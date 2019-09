Unfall

+ © S ymbolfoto: Carsten Rehder/dpa © S ymbolfoto: Carsten Rehder/dpa

HAAN Ein 16-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr von der Dachterrasse eines Wohnhauses an der Alleestraße rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr habe nicht bestanden, hieß es. Warum der Junge in die Tiefe stürzte, ist noch unklar. red