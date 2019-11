Vorfall auf Kreuzfahrtschiff: Mann jagt Frau über Schiff und bricht ihren Kiefer - Verhaftung!

Norwegian Cruise Line

+ © picture alliance/Bernd Wüstneck/dpa Auf einem Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line wurde ein Mann verhaftet. (Symbolbild) © picture alliance/Bernd Wüstneck/dpa

Ein Mann wird auf einem Kreuzfahrtschiff verhaftet, weil er eine Frau über das Deck jagte und ihr anschließend den Kiefer brach. Doch was war passiert?

Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hat die Verhaftung eines Mannes auf einem Kreuzfahrtschiff von Norwegian Cruise Line bestätigt.

Er soll eine Frau über das Deck gejagt, sie angegriffen und ihr schließlich einen Arm und den Kiefer gebrochen haben.

Dem Mann drohen nun mehrere Jahre Gefängnis.

Vorfall auf Kreuzfahrtschiff: Mann nach Körperverletzung verhaftet

Der Mann sei bereits am Mittwoch, 06. November 2019 verhaftet worden, nachdem das Kreuzfahrtschiff der Norwegian Cruise Line den Pier in Old San Juan in Puerto Rico erreicht hatte. Er wurde wegen zweifacher Körperverletzung angeklagt, wie das US-amerikanische Portal Foxnews berichtete.

Aufnahmen von Überwachungskameras von Montag, 04. November 2019 sollen demnach die Szenen an Bord des Kreuzfahrtschiffes zeigen: Der Mann habe sein Opfer über das Kreuzfahrtschiff verfolgt und als er es erreichte schließlich Gewalt angewandt, wodurch das Opfer erheblich zu Schaden gekommen sein soll. Die Frau, die der Mann verfolgte und ihr schließlich einen Arm und den Kiefer gebrochen haben soll, sei angeblich die Ehepartnerin. Dies habe das FBI jedoch bisher nicht bestätigen können.

Agenten des FBI und der U.S.-Küstenwache seien kurz nach dem Vorfall am Hafen von San Juan in Puerto Rico an Bord des Kreuzfahrtschiffes gegangen und hätten den Mann auf der Stelle festgenommen, wie es heißt. Er sei über Nacht von der Polizei in Puerto Rico festgehalten worden. Am nächsten Tag sei er dann wegen Körperverletzung verhaftet worden. Es drohen ihm nun bis zu fünf Jahre Gefängnis.

Norwegian Cruise Line habe sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu dem Vorfall geäußert.

