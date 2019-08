17-Jährige klettern auf Fernsehturm

Witzhelden

+ © Judith Michaelis Der Fernsehturm in Witzhelden. © Judith Michaelis

Polizei warnt: Aufstieg ist lebensgefährlich.

Von Jürgen Heimann

Zwei 17-jährige Kölner sind ungesichert auf den Witzheldener Fernsehmast geklettert. Als sie in etwa 200 Metern Höhe auf der Plattform ankamen, setzte gerade der Schneesturm ein. Die beiden konnten den hohen Zaun an dem Eingang mühelos überwinden und hatten auch leichtes Spiel, in den Mast zu kommen. Offensichtlich ist der gar nicht gegen ungebetene Besucher abgeschottet. Der Hauptakteur des Kletterer-Teams ist regelrechter Stammgast in Witzhelden. „Ich war schon acht Mal dort oben“, berichtet Sined, der auf Anfrag unserer Zeitung bereit ist, anonym über „sein Hobby“ zu berichten. „Ich liebe einfach das Klettern, das ist alles. Und die Fotos, die am Ende entstehen.“ Mit der Sucht nach einem besonderen Kick, einem Thrill oder dem verstärkten Bedürfnis nach öffentlicher Aufmerksamkeit habe die gefährliche Kletterpartie nichts zu tun.

Allerdings lassen die bisher „eroberten“ Gebäude und die öffentliche Darstellung in verschiedenen Online-Plattformen (Youtube) darauf schließen, dass es um Ansehen insbesondere in der Szene geht. Nicht von ungefähr sagt „Sined“ über sich selbst in manchen dieser Darstellungen, dass er „The King in NRW“ sei.

Auf Hochhäusern in Köln und Düsseldorf sei er herumspaziert, auch die Müngstener Brücke habe er erklommen –entsprechende Fotos im Internet belegen die waghalsigen Unternehmungen des 17-Jährigen und seinen Freunden, die zur sogenannten Roofing-Szene gehören. „Ich verbinde vieles mit diesem Turm und bin wie das ganze Dorf dagegen, dass er abgerissen werden soll.“ Das wird freilich nicht von allen Witzheldenern geteilt. In der Facebook-Gruppe „Liebe Witzheldener“ sind einige Bewohner des Höhendorfs dafür, dass das „Wahrzeichen“ wegkommt.

Die Polizei warnt: „Gerade bei dieser Witterung ist das lebensgefährlich. Die spielen mit ihrem Leben“, sagt Sprecherin Sheila Behlert.