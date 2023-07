Jeder fünfte Deutsche kann sich keine Woche Urlaub leisten – wie es in anderen Ländern aussieht

Nach aktuellen Daten können es sich 22 Prozent der Deutschen nicht leisten, eine Woche in den Urlaub zu fahren. Besonders betroffen sind Alleinerziehende.

Bei einigen Deutschen wird die Urlaubskasse knapp – im letzten Jahr konnten sich 21,9 Prozent nach eigenen Angaben keinen einwöchigen Urlaub leisten. 2021 lag der Wert leicht darunter, bei 19,9 Prozent. Das offenbaren Daten des statistischen Amtes der Europäischen Union (Eurostat), welche die Linksfraktion erfragt hatte. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete zuerst darüber.

Allen voran Alleinerziehende müssen auf eine Woche Erholung verzichten. 42 Prozent aus dieser Kategorie gaben an, sich einen Urlaub nicht leisten zu können. Generell scheinen Familien mit Kindern im Vergleich zu Familien ohne Kindern einen Nachteil zu haben – erstere gaben zu 23,4 Prozent an, aus finanziellen Gründen nicht verreisen zu können. Bei Haushalten ohne Kindern betrifft es vergleichsweise nur 20,7 Prozent.

Bei den Rentnern zeigt sich ein ähnliches Bild: Im vergangenen Jahr konnten sich 28,7 Prozent aus der Kategorie „Ein Erwachsener 65 Jahre oder mehr“ nicht leisten, in den Urlaub zu fahren. 2021 waren es 27,3 Prozent. Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Barsch, nannte die Zahlen einen „traurigen Befund“. Sie würden zeigen, wie tief Deutschland sozial gespalten ist: „Jede und jeder sollte die Möglichkeit haben, mindestens eine Woche im Jahr in den Urlaub fahren zu können“, sagte er dem RND. Die Ampelkoalition müsse für höhere Löhne und Renten sowie eine „konsequente Anti-Inflationspolitik und eine armutsfeste Kindergrundsicherung“ schaffen.

