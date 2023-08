30 Millionen Euro für gehobenes Service-Wohnen

In der Villa Amalia werden stattliche Neubauten hochgezogen. Das Interesse am gehobenen Service-Wohnen soll rege sein.

Neben der Villa Amalia in Wuppertal entstehen drei Wohnhäuser.

Von Katharina Rüth

Wuppertal. Lange war nur ein großes Loch auf dem Gelände neben der alten Villa Amalia im Briller Viertel zu sehen. Jetzt wachsen Wände in die Höhe. Denn dort entstehen drei Wohnhäuser für gehobenes Service-Wohnen. Das Betreiber-Unternehmen „Schönes Leben“ plant, die Anlage rund um die alte Villa zum 1. April oder 1. Mai 2024 zu eröffnen.

In das große Loch ist bereits die Tiefgarage mit 60 Plätzen gebaut, darüber entstehen jetzt die Wohnhäuser mit je vier Etagen plus ein Staffelgeschoss. In ihnen wird es 64 barrierefreie Wohnungen von 54 bis 79 Quadratmetern geben. Drei weitere Wohnungen entstehen im ehemaligen Kutscherhaus. „Die Idee der Anlage ist exklusives Service-Wohnen“, erklärt Kip Sloane, Geschäftsführer der Schönes-Leben-Gruppe. „Das heißt, wir bieten Wohnungen und dazu hotelähnlichen Service.“ Viele dieser Dienstleistungen werden in der Villa Amalia angeboten: Dort soll ein Restaurant einen Mittagstisch für die Bewohner und Besucher anbieten, es soll einen Clubraum mit Bibliothek geben, einen Veranstaltungsraum, Ausstellungsflächen und unter anderem einen Fitnessbereich. Sloane: „Wir legen Wert auf die Möglichkeit zur Gemeinschaft.“

Gleichzeitig soll die Villa zum Teil auch den Wuppertalern offenstehen: Sie können das Restaurant besuchen, werden zu Ausstellungen und anderen Kulturveranstaltungen eingeladen, können ebenso wie die Bewohner Räume für Tagungen oder private Feiern mieten, darunter das „Babylon-Zimmer“, in dem 2018 Szenen der Fernsehserie „Babylon Berlin“ gedreht wurden.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen einen ambulanten Pflegedienst, der sich bei Bedarf um die Bewohner kümmert, es gibt eine 24-Stunden-Notrufbereitschaft und es soll eine Pflegewohngemeinschaft eingerichtet werden.

Die Bauarbeiten seien im Zeitplan, versichert Sloane – auch wenn einst schon Einzugstermine 2022 und 2023 genannt wurden. Sie hätten zwar unter den allgemeinen Problemen der Baubranche gelitten, seien aber „glimpflich durchgekommen“. Auch die Villa wird weiter saniert und für die künftige Nutzung hergerichtet. Das Restaurant soll mit der Wohnanlage im nächsten Frühjahr öffnen.

Für die Wohnungen verzeichneten sie bereits „reges Interesse“, sagt Sloane. Interessierte werden auf eine Warteliste genommen, ab Oktober wolle man sie konkret ansprechen. „Spätestens ab November werden wir auch einen Ansprechpartner auf dem Gelände haben“, kündigt Sloane an, dann soll die künftige Managerin der Anlage Auskunft geben können. Ab Anfang 2024 werden weitere Mitarbeiter eingestellt – von der Haustechnik über den Servicebereich bis zur Pflege. Rund 30 Personen soll das Team der Mitarbeiter umfassen.

Ursprünglich sollten Eigentumswohnungen entstehen

Mit den aktuellen Bauarbeiten ist eine längere Phase der Ungewissheit zu Ende gegangen. Nach der Schließung des Altenheims 2012 stand die Villa leer, 2015 kaufte die Landmarken AG Villa und Grundstück und entwickelte den Plan für drei Wohnhäuser auf dem Gelände. Aus der Bevölkerung und Teilen der Politik (Grüne und Linke) gab es Kritik. Insgesamt aber waren Politik und Verwaltung froh über die Aussicht auf die Erhaltung der denkmalgeschützten Villa. 2017 wurde der Bebauungsplan beschlossen.

Ursprünglich sollten die Neubauten aus Eigentumswohnungen bestehen, die Villa als Bürostandort vermietet und das Kutscherhaus verkauft werden. 2019 entschied die Landmarken AG, stattdessen Gelände und Kutscherhaus samt vorhandener Planung zu verkaufen und nur die Villa zu behalten. Käufer ist ein Essener Investor, der im Hintergrund bleiben will. Die Baukosten umfassen nach Angaben von Sloane rund 30 Millionen Euro. Die Schönes-Leben-Gruppe wird die Anlage betreiben. Ähnliche Anlagen betreibt sie in Gotha und Gladbeck, weitere sind im Bau.

Info

Historie Die Villa Amalia wurde 1884 für den Unternehmer Albert Neuhaus errichtet und nach seiner verstorbenen Frau benannt. Seit 1924 wird sie als soziale Einrichtung genutzt. 1976 drohte der Abriss. Es gab Proteste. Die Villa wurde durch die private Initiative von Bernt Westarp gerettet, der dort von 1980 bis 1991 ein Pflegeheim betrieb. Die Nachfolgeeinrichtung, das Johanneshaus am Brill, ging 2012 insolvent. Villa und Kutscherhaus stehen seit 1986 unter Denkmalschutz.

Preise Die Wohnungen werden für Mieten von 1650 Euro (54 m²) bis 2600 Euro (111 m² ) vermietet. Zusatzdienstleistungen kosten bis zu 700 Euro.