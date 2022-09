Mehr Schein als Sein? Diese zehn Metropolen werden von Touristen überbewertet

Ranking

Sie wollten schon immer nach London, New York oder Paris? Vielleicht sollten Sie sich das nochmal anders überlegen. Viele Metropolen sind offenbar überschätzt.

Werden die Metropolen der Welt mit Recht also solche bezeichnet? Oder sind die Städte in der Realität nur halb so sehenswert, wie Schnappschüsse in den sozialen Medien vermuten lassen? Welche Großstädte ihre Versprechen nicht einhalten, hat der Anbieter für Gepäckaufbewahrung Bounce analysiert.

+ Paris ist die „Stadt der Liebe“ – aber kann sie wirklich überzeugen? © Günter Gräfenhain/Imago

Diese zehn Metropolen werden von Urlaubern am meisten überbewertet

Über den Walk of Fame schlendern, am Eiffelturm ein Croissant genießen oder am Times Square die bunten Leuchtreklamen bestaunen – so stellt man sich einen Trip in die größten Metropolen der Welt vor. Tatsächlich fallen aber ausgerechnet heißbegehrte Reiseziele wie Los Angeles, Paris und New York City bei den Besuchern durch. Paris belegt sogar den ersten Platz unter den überbewerteten Städten der Welt. Hier die Top 10 im Überblick:

Ranking Stadt 1. Paris, Frankreich 2. New York City, USA 3. London, Vereinigtes Königreich 4. Istanbul, Türkei 5. Mailand, Italien 6. Wien, Österreich 7. Los Angeles, USA 8. Antalya, Türkei 9. Rom, Italien 10. Amsterdam, Niederlande

Die Ergebnisse der Bounce-Analyse sollten aber nicht allzu ernst genommen werden. Die Attraktivität der Städte wurde nämlich nur anhand der Sehenswürdigkeiten bewertet. Paris verfügt zum Beispiel über 8.000 davon, aber nur knapp über 1.500 wurden von Besuchern mit 5 Sternen bewertet. Dass bei dieser Anzahl an Sehenswürdigkeiten nicht jede eine Top-Bewertung erhält, ist wohl keine Überraschung. Andere Faktoren wie Kultur, Kulinarik oder Gastfreundlichkeit werden gar nicht in Betracht gezogen.

Auch New York schneidet daher schlecht ab: Von über 5.500 Attraktionen werden nur 23 Prozent mit 5 Sternen bewertet, weshalb die Metropole auf dem 2. Platz landet – es bleiben aber immer noch über 1.200 Sehenswürdigkeiten übrig, die die Bestnote erhalten haben. Mehr als genug, um eine Woche Urlaub zu füllen. Und auch London, das jährlich knapp 20 Millionen Touristen empfängt, kann laut der Analyse nicht überzeugen, da nur 25 Prozent der Sehenswürdigkeiten die Bestnote erhielten.

