Warum Sie sich beim Check-In immer links anstellen sollten

Wenn Sie am Flughafen ankommen und sich am Schalter anstellen - wählen Sie dann die linke oder die rechte Schlange? Die Auswahl spielt eine entscheidende Rolle.

Die Sommerferien sind noch nicht allzu lange her, doch die Gedanken sind bereits fest auf die Herbstferien gerichtet. Bei der Urlaubsplanung gibt es nichts Schlimmeres als in Stress zu geraten, weil die Zeit fehlt. Deshalb ist der erste Tag des Urlaubs meist der stressigste, da wir uns große Sorgen machen, dass wir zum Beispiel den Flug verpassen könnten. Von Stau auf der Autobahn, bis hin zur Schlange am Schalter gibt es zahlreiche Hürden, die Zeit - und Nerven - kosten.

Warteschlange: Links ist die bessere Wahl

Deshalb hat Promi-Lifestyle-Coach Sloan Sheridan-Williams laut Bild.de einen besonderen Tipp: Stellen Sie sich immer bei der linken Warteschlange an. Warum? Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Deshalb entscheiden wir uns unbewusst immer für unsere dominante Seite, wenn uns die Wahl zwischen links und rechts bleibt. Die linke Schlange hingegen wird seltener gewählt - und dürfte deshalb schneller frei sein oder zumindest nicht ganz so bedrängt sein. So steht einem gelungenem Start in den Urlaub eigentlich nichts mehr im Weg.

