User sind gespalten

Im Flugzeug gibt es einige Passagiere, die man am liebsten auf den Mond schießen möchte. Eine junge TikTokerin reist viel und kennt sie alle. In einem Video wütet sie über „wahrhaft schlimme“ Fluggäste.

Wer schon mal mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen ist oder es sogar öfters tut, weiß, wovon die TikTokerin namens „Tinx“ spricht: Immer wieder kann man nur über andere Fluggäste den Kopf schütteln. Ob Streiten mit den Stewardessen, lautes Schnarchen in der Kabine oder betrunkenes Pöbeln: Manche Passagiere wissen offenbar nicht, wie man sich anständig in der Öffentlichkeit verhält. Doch laut der TikTokerin fängt das Ganze schon viel früher an.

Vielfliegerin regt sich über die schlimmsten Passagiere auf Reisen auf – Video geht viral

Die meisten würden sie bereits am Flughafen nerven. In ihrem Video klärt sie über „wahrhaft schlimmen“ Reisende auf und erklärt gleich am Anfang ihres Videos: „Wenn ihr eines dieser Dinge tut, dann solltet ihr euch im Spiegel lange und genau anschauen, bevor ihr wieder fliegt.“ Anschließend schießt Tinx los und wütet über die Leute, die am Sicherheitschecks für Schlangen sorgen: „Es ist ein Sicherheitscheck – ihr wisst, was jetzt kommt – und dennoch gibt es immer noch Menschen, die an ihrem Laptop herumfummeln, wie ein Kind, das seine Hausaufgaben vergessen hat.“

Anschließend regt sich die junge Frau, die in Los Angeles lebt, über diejenigen auf, die vor dem Gate stehen und alles versperren. „Außer, ihr seid in der allerletzten Gruppe, kann ich euch sagen, Freunde, wir werden alle ankommen, wir werden alle im selben Flugzeug mitfliegen“, fügt sie hinzu. Doch am meisten „verblüffe“ sie im Flugzeug die Reisenden, die mit ihrem Handgepäck andere belästigen. „Stellt euren vollgestopften Koffer hoch ins Handgepäckfach und eure hässlichen, kleinen persönlichen Dinge unter den Vordersitz.“

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Vielfliegerin regt sich über die schlimmsten Passagiere im Flugzeug auf – User stimmen nur teils zu

Viele User stimmen Tinx zu, das Video ist bereits 2,7 Millionen Mal geklickt worden und hat über 280.000 Likes erhalten. Ein weiterer ärgert sich über „Leute, die auf dem Mittelplatz sitzen und alles dafür tun, dass du dich schuldig fühlst, sodass du deinen Gang- oder Fenstersitz für sie aufgibst.“ Es folgen weitere Kommentare, hier eine Auswahl:

„Nicht, dass es mich besonders kümmert, aber warum stehen die Leute auf, SOBALD das Flugzeug landet. Warum wollt ihr für zehn Minuten stehen?“

„Als eine Flugbegleiterin … kannst du meine Gedanken lesen.“

„Wenn die Leute SOFOFRT aus ihrem Sitz springen, weil sie die ersten sein wollen, die das Flugzeug verlassen. Echt, entspannt mal, lasst die Reihen vor euch als erstes gehen.“

„„Leute, die sofort aufstehen, wenn das Sicherheitsgurt-Zeichen ertönt, aber sie befinden sich in Reihe 32.“

„Die schlimmsten sind die Leute, die sich in ihren Sitzen zurücklehnen.“

Einige User nehmen hingegen die Passagiere in Schutz, schließlich gebe es viele, die nicht so oft wie die TikTokerin fliegen würden oder es sogar zum ersten Mal tun. Manche von ihnen können verstehen, dass man dann an dem „großen Tag“ in Panik verfällt oder Angst hat, etwas vergessen zu haben oder alles richtigzumachen. Sie bitten abschließend die anderen User darum, etwas Nachsicht walten zu lassen.

Rubriklistenbild: © Matej Kastelic/Imago