Die zehn schönsten Weihnachtsmärkte 2022 in Europa – ein deutscher ist dabei

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und bald öffnen wieder zahlreiche Christkindlmärkte ihre Tore. Die zehn schönsten Europas wurden von Reisenden gewählt.

Endlich ist es wieder so weit: Wunderschön dekorierte Stände, süße Leckereien und eine festliche Beleuchtung sorgen für eine besinnliche Adventszeit in den Groß- und Kleinstädten. Hinzu kommt, dass die Weihnachtsmärkte in Deutschland und Europa endlich wieder größtenteils ohne Corona-Auflagen stattfinden. Der Nachholbedarf ist also groß, doch wo am besten anfangen? Eine Inspiration dafür gibt die Top 10 der schönsten Weihnachtsmärkte Europas 2022, die von über 173.000 Reisenden aus 163 Ländern bei einem Online-Voting von der Tourismusplattform European Best Destinations gewählt wurden.

Die zehn schönsten Weihnachtsmärkte Europas 2022

Platz Weihnachtsmarkt Standort Termin 1. Weihnachtsmarkt bei der St. Stephans Basilika Budapest, Ungarn 18. November 2022 – 1. Januar 2023 2. Basler Weihnachtsmarkt Basel, Schweiz 24. November 2022 – 23. Dezember 2022 3. Weihnachtsmarkt in Metz Metz, Frankreich 18. November 2022 – 24. Dezember 2022 4. Christkindlmarkt am Rathausplatz Wien, Österreich 19. November 2022 – 26. Dezember 2022 5. Weihnachtsmarkt von Montbéliard Montbéliard, Frankreich 26. November 2022 – 24. Dezember 2022 6. Weihnachtsmarkt in Craiova Craiova, Rumänien 11. November 2022 – 8. Januar 2023 7. Trierer Weihnachtsmarkt Trier, Deutschland 18. November 2022 – 22. Dezember 2022 8. Weihnachtsmarkt in Funchal Madeira, Portugal 1. Dezember 2022 – 8. Januar 2023 9. Winter Wonders Brüssel, Belgien 25. November 2022 – 1. Januar 2023 10. Il Magico Paese di Natale Govone & Asti, Italien 12. November 2022 – 18. Dezember 2022

Schönster Weihnachtsmarkt 2022 befindet sich in Ungarn

Als schönsten Weihnachtsmarkt 2022 kürten Reisende den Weihnachtsmarkt an der St. Stephans Basilika in Budapest. Herausgestochen ist er durch seine spektakuläre Dekoration und der Lichtshow, die jeden Tag auf die Fassade der Basilika projiziert wird. Mehr als 100 Kunsthandwerker und Gastronomen sind mit ihren Ständen vertreten und Gäste haben die Auswahl zwischen beliebten Marktgerichten und Delikatessen, die nirgends sonst erhältlich sind. Auch das Anzünden der Kerzen am Adventskranz wird zu einem Spektakel, das von verschiedenen Musikgruppen begleitet wird, so European Best Destinations.

+ Der Weihnachtsmarkt an der St. Stephans Basilika in Budapest ist 2022 laut Online-Abstimmung der schönste in Europa. © Imago

Trierer Weihnachtsmarkt ist der schönste deutsche Christkindlmarkt

Der Trierer Weihnachtsmarkt sicherte sich für 2022 den 7. Platz der schönsten Weihnachtsmärkte in Europa und ist damit der einzige deutsche unter den Top 10. Schon im Vorjahr erreichte der Christkindlmarkt den 6. Platz in der Auswertung. Besonders schön finden Besucher die romantische Stimmung zwischen dem mittelalterlichen Hauptmarkt und dem imposanten Dom. Die Besonderheit des Weihnachtsmarktes zeigt sich an seinem einzigartigen Dekorationskonzept für die Verkaufsstände und dem kunsthandwerklichen Weihnachtsschmuck. In Trier ist außerdem die einzige Glühweinkönigin Deutschlands vertreten – auf dem Markt können Besucher den originalen „Winzerglühwein“ von der Mosel und den „Glühviez“ von Apfelbäumen aus der Eifel verköstigen, wie es auf der Webseite des Trierer Weihnachtsmarktes heißt. In diesem Jahr findet er wieder zwischen dem 18. November und dem 22. Dezember statt.

