Verrückt bis lüstern: Das müssen Flugbegleiter an Bord über sich ergehen lassen

Unglaubliche Berichte

Haben Sie im Flugzeug schon mal etwas Schräges erlebt? Flugbegleiter können davon ein Lied singen. Was sie über ihre Reisen berichten können, übertrifft so einiges.

Sie sind beruflich bedingt ständig als Weltenbummler unterwegs: Stewards und Stewardessen. Je nachdem, für welche Airline man arbeitet, geht es im In- und/oder Ausland von einer Stadt zur nächsten. Dabei sind Flugbegleiter immer für die Passagiere da - egal, ob es darum geht, ein Glas Wasser zu bringen oder kleine Streitereien um den Sitzplatz zu schlichten.

Das Portal Travelbook hatte Flugbegleiter auf seiner Facebook-Seite aufgerufen, ihre verrücktesten, schönsten oder skurrilsten Erlebnisse preiszugeben. Herausgekommen ist eine Sammlung an Erfahrungen, die teilweise unglaublich klingen.

Perplexe Flugbegleiter: Manche Passagiere bringen sie an die Grenze

Ob betrunkener Seemann im Flieger, dreiste Anmachen oder taktloses Verhalten: Folgende drei Geschichten zählen zu den wohl skurrilsten Erlebnissen, die Flugbegleiter während der Arbeit erlebt haben.

Martina K., 35, arbeitet seit 15 Jahren als Flugbegleiterin: "Ein Passagier hatte wohl zwei Stunden Zwischenstopp in den USA und wollte mich dort in einem Stundenhotel treffen, obwohl ich vorher kein einziges Wort mit ihm gesprochen hatte und ich ihm nur im Gang begegnet war und angelächelt hatte. Manche Männer verstehen die Freundlichkeit einfach falsch. Natürlich konnte ich ihm diesen Wunsch nicht erfüllen. Ein anderes Mal war ein russischer Seemann so betrunken, dass er sich bis auf die Unterhose ausgezogen hatte und stolz mit Bier in der Hand herumgelaufen war, jeder konnte seine Bierwampe sehen. Er wollte immer mehr Bier und bei Betrunkenen hat man oft Angst, dass sie aggressiv werden, wenn man ihnen Alkohol verweigert. Deswegen kam ich auf die glorreiche Idee, alkoholfreies Bier in eine normale Bierflasche zu füllen."

Tina S., 21, arbeitet seit zwei Jahren als Flugbegleiterin: "Mein irrstes Erlebnis war, als ein Gast einen Asthmaanfall hatte und ich ihm Sauerstoff geben musste. Währenddessen wurde ich von einem anderen Passagier, der am Gang auf der anderen Seite saß, angetippt und angesprochen: 'Give me water, now!' Da dachte ich echt, ich stehe im Wald, da man die riesige Sauerstoffflasche einfach nicht übersehen konnte."

Simon F., 24, arbeitet seit sechs Jahren als Flugbegleiter: "Mein verrücktestes Erlebnis bislang war, als eine sehr alte Dame im Rollstuhl mit an Bord war. Die Frau wurde bis zu ihrem Sitzplatz gefahren und hatte offensichtlich große Schwierigkeiten, sich zu bewegen. Zudem hatte sie auch sehr viel Handgepäck dabei. Und dann das: Nach der Landung am Zielort war diese Dame auf einmal weg. Wir haben sie dann noch quietschlebendig und gut zu Fuß aus dem Flieger laufen sehen, mitsamt all ihrem Handgepäck."

Quelle: www.travelbook.de

jg

Airlines & ihre Flugbegleiterinnen Da fliegt man gerne Richtung München zum Oktoberfest. Die Flugbegleiterinnen der Lufthansa stimmen auf die Maß Bier und Brezen ein. © Lufthansa Schaun mer mal und auf geht's zur Wiesn: Die Flugbegleiterinnen der Lufthansa im feschen Dirndl. © Lufthansa Immer ein Lächeln auf den Lippen, die Flugbegleiterinnen der Lufthansa. © Lufthansa Revolutionär un d sexy: 1971 präsentiert die Fluggesellschaft TWA die neue Kollektion für Stewardessen. © ap Immer fröhlich: Stewardessen der Air Asia. Die Damen begleiten die Flüge von Malaysia, Thailand und Indonesien. © ap In dem neuen Dress unverkennbar: Die Flugbegleiterinnen der Lufthansa. © Die Zeiten ändern sich auch bei den Fluggesellschaften. Hier eine äußerst züchtig gekleidete Stewardess aus dem Jahr 1956. Sie arbeitet für die amerikanische Fluglinie Capital Airlines. © ap Die beiden Damen gehören zu Singapore Airlines. Die Kleidung der asiatischen Stewardessen ist sehr farbenfroh und freundlich. © ap Dezent und zurückhaltend ist hingegen die Kleidung der arabischen Airlines. Hier die Damen der Emirates Airline. © ap Frau trägt Hose: In der heutigen Zeit haben die Flugbegleiterinnen die Wahl. Hose oder Rock, beides ist erlaubt. Schließlich gibt es heutzutage auch weibliche Flugkapitäne. Hier die Crew von British Airways. © ap Die neue Kollektion von LTU wird vorgestellt. Jede Fluggesellschaft identifiziert sich auch über ihre Flugbegleiterinnen. Da ist die Kleidung ei n Markenzeichen. © ap Für die Kleidung vom Personal gibt es inzwischen eigene Modenschauen. Nirgendwo ist es so abwechslungsreich wie bei der Air France. Der Modedesigner Christian Lacroix höchstpersönlich entwirft die Mode für die französische Fluggesellschaft. © ap Auch dieses Kostüm für Air France wurde von Christian Lacroix entworfen. © ap Für die Olympischen Spiele in Peking mussten die Stewardessen besonders in punkto Auftreten üben. Etikette und Stil sind ein absolutes Muss. © ap Hier fühlt sich der Fluggast an die 70er-Jahre-Popgurppe ABBA erinnert. Der Designer Yannis Tseklenis schuf die äußerst bunte Kleidung für die Olympischen Spiele. © ap Diese Kostüme waren 1963 das Erkennungsymbol für die amerikanische Fluggesellschaft United Airlines. © ap Unverkennbar: Die Flugbegleiterinnen von Air Berlin in einer schwarz-rot-weißen Kombination. © ap Mit einem freundlichen Bordpersonal vergehen die Flüge viel schneller. © ap Reizende Aussichten gibt es 1967 bei der amerikanischen Fluggesellschaft American Airlines. © ap Diese Dame von AirAsia berät die Passagiere in Kuala Lumpur (Malaysia). © ap Das Model Jane Cartwright präsentiert die Mode für die Stewardessen von United Airlines 1963. © ap Dieses Vierergespann begleitet die Fluggäste von Pacific Airways ab Hongkong. © ap Hier legt der Designer Richard Tyler Hand an: Patricia Ringness präsentiert seine Mode für Delta Flight. © ap Karo-Look ganz in Blau: Die Damen von Hungarian Airline sind unverkennbar gekleidet. © ap Lufthansa-Uniformen aus verschiedenen Jahrzehtnen. Die Schnitte haben sich zwar geändert, trotzdem kommen die Stewardessen unverkennbar von der Lufthansa. © ap Die Mode für Stewardessen von Richard Tyler wurde auf der Fashion Week in New York vorgestellt. © ap Die Damen von United Air in Uniformen aus den 30er bis in die 50er Jahre. © ap Freundlicher Service und eine Kleingkeit zu Naschen, da steigt jeder bei Air Berlin gerne in ein Flugzeug. © Air Berlin Eine typische Crew der Fluggesellschaft Air Berlin. © Air Berlin Stewardessen der Air Berlin sorgen für einen angenehmen Flug und verkürzen uns die langen Stunden in der Luft. © Air Berlin Unverkennbar: Blaue Kostüme und gelbe Schrift, jede Fluggesellschaft hat ihr Erkennungszeichen. Das ist die Condor. © Condor Gerade auf Langstreckenflügen freuen sich die Fluggäste über ein nettes Wort oder eine kleine freundliche Geste. Flugbegleiterinnen (hier von Condor) haben oft eine Engelsgeduld. © Condor Diese Damen eines Kaufhauses haben sich nur verkleidet. Im Rahmen einer Werbeaktion für eine Ruhezone hat ein Einkaufcenter sich das Innere eines Flugzeugs zum Vorbild genommen. © dpa Der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft Air Berlin, Joachim Hunold, mit zwei Flugbegleiterinnen. © dpa Auch das gehört zu den Aufgaben einer Stewardess: Flugbegleiterinnen von Ryanair bei einer Schulung. © dpa Ein "Singapore Girl" von Singapore Airlines: Sie lächelt immer, ist nie gestresst, wie aus dem Ei gepellt und stets zu Diensten. © dpa Die Stewardessen der Fluglinie "Aegean Airline S.A.", (von links) Elefcheria, Maria, Margaret und Ioanna, aufgenommen auf dem Flughafen Berlin-Tegel. © dpa Air China gibt sich zu den Olympischen Spielen 2008 besondere Mühe. Diese Damen posieren am Flughafen von Peking. © dpa Stewardessen der bahrainischen Fluggesellschaft Gulf Air stehen in Bahrain auf der neugebauten Formel 1-Rennstrecke bei der Fahrerparade vor dem Großen Preis von Bahrain als Grid-Girls Spalier. © dpa Von Quietschgelb bis Hellblau - die Lufthansa präsentiert 40 Jahre Mode am Himmel. © dpa Blau-gelbe Uniform und flotter Kopfschmuck. So erkennt man die Damen von der Lufthansa sofort. © dpa Manchmal wird es eng in den Gängen der Flieger. D ie Stewardessen von Thomas Cook haben gelernt auf engstem Raum zu arbeiten. © Thomas Cook

