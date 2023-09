In welchen Ländern zur Urlaubszeit Bargeldabhebungen besonders teuer sind

Hohe Gebühren an Geldautomaten

Im Ausland Geld am EC-Automaten abzuheben, kann schnell zur Kostenfalle werden. Mit diesen Tipps vermeiden Sie hohe Gebühren während des Urlaubs.

Die Bundesrepublik Deutschland gilt im weltweiten Vergleich nach wie vor als Bargeldhochburg. Während andernorts selbst Kleinstbeträge schon längst fast ausschließlich digital bezahlt werden, greifen hierzulande noch immer viele Menschen an der Kasse lieber zu Scheinen und Münzen. Unglücklicherweise kann die Bargeldbeschaffung an ausländischen EC-Automaten jedoch schnell ziemlich hohe Gebühren verursachen und das Urlaubsbudget dadurch ungewollt in die Höhe treiben. Bedenken Sie auch, dass manchmal zusätzliche Ausgaben dazukommen, wie etwa auf den Seychellen, wo man neuerdings für den Umweltschutz zahlen muss. In welchen Ländern Geldabhebungen besonders teuer sind und wie Sie die unnötigen Extrakosten möglichst vermeiden, erfahren Sie hier.

Darum sollten Sie im Urlaub trotz Gebühren Bargeld dabei haben

+ Bargeldabhebungen im Ausland können schnell teuer werden. (Symbolbild) © IMAGO

Im Urlaub kann es hilfreich sein, auf Bargeld zurückzugreifen, um seine Ausgaben während der Reisezeit besser im Blick zu behalten. Je nachdem an welche Feriendestination es einen verschlägt, wird teilweise sogar unbedingt Bargeld benötigt, um auf lokalen Märkten oder in kleineren Geschäften überhaupt etwas einkaufen zu können. In einigen Ländern kann man beim Einkaufen aber auch sparen und tolle Souvenirs erstehen. Im Zweifelsfall ist es selbstverständlich immer eine gute Entscheidung, ein paar Scheine der jeweiligen Landeswährung in der Tasche zu haben. So avancieren unvorhersehbare Überraschungen nicht gleich zur Notfallsituation.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Darüber hinaus können sicherlich nicht nur leidenschaftliche Weltenbummler den fremden Zahlungsmitteln, die durch ihre Abbildungen häufig vieles über Kultur und Geschichte des gewählten Reiselandes verraten, etwas abgewinnen. Doch Vorsicht: Nicht alle Touristenattraktionen sind auch wirklich eine Reise wert.

Tipp: Geldabhebungen im Ausland ins Urlaubsbudget einplanen

Vor der Abreise in den Urlaub müssen bekanntlich ziemlich viele Dinge vorbereitet werden. In jedem Fall sollte die Planung des Reisebudgets Überlegungen zu den entsprechenden Zahlungsweisen im Urlaubsland beinhalten. Dazu gehört unter anderem auch, die richtige Bankkarte mitzunehmen und sich bereits im Vorhinein über die jeweiligen Gebühren bei etwaigen Bargeldabhebungen zu informieren.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Bali ist seit einigen Jahren ein Traumziel vieler Fernreisender: Es warten nicht nur traumhafte Sandstrände, sondern auch eine prachtvolle Natur und majestätische Tempel auf Weltenbummler – darunter der Wassertempel Pura Ulun Danu Bratan. Ein Highlight sind außerdem die Reisterrassen von Tegalalang bei Ubud. © agefotostock/Imago Die Seychellen sind ein klassisches Fernreiseziel für all diejenigen, die gerne bei Sonnenschein die Seele baumeln lassen wollen – und das inmitten von atemberaubender Natur. Zu den schönsten Stränden gehören Anse Source d’Argent oder Anse Lazio (s. Foto). Die Unterwasserwelt der Seychellen bietet sich wunderbar zum Schnorcheln oder Tauchen an. © Jürgen Feuerer/Imago Die USA sind fast zu groß, um sie nur einmal als Fernreiseziel zu erwähnen: zwischen der Skyline in New York bis hin zum Walk of Fame in Los Angeles liegen fast 4.500 Kilometer voller Nationalparks, die Sie entdecken können. Außerdem erwarten Sie zahlreiche Metropolen wie San Francisco, Las Vegas oder Miami. © Panthermedia/Imago Thailand ist ein Top-Urlaubsziel für Reisende, die dem kalten Winterwetter in Europa entfliehen wollen. In den Urlaubsregionen Phuket, Koh Samui oder Krabi tummeln sich zahlreiche Sonnenhungrige, doch auch kulturell ist einiges geboten: Zum Beispiel die Tempel Wat Benachamabophit in Bangkok (s. Foto) oder Wat Rong Khun ganz im Norden des Landes. © Cavan Images/Imago Peyto Lake im Banff Nationalpark in Kanada Natur pur winkt Urlaubern in der Wildnis von Kanada: Zwischen Bergen und Meer kommen Outdoorfans voll auf ihre Kosten – von Fahrradfahren über Wandern bis hin zu Kajakfahren. Besonders in der westlichen Provinz British Columbia befinden sich atemberaubende Nationalparks mit Fjorden, unberührten Gewässern und riesigen Wäldern. © Galyna Andrushko/Imago Vertrocknete Akazienbäume in der Sossusvlei in Namibia. Eindrucksvolle Wüstenlandschaften und eine unglaubliche Artenvielfalt erwarten Sie auf einer Reise nach Namibia. Im Etosha Nationalpark treffen Sie hautnah auf die Wildtiere Afrikas, darunter Elefanten, Löwen, Geparden und Nashörner. Im Nordwesten des Landes ist der „Versteinerte Wald“ ein absolutes Muss: Hier befinden sich fossile Bäume, die zwischen 240 und 300 Millionen Jahre alt sind. © Panthermedia/Imago Blauer Oldtimer am El Parque Jose Marti in der Stadt Cienfuegos auf Kuba Schicke Oldtimer und farbenfrohe Kolonialbauten – daran denken viele Urlauber, wenn es um Kuba geht. Die Karibikinsel hat aber viel mehr zu bieten: Neben der malerischen Altstadt von Havanna gibt es mehrere beeindruckende Nationalparks, darunter das Valle de Viñales im Westen Kubas oder die Sierra Maestra im Südosten. Wer einfach nur entspannen möchte, kann es sich aber auch an einem der zahlreichen Sandstrände bequem machen – besonders bekannt ist der Urlaubsort Varadero. © Christian Offenberg/Imago Der Fjord Milford Sound in Neuseeland Neuseeland hat landschaftlich eine Menge zu bieten: Üppige Regenwälder, prächtige Berglandschaften und majestätische Fjorde finden Sie hier genauso wie idyllische Strände und sanfte Hügellandschaften. Ein Must-see für viele Reisende ist das Filmset Hobbiton aus der „Herr der Ringe“-Trilogie, welches das zu Hause der Hobbits darstellt. © agefotostock/Imago Aussichtspunkt an der Chureito Pagoda vor dem Vulkan Fuji. Eine spannende Mischung aus Tradition und Moderne bietet Japan: Die pulsierende Hauptstadt Tokio beeindruckt mit Wolkenkratzern und einer einzigartigen Popkultur, während in der Kaiserstadt Kyoto mit ihrer Vielzahl an Tempeln und Schreinen an die faszinierende Geschichte des Landes erinnert. Auch für Outdoor-Urlauber wird es nicht langweilig: Aufgrund der verschiedenen Klimazonen des Landes gibt es Möglichkeiten zum Wandern, Baden und Skifahren. © Nicholas Hang/Imago Uluru oder Ayers Rock in Australien Abwechslung pur gibt es auch in „Down Under“: Bei einer Wanderung durch die Nationalparks erleben Sie die majestätische Flora und Fauna Australiens – doch auch Badestrände und Tauch-Spots sind geboten. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Great Barrier Reef. In den Metropolen Sydney und Melbourne dürfen Sie sich hingegen über architektonische Glanzstücke freuen. © Marco Brivio/Imago

In Zusammenarbeit mit BILD hat der Online-Geldtransfer-Service „Wise“ vor kurzem eine Liste der Länder mit den teuersten EC-Automatengebühren erstellt. Im Artikel gab der Chief Product Officer des Tech-Unternehmens zu bedenken, dass leider viele Reisende im Urlaub von den hohen Gebühren überrascht werden. „Bei der Budgetplanung für einen Urlaub denken die meisten Menschen daran, welche Bankkarte die beste ist“, zitiert BILD den Experten. „Was sie aber oft nicht bedenken, sind die Gebühren der örtlichen Geldautomaten. Schlechte Wechselkurse in Verbindung mit hohen Gebühren können das Urlaubsbudget allerdings erheblich belasten, sodass es einen großen Unterschied macht, wo man im Urlaub Bargeld abhebt.“

Hier kosten die Geldabhebungen besonders hohe Gebühren

Tatsächlich bestehen bei den Gebühren für Bargeldabhebungen mit fremdländischen EC-Karten weltweit erhebliche Unterschiede. Laut den „Wise“-Erhebungen kann es insbesondere im globalen Süden ziemlich teuer werden. In Argentinien werden beispielsweise stolze 12,21 Prozent der abgehobenen Summe obendrauf geschlagen. Wer am Geldautomaten also umgerechnet 100 Euro zieht, muss 12,21 Euro extra zahlen.

Der afrikanische Inselstaat São Tomé und Príncipe liegt mit 8,2 Prozent auf dem zweiten, Nigeria mit 8,05 Prozent auf dem dritten Platz. In den südamerikanischen Ländern Suriname und Chile kann die Beschaffung von Bargeld mit respektive 5,89 Prozent und 5,52 Prozent ebenfalls schnell zur Kostenfalle werden.

Doch nicht nur Fernreisende sollten sich vor dem Urlaub Gedanken über potenzielle EC-Gebühren machen. Auch in Europa können Geldabhebungen nämlich überraschend teuer sein: Spitzenreiter ist Island mit Gebühren in Höhe von 4,6 Prozent. Auf dem zweiten Platz folgt die bei Deutschen sehr beliebte Urlaubsdestination Türkei, wobei dort generell ein paar Verbote herrschen, die Touristen kennen sollten. Hier kostet jeder Gang zum Geldautomaten 3,59 Prozent der abgehobenen Summe. Um einiges günstiger ist es dagegen in vielen EU-Ländern, die meist weniger als 0,8 Prozent Gebühren verlangen.

+ Die Türkei ist für viele deutsche Urlauber ein attraktives Reiseziel. Auf hohe Gebühren bei Geldabhebungen muss man sich allerdings einstellen. (Symbolbild) © Fokke Baarssen/Imago

Wer nicht bereit ist für Bargeldabhebungen extra zu zahlen, der sollte nach Luxemburg, Lettland, Belgien, Estland, Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra oder Litauen reisen: In diesen Ländern sind die Abhebungen nämlich kostenlos.

So vermeiden Sie hohe Gebühren an ausländischen Geldautomaten

Die teilweise sehr hohen Abhebungsgebühren sollten Sie dennoch nicht von einer Reise in die jeweiligen Länder abhalten. Denn mithilfe einiger cleverer Tipps können Sie auch im Ausland ohne große Extrakosten an Bargeld kommen. Nutzen Sie während des Urlaubs beispielsweise nur Geldautomaten, die dem gleichen Netz wie Ihre eigene Bank angehören. „Große Bankunternehmen arbeiten oft zusammen, wodurch Gebühren entfallen oder deutlich geringer sind“, schreibt auch BILD im Artikel zum Thema.

Einige Geldinstitute haben außerdem sogenannte Mehrwährungskarten im Angebot, mit denen überall auf der Welt kostenlos abgehoben werden kann. Sollten diese Optionen für Sie nicht infrage kommen, besteht immer noch die Möglichkeit, bereits vor der Abreise in den Urlaub Scheine in der entsprechenden Landeswährung zu besorgen oder ausreichend Bargeld mitzunehmen und es vor Ort zu einem guten Wechselkurs einzutauschen.

Rubriklistenbild: © IMAGO