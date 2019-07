15-Jähriger löst mit Spielzeugwaffe Großeinsatz aus

Dummejungenstreich

WUPPERTAL Ein Jugendlicher hat mit einer Softair-Waffe von einem Geschäftshaus in Wuppertal in Richtung Marktplatz geschlossen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Am Mittwoch kam es gegen 16.20 Uhr in Elberfeld zu einem Großeinsatz der Polizei. Ein 15-jähriger Junge hatte mit seiner Spielzeugwaffe (Softair) vom Dach eines Geschäftshauses mit Softair-Munition in Richtung Marktplatz geschossen.

Bei dem rund eine Stunde dauernden Einsatz waren zahlreiche Polizisten im Einsatz. Der Junge ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Gegen 17.20 Uhr wurde er seiner Mutter übergeben. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. red