brennstoffzellenflotte versorgen, deren Zahl im Jahr 2025 somit auf 52 Busse gestiegen sein wird. „Beschlüsse zur Erweiterung der Elektrolyse müssen jedoch noch gefasst werden“, so Stephan abschließend zu der Frage, wie weit das Vorhaben zur Erweiterung schon in den politischen Gremien der Stadt Wuppertal gediehen ist.

Die Wasserstoff-Busse sind ein gefördertes Gemeinschaftsprojekt von Stadtwerken und der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG). Die Wasserstoff-Tankstelle auf Korzert wurde 2020 in Betrieb genommen – direkt neben dem Müllheizkraftwerk.

Wenn der Restmüll dort verbrannt wird, wird Strom erzeugt, der für die Produktion von Wasserstoff verwendet wird. In der Brennstoffzelle im Bus reagieren Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser und geben dabei elektrische Energie ab. Der so generierte Strom wird in einer Batterie auf dem Dach gespeichert oder treibt direkt die Elektromotoren an. Dabei wird nur Wasserdampf ausgestoßen, kein CO2.