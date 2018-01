Urlaub mit Hund in Italien: Alles, was Sie wissen müssen

Reisen für Hundeliebhaber

Urlaub in Italien ist bei Deutschen sehr beliebt - auch bei deutschen Hundebesitzern: Das sind die beliebtesten Reiseziele mit Hund in Italien.

Laut dem einer Auswertung von 2017 des Portals Statista sind zum Zeitpunkt der Erhebung rund sechs Millionen Deutsche ab 14 Jahren in den letzten zwölf Monaten nach Italien in den Urlaub gefahren. Jedes Jahr seit 2013 steigt die Zahl der deutschen Urlauber in Italien an.

Bei einem Urlaub in Italien darf natürlich der Vierbeiner nicht fehlen. Doch was gilt es hier zu beachten? Wo sind die besten Regionen für Urlaub mit Hund? Und welche Zeit ist die beste für den Urlaub mit Hund in Italien?

Worauf muss ich im Urlaub mit Hund in Italien achten?

Vor Ihrem Urlaub mit Hund in Italien sollten Sie sich informieren, in welchen Regionen Hunde in der Öffentlichkeit akzeptiert werden. Das variiert von Region zu Region stark. Norditalien ist Hunden gegenüber relativ offen eingestellt, während es in Süditalien schon strenger zugeht.

Kleine Hunde sind generell lieber gesehen als große. Das kommt vielleicht nicht zuletzt auch daher, dass Italiener vor großen Hunden mehr Angst haben. Zudem werden Hunde in manchen Regionen als Krankheitsüberträger gesehen.

Ihr Hund sollte daher gut erzogen sein, wenn Sie mit ihm nach Italien in den Urlaub fahren, und die gängigen Befehle beherrschen - gerade bei größeren Hunden ist das ein Muss. Rechnen Sie auch damit, dass Sie bei der Restaurantwahl mit Hund oder anderen Freizeitaktivitäten eingeschränkter sein werden als hierzulande.

Gibt es in Italien für Hund Leinen- und Maulkorbpflicht?

+ © pixabay In Italien herrscht allgemeine Leinenpflicht - für alle Hunde. Hunde müssen also an öffentlichen Orten angeleint sein. Es gibt sogar eine maximale Leinenlänge. Diese beträgt eineinhalb Meter. Roll-Leinen müssen dann auch so eingestellt werden, dass sie nicht länger als eineinhalb Meter sind. Gerade in der Jagdsaison ist es wichtig, dass Ihr Tier angeleint ist - Jäger hätten sonst das recht, das Tier zu erschießen, wenn es nicht angeleint in ihrem Revier unterwegs ist.

Achtung: Im Zweifelsfall müssen Sie sogar mit einem Bußgeld rechnen, wenn der Hund frei herumläuft. Einen Maulkorb müssen Sie immer dabei haben - auf Verlangen muss er dem Hund gegebenenfalls angelegt werden.

Die beste Reisezeit für den Urlaub in Italien mit Ihrem Hund

Wer mit seinem Hund nach Italien reisen möchte, der sollte auch darauf achten, dass er in einer Zeit verreist, in der die Temperaturen angenehm für das Tier sind. Im Sommer ist es in Italien meist sonnig und trocken, doch auch sehr heiß: Die Temperaturen können auf über 40 Grad steigen. Das kann für Hunde sehr anstrengend werden.

Gerade längere Ausflüge bedeuten für den Hund in der Hitze Stress. Verreisen Sie an einen Ort, wo es für Ihren Hund die Möglichkeit gibt, sich abzukühlen, wie an der Adria an einem der Hundestrände oder am Gardasee, lässt es sich auch im Hochsommer aushalten.

Die Temperaturen über alle zwölf Monate in Italien in der Übersicht:

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jahr max. Temperatur 11,2 12,3 14,6 17,9 22,2 26,0 29,1 28,9 25,8 21,1 15,8 12,2 19,8 min. Temperatur 4,2 4,9 6,6 9,2 12,9 16,5 19,0 19,1 16,5 12,6 8,5 5,4 11,3

Quelle: Wetter.de

Die beliebtesten Reiseziele für den Urlaub mit Hund in Italien

+ Italien © Wikimedia Im Endeffekt kommt es darauf an, dass Sie an Ihrer liebsten Ferienregion in Italien Ihren Vierbeiner mitnehmen dürfen. Schließlich sollten Sie Ihre Urlaubspläne nicht komplett über den Haufen werfen müssen. Wenn Sie sich genau informieren, ist das auch fast überall möglich. Grundsätzlich sind vielerlei Urlaube mit dem Hund in Italien möglich: Ferienwohnungen erlauben nicht selten, Hunde gegen eine zusätzliche Reinigungsgebühr mit in die Unterkunft zu nehmen. Auf Campingplätzen sind Hunde eher selten erlaubt. Wenn, dann muss der Hund meist in einen dafür vorgesehenen Zwinger, in dem er die meiste Zeit verbringt. Sollten Sie das vermeiden wollen, informieren Sie sich vorher darüber, ob und in welcher Form Hunde an Ihrer Destination mitgebracht werden dürfen. In Hotels sind Hunde meist nicht erlaubt, ebenso in Hostels.

Die Regionen Italiens im Überblick.

Region Hauptstadt Lombardei Mailand Kampanien Neapel Latium Rom Sizilien Palermo Venetien Venedig Piemont Turin Emilia-Romagna Bologna Apulien Bari Toskana Florenz Kalabrien Catanzaro Sardinien Cagliari Ligurien Genua Marken Ancona Abruzzen L’Aquila Friaul-Julisch Venetien Triest Trentino-Südtirol Trient Umbrien Perugia Basilikata Potenza Molise Campobasso Aostatal Aosta

Italienischhilfe für Urlaub mit Hund

Damit Sie vor Ort auch wissen, wann Ihr Vierbeiner erlaubt ist und wann nicht und was sonst noch zu beachten ist, hier einige hilfreiche Übersetzungen:

Italienisch Deutsch il cane der Hund cani permessi Hunde sind erlaubt cani non permessi Hunde sind nicht erlaubt spiaggia per cani Hundestrand Tenere i cani al guinzaglio! Hunde an die Leine nehmen! Attenti al cane! Vorsicht, bissiger Hund! la museruola der Maulkorb

Die beliebtesten Hundestrände in Italien

Am Badestrand haben oft nur eingefleischte Tierliebhaber für Vierbeiner Verständnis, an den meisten Stränden sind Hunde tabu. Viele Italiener teilen die Meinung, dass Hunde an Stränden nichts zu suchen haben.

Doch an manchen Stränden ist das ganz anders - an ausgewiesenen Hundestränden nämlich. Häufig sind diese abgelegen und sehr überschaubar. Kleine Hunde sind generell häufiger erlaubt als große. An der Adriaküste von Bibione haben Hunde beispielsweise ihren eigenen Strand. Und sogar noch mehr als das: Für die Tiere stehen kleine Sonnenliegen oder Deck-Chairs und Fressnäpfe unter Sonnenschirmen bereit.

Hundestrände an der oberen italienischen Adriaküste:

La Spiaggia di Pluto, Bibione:

+ © pixabay Das Personal bietet den Angaben zufolge auch ein eigenes Animationsprogramm für Vierbeiner an. Am "Spiaggia di Pluto" wird aber nicht jeder Hund eingelassen: Nur mit Chip und Heimtierpass samt gültiger Tollwutimpfung kann das Hunde-Strandvergnügen beginnen.

Bau Bau Beach, Jesolo

Fido Lido, Muggia

Lido di Fido, Grado

La Spiaggia di Snoopy, Grado

Doggy Beach, Lignano

Hundestrände am Gardasee:

Hundestrand in Toscolano-Maderno, West-Ufer

Hundestrand in Salò, West-Ufer

La Spiaggia di Braccobaldo, Peschiera, Süd-Ost-Ufer

Hundestrände an der Toskana-Küste:

Orbetello

Puntone di Scarlino

Antignano

Marina di Grosseto

Cecina

Golfo di Baratti

Lungomare Ardenza

Bernardini

Marina di Castagneto Carducci

Piombino

San Vincenzo

Perelli

Marina del Lago di Torre Puccini

Lido di Camaiore

Urlaub mit Hund in Italien: Anreise mit Auto, Flugzeug oder Zug

Das Reiseziel ist ausgesucht und auf Hundefreundlichkeit geprüft, Sie haben Ihren Hund entsprechend auf die Reise vorbereitet. Nun geht es an die Entscheidung: Wie erreichen Sie und Ihr Hund das gewünschte Reiseziel in Italien?

Mit dem Auto in den Urlaub nach Italien:

+ Und ab geht's in den Italien-Urlaub! © pixabay Ist Ihr Hund bereits an das Auto gewöhnt? Dann können Sie wahrscheinlich ohne größere Probleme das Auto nehmen, um mit Ihrem Vierbeiner in Italien Urlaub zu machen. Wenn Ihr Hunde die gesamte Fahrt über schläft, sollte die Reise mit dem Auto gut klappen. Achten Sie darauf, dass Sie regelmäßig an einer Raststätte halten, den Hund ein wenig spazieren führen und ihm ausreichend Wasser zu trinken geben.

Achtung: Packen Sie unbedingt die richtige Ausstattung ein. Ihr Hund muss während der Autofahrt mit einem dafür vorgesehenen Geschirr angeschnallt werden.

Mit dem Flugzeug in den Urlaub nach Italien:

Wer seinen Hund auf der Reise nach Italien mit dem Flugzeug dabei haben will, sollte sich zunächst über einige Dinge informieren. Klären Sie vorher, ob Ihr Hund mit in die Kabine darf oder in den Frachtraum muss, wie groß die Transportbox sein darf und was ein Flug-Ticket für den Hund überhaupt kostet. Was ist sonst noch beim Fliegen mit Hund zu beachten ist, lesen Sie hier.

Auch beim Fliegen gilt: Bereiten Sie sich und Ihren Vierbeiner entsprechend auf die Reise vor. Gehen Sie mit Ihrem Hund vor dem Abflug ausgiebig spazieren und lassen Sie ihn viel trinken. Durch die Aufregung fangen Hunde oft stark zu hecheln an, was das Maul austrocknen kann.

Mit dem Zug in den Urlaub nach Italien:

Sie möchten Ihren Hund mit auf die Zugreisenach Italien nehmen? Dann beachten Sie, dass auch die Fahrt mit dem Zug für die Vierbeiner Stress bedeuten kann. Mit ein bisschen Geduld kann der Hund allerdings lernen, mit der Situation umzugehen. Alles zum Thema Zugfahren mit Hund finden Sie hier.

Packliste: Was muss ich für einen Urlaub mit Hund in Italien einpacken?

Planen Sie Ihren Urlaub mit Hund in Italien - mit der praktischen Packliste:

Halsband mit Adressschild

Leine und Maulkorb

ggf. Geschirr und Gurt zum Anschnallen im Auto

Knochen und Futter

Trink- und Futternapf

Decke und Spielzeug

Transportbox

Körbchen

EU-Heimtierausweis

Versicherungsnummer

ggf. Medikamente zur Beruhigung

Plastiktüten für Hundekot

