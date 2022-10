Winter-Urlaub in Spanien: Mehr Flüge als vor der Pandemie geplant

Winterflugplan 2022

Wer im Winter einen Urlaub in Spanien plant, dürfte problemlos Flüge finden: Im Winterflugplan sind mehr Verbindungen als vor der Pandemie geplant. Die Details stehen in diesem Artikel:

Madrid - Spanien hofft auch im Herbst und Winter 2022/2023 auf viele Touristen: Im Winterflugplan, der ab 30. Oktober und bis 25. März gilt, sind wesentlich mehr Flüge vorgesehen als im letzten Jahr - und sogar als im Vor-Corona-Winter 2019/2020. Die Flughäfen setzen vor allem auf Verbindungen in europäische Städte. Welche Routen es zwischen Deutschland und den Flughäfen beliebter spanischer Ferienregionen gibt, erklärt costanachrichten.com.

Insgesamt sollen diesen Winter 677.000 Flugzeuge in Spanien starten und landen, 116,8 Millionen Passagiere wollen die Fluggesellschaften befördern. Wer seinen Winter-Urlaub 2022 in Spanien plant, hat also gute Chancen, einen passenden Flug zu finden. Einziger Wermutstropfen: Fliegen wird deutlich teurer.