Urlaub an der Adria

Ohne Passkontrolle ins Ausland: Diese praktische Reiseerleichterung gilt ab nächstem Jahr auch für Kroatien. Urlauber sollten trotzdem ihren Ausweis trotzdem mitnehmen.

Ob mit dem Auto nach Österreich oder im Flugzeug nach Spanien: Das Schengen-Abkommen vereinfacht das Reisen ungemein. Schlagbäume an der Straßen mit Kontrolle von Personalausweis oder Reisepass gibt es nicht, ebenso wenig wie lange Schlangen vor dem Schalter der Bundespolizei am Flughafen.

Kroatien gehört ab 2023 zum Schengen-Raum: Was sich für Reisende ändert

+ Der beliebte Urlaubsort Rovinj in Kroatien ist künftig ohne lästige Passkontrolle erreichbar. © Srecko Niketic/Imago

Ab Januar 2023 ist auch das beliebte Reiseland Kroatien Mitglied des Schengener Abkommens (benannt nach dem Ort der ersten Vertrags-Unterzeichnung in Luxemburg). Das bedeutet, dass deutsche Ski- und Sommerurlauber normalerweise überhaupt keine Reisedokumente mehr vorzeigen müssen. Denn auch die üblichen Transitländer in das Adria-Land, also Österreich, Italien und Slowenien, gehören zum Schengen-Raum.

Praktisch für Fans von Istrien, Dalmatien oder anderer kroatischer Regionen ist zudem, dass der Euro ab 1. Januar 2023 dort die gültige Währung ist.

Kroatien gehört ab 2023 zum Schengen-Raum: Trotzdem Pass oder Ausweis mitnehmen

Allerdings gilt in Kroatien nach wie vor die Pflicht, Reisepass oder Personalausweis mitzuführen, und auf Verlangen an der Grenze oder im Land vorzeigen. Denn das Recht auf vereinzelte Personenkontrolle haben die Schengen-Staaten natürlich weiterhin. Aufgrund der Flüchtlings-Problematik kontrolliert die Bundespolizei beispielsweise stichprobenartig Reisende von Österreich nach Deutschland.

Hier eine Übersicht, welche Staaten Stand 2023 Mitglied des Schengen-Raums sind:

Belgien

Dänemark

Deutschland

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Island

Italien

Kroatien

Lettland

Liechtenstein

Litauen

Luxemburg

Malta

Niederlande

Norwegen

Österreich

Polen

Portugal

Schweden

Schweiz

Slowakei

Slowenien

Spanien

Tschechische Republik

Ungarn

