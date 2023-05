Was tun am Vatertag? Fünf Tipps für Freizeit- und Ausflugstipps

Ehrentag

Bald ist es wieder so weit: Am 18. Mai ist nicht nur Christi Himmelfahrt, sondern auch Vatertag. Wer am Herrentag eine gute Zeit verbringen möchte, hat viele Möglichkeiten.

Seit vielen Jahren nehmen Väter sich den Vatertag als Anlass, um einen schönen Tag mit Freunden oder der Familie zu verbringen. 2023 sagt es obendrein in vielen Regionen Deutschlands gutes Wetter an – die perfekte Gelegenheit also, eine tolle Aktivität für draußen zu planen. Ihnen fehlt noch etwas Inspiration für den freien Tag? Hier finden Sie einige Idee, wie Sie den Vatertag für sich gestalten könnten.

Bollerwagentour unter Männern

Die Bollerwagentour ist wohl der Klassiker unter den Vatertagsbräuchen – mit hölzernem Gefährt und alkoholischen Getränken bewaffnet, ziehen Horden von Männern durch die Gegend, um auf sich selbst anzustoßen. Aber wussten Sie, dass die Wurzeln des Brauchs bis aufs 4. Jahrhundert zurückzuführen sind? Damals feierten die Christen die Auferstehung Christi und seine Aufnahme in den Himmel an der Seite seines Vaters, indem sie um die Felder zogen und um eine gute Ernte baten. Schon damals kam es bei den religiösen Feierlichkeiten zu durchzechten Nächten. Im 19. Jahrhundert verbreiteten sich die sogenannten „Herrenpartien“ dann auf dem Land und entwickelten sich zu dem, was sie heute sind.

+ Eine Fahrradtour gefällig? Der Vatertag eignet sich perfekt für einen Ausflug. © Shotshop/Imago

Brauereibesuch oder Whiskey-Verkostung

Wer den Vatertag unter Freunden verbringt, kann die Gelegenheit auch nutzen, um an einer Brauerei-Führung teilzunehmen. Dabei lernen Sie nicht nur etwas über die Braukunst, sondern dürfen sich meistens im Anschluss auch über eine kleine Verköstigung oder eine Mahlzeit in der Gruppe freuen – so ist ebenfalls für einen spaßigen Ausklang des Herrentags gesorgt. Wenn Sie lieber mal etwas anderes probieren wollen, können Sie es aber auch Whiskey-Gin-Verkostung versuchen. Diese finden entweder zu Hause oder direkt beim Hersteller statt. Ähnlich wie bei der Brauerei-Führung erfahren Sie etwas über die Herstellung und dürfen sich durchprobieren.

Grillabend mit Freunden und Familie

Bei schönem Wetter steht der Grill in vielen Haushalten eh schon parat – wieso also den Vatertag nicht nutzen, um die Grillzange zu schwingen und ein leckeres Essen zu zaubern? Neben Fleisch und Würsten können schöne Beilagen wie Salate, Gemüsespieße oder Brote verköstigt werden – und das alles zusammen mit Freunden oder der Familie.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Fahrrad- oder Wandertour

Sie wollen am Vatertag lieber etwas Action? Dann können Sie sich bei gutem Wetter auf den Drahtesel schwingen oder die Wanderschuhe anziehen. Ob ganz in Ihrer Nähe oder weiter entfernt: In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Radwegen, die Sie in einzelnen Etappen erkunden können – laut einer Radreiseanalyse des ADFC gehören zum Beispiel der Weser-Radweg, der Elbradweg und der Donauradweg zu den beliebtesten Strecken unter Ausflüglern. Auch an Wanderrouten ist von Nord bis Süd einiges geboten: Gern besucht sind ist die Wanderwege in den bayerischen Alpen oder der Höhenwanderweg Rennsteig – um nur zwei von vielen Beispielen zu nennen.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Von Bonn über Koblenz bis nach Wiesbaden verläuft der 320 Kilometer lange Rheinsteig – einer der beliebtesten und schönsten Wanderwege Deutschlands. Wanderer erleben unterwegs die vielfältige Kulturlandschaft des Mittelrheintals und des Rheingaus, darunter Spuren der Römer, aber auch mittelalterliche Schlösser und Burgen. Der Weg führt auf überwiegend schmalen und anspruchsvollen Steigen durch Wälder, Weinberge oder Täler. © Alice Dias Didszoleit/Imago In Baden-Württemberg erwartet Wanderfans der Albsteig. Er führt entlang der nördlichen Steilstufe der Schwäbischen Alb von Tuttlingen bis nach Donauwörth und ist von unzähligen Aussichtspunkten mit einzigartigen Ausblicken auf die umliegende Natur gesäumt. Zudem befinden sich zahlreiche Burgen und Schlösser ganz in der Nähe des Weges, zu denen sich ein Abstecher lohnt. © Franziskus von Lucke/Imago Der Rennsteig ist einer der ältesten und bekanntesten Höhenwanderwege Deutschlands. Er schlängelt sich über 169,3 Kilometer über den Kamm des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges sowie in Teilen durch den nördlichen Frankenwald. Unterwegs gibt es blühende Bergwiesen, aber auch tolle Misch- und Nadelwälder zu sehen, die Sie wunderbar vom Alltag abschalten lassen. © Andreas Vitting/Imago Wer in Norddeutschland wandern möchte, darf sich den Heidschnuckenweg nicht entgehen lassen. Auf 223 Kilometern führt er durch mehr als 30 große und kleine Heideflächen. Die Strecke lässt sich in 13 Hauptetappen teilen, die einzeln auch als Tagesausflüge geeignet sind. © Irina Heß/Imago Lotenbachklamm im Schwarzwald Geübte Wanderer werden am Schluchtensteig im Schwarzwald ihren Spaß haben: Die Strecke führt an Schluchten, Tunneln und Wasserfällen vorbei – Outdoorfans sollten also trittsicher und schwindelfrei sein. Die Anstrengung wird dafür mit wunderschönen naturnahen Felspfaden und Wurzelwegen sowie spektakulären Tiefblicken entlang von Felsklammen belohnt. © Susanne Fritzsche/Imago Aussichtspunkt Mönchskanzel am Oberlausitzer Bergweg in Sachsen. In Sachsen führt Sie der Oberlausitzer Bergweg über 107 Kilometer durch die Berge der Oberlausitz und des Zittauer Gebirges. Zu den Höhepunkten auf der Route zählen die Umgebindehäuser in den Dörfern, die Burg- und Klosterruine auf dem Oybin oder die Zittauer Schmalspurbahn. Unterwegs haben Sie eine wunderbare Aussicht auf die benachbarte böhmische Bergwelt. © Volker Preusser/Imago Der wilde Fluss Bode im Nationalpark Harz. Durch grüne Misch- und Nadelwälder sowie Hochmoore, Schluchten und Klippen führt der Harzer-Hexen-Stieg in Niedersachsen. Die Gesamtlänge des Wanderweges beläuft sich auf 94 Kilometer und führt über den sagenumwobenen Brocken. © Heiko Küverling/Imago Schalkenmehrener Maar in der Vulkaneifel. Auf ihre Kosten kommen Wanderer auch auf dem Eifelsteig: Die Strecke verläuft zunächst durch das größte noch intakte Hochmoor, das hohe Venn, und führt dann durch den Nationalpark Eifel, der durch seine vulkanische Vergangenheit geprägt ist. Start- und Endpunkt des 313 Kilometer langen Fernwanderwegs sind die Städte Aachen und Trier. © Jochen Tack/Imago Beschilderung des Goldsteig Wanderweges am Oberfrauenwald. Der längste zertifizierte Qualitätswanderweg in Deutschland führt mit einer beeindruckenden Länge von 660 Kilometern von Marktredwitz bis Passau – der Goldsteig. Anfänger sind auf den 286 Kilometern der Südroute gut aufgehoben, doch wer es etwas anspruchsvoller mag, kann sich auf die Nordroute – über Hohenbogen, Großer Arber oder Falkenstein – wagen. © Dominik Kindermann/Imago Willibaldsburg in Eichstätt Der Altmühltal-Panoramaweg führt auf 200 Kilometern durch den Nationalpark Altmühltal. Blühende Wacholderheiden, dichte Buchenwälder und schroffe Felsen zeichnen die Landschaft auf der Strecke von Gunzenhausen nach Kelheim aus. Außerdem gibt es unterwegs zahlreiche Zeugnisse aus römischer und keltischer Zeit, darunter Überreste des Limes, zu sehen. © Panthermedia/Imago

Zelten im Freien

Der Vatertag lässt sich auch wunderbar mit der Familie und den Kindern verbringen. Gerade für kleine Kinder ist ein Campingausflug ein großes Abenteuer – ob dabei auf dem Campingplatz oder im eigenen Garten gezeltet wird, bleibt dabei völlig ihnen überlassen. Bequem im Schlafsack eingehüllt, können Sie zusammen an einem Lagerfeuer Stockbrot grillen oder den Sternenhimmel beobachten.

Rubriklistenbild: © Shotshop/Imago