25-Jähriger Wuppertalerin läuft die Zeit davon

Aleksandra Malecki Zeit sucht einen Stammzellenspender.

Von Caroline Büsgen

Wuppertal. Aleksandra Malecki (25) wartet dringend darauf, dass ein Stammzellenspender gefunden wird, damit ihre Krebstherapie mit einer solchen Spende unterstützt werden kann. Vier Wochen Zeit haben die behandelnden Ärzte für die Suche nach einem genetisch passenden Spender angesetzt, über die Hälfte ist um. Noch hat sich aber – trotz unbeschreiblicher Solidaritätsbekundungen innerhalb der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis und am Arbeitsplatz von Aleksandras Mutter Karina Malecki – kein geeigneter Spender gefunden.

Dabei wäre es so wichtig für einen erfolgreichen Ausgang der Therapie, dass das bereits durch eine vorausgegangene Chemotherapie stark geschädigte Blut durch eine Stammzellentransplantation stabilisiert würde.

Auch Verwandte in Polen und sogar in den USA beteiligen sich an der Testung, bei der es darum geht, zu schauen, ob die Stammzellen eines möglichen Spenders mit den Merkmalen des Empfängers übereinstimmen. Auch Bruder Damian wurde gerade getestet, aber auch dieser Befund macht die Hoffnungen an dieser Stelle zunichte: „Einige Merkmale passen gut, andere aber nicht, so dass mein Blut die Stammzellen meines Bruders abstoßen würde“, erläutert Aleksandra.

Aktuell steht ein weiteres Testergebnis noch aus: Aleksandras Schwester Justina ist nun doch, entgegen der ursprünglichen Planung, getestet worden. Sie hat erst vor Kurzem ein Kind zur Welt gebracht und wäre deshalb eigentlich ein halbes Jahr nach der Geburt als potenzielle Spenderin zurückgestellt worden. Nun wurde sie aber doch getestet.

Seit Anfang dieses Jahres hat die 25-Jährige bereits sechs Anwendungen einer Chemotherapie bekommen. Aber kaum ist ein Tumor vernichtet, bildet ihr Körper rasend schnell einen neuen. „Die Ärzte haben deshalb eine extrem starke Chemotherapie angesetzt, aber auch das hat leider keinen Erfolg gebracht“, erläutert Aleksandra Malecki, und das ist auch die Begründung für die notwendige Stammzellentherapie. Noch ist etwas Zeit, bis die nächste Chemo ansteht, die dem geschwächten Organismus erneut heftig zusetzen wird. Deshalb bleibt der Appell an die Bürger, sich doch testen und bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren zu lassen.

Eine Registrierung ist bei der DKMS ohne viel Aufwand möglich, anschließend erhält man ein Set für einen Abstrich mit einem speziellen Wattestäbchen. Den schickt man zurück, er wird auf Gewebemerkmale untersucht. Wer als Spender in Frage kommt, spendet entweder durch Blutentnahme oder Knochenmarksentnahme.

www.dkms.de