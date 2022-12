Gutes Internet und viele Sightseeing-Optionen: Die besten Orte für eine Workation

Ranking

Sie haben Lust darauf, Urlaub zu machen, ohne dafür Urlaub nehmen zu müssen? Mit der Workation ist das möglich. Aber was sind die besten Destinationen dafür?

Schon mal von „Workation“ gehört? Hierbei handelt es sich um einen Kunstbegriff, der sich aus den englischen Wörtern „work“ (dt. Arbeit) und „vacation“ (dt. Urlaub) zusammensetzt. Gemeint ist damit die Möglichkeit, seine Tätigkeit unabhängig vom Ort ausführen zu können. Gerade die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass immer mehr Arbeitnehmer im Homeoffice arbeiten können und wollen – und daher die Option haben, ihren Arbeitsort woanders hin zu verlegen, ob nun für eine Woche oder gleich drei Monate.

Workation-Index 2023: Wo sich Arbeit und Freizeit am besten verbinden lässt

Wichtig für ein solches Vorhaben ist allerdings, dass in der gewünschten Reisedestination gute Rahmenbedingungen vorherrschen. So lässt sich zum Beispiel schlecht arbeiten, wenn die Internetgeschwindigkeit zu Wünschen übrig lässt. Eine Workation macht umgekehrt aber auch keinen Spaß, wenn zwar eine hervorragende digitale Infrastruktur existiert, die ausgewählte Stadt aber fast keine Freizeitmöglichkeiten bietet. Wo Sie Arbeit und Urlaub am besten kombinieren können, hat sich auch das Buchungsportal HomeToGo gefragt und daher einen „Workation-Index“ erstellt. Wichtige Kriterien stellen hier die Anzahl der Co-Working-Spaces, die durchschnittlichen Übernachtungspreise in einem Ferienhaus oder einer Ferienwohnung, das Angebot an Freizeitaktivitäten, die Internetgeschwindigkeit vor Ort sowie die Sonnenscheindauer dar.

+ Viele Freizeitmöglichkeiten und zahlreiche Co-Working-Spaces: Lissabon eignet sich hervorragend für eine Workation. © Jürgen Held/Imago

Die zehn besten Städte für eine Workation im Überblick

Lissabon, Portugal Porto, Portugal Barcelona, Spanien Amsterdam, Niederlande Dublin, Irland Paris, Frankreich Madrid, Spanien Lyon, Frankreich Bristol, England Frankfurt, Deutschland

Das Ergebnis: Portugal scheint eine perfekte Destination für eine Workation zu sein, da das Land mit Lissabon und Porto gleich zweimal vertreten ist. Beide schnitten bei der Anzahl an Co-Working-Spaces im Vergleich zur Einwohnerzahl gut ab und auch die Anzahl an Sonnenstunden katapultierte die Städte auf die oberen Ränge. Barcelona sicherte sich hingegen den dritten Platz: Die spanische Metropole punktete bei den Sonnenstunden und der Internetgeschwindigkeit. Mit Frankfurt hat es auch eine deutsche Stadt in die Top 10 des „Workation-Index“ geschafft. Gute Bewertungen gab es hier in fast allen Kategorien – nur bei den Freizeitaktivitäten bleibt die Main-Metropole etwas hinter der Konkurrenz zurück.

