Tropensturm in Thailand: Das rät das Auswärtige Amt Touristen

Thailand rüstet sich für Tropensturm "Pabuk": Flughäfen sind dicht, Touristen auf der Flucht. Das Schlimmste steht noch bevor. Auch das Auswärtige Amt richtet sich an Urlauber.

Bangkok - Ausläufer des womöglich schlimmsten Tropensturms seit Jahrzehnten haben den Süden Thailands mit heftigen Regenfällen, starken Winden und bis zu fünf Meter hohen Wellen auf See erreicht. Laut der Meteorologiebehörde sollte der Sturm "Pabuk" am Freitagabend (Ortszeit) auf Land treffen. Ihrer Einschätzung zufolge könnte "Pabuk" ähnlich zerstörerisch werden wie Tropensturm "Harriet", der 1962 fast tausend Menschen im Land tötete.

Auswärtiges Amt rät: Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt beachten

Der Tropensturm "Pabuk" verursacht seit dem 3. Januar 2019 starken Winde und Starkregen auf Thailand. Es könnte im Süden Thailands und damit auch der Ferieninsel Koh Samui daher zu Flutwellen kommen.

Das Auswärtige Amt weist Reisende darauf hin, dass es zu Beeinträchtigungen im Fähr- und auch Flugverkehr kommen kann. "Reisende werden gebeten, die lokalen Medien zu verfolgen, engen Kontakt mit ihrem Reiseveranstalter bzw. der Fluggesellschaft zu halten und die Anweisungen der lokalen Behörden unbedingt zu beachten", heißt es auf der Website.

Auf der Website des Thai Meteorological Department liegt bereits eine Wetterwarnung vor. Darin heißt es zum Wetter am 4. Januar 2019: "Der maximale Dauerwind beträgt 75 km/h. Der Sturm bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 18 km/h nach Nordwesten. Es wird erwartet, dass es sich um das tropische Tief "PABUK" handelt."

Menschen sollten sich von Wäldern fernhalten, dort könne es zu gefährlichen Sturzfluten kommen. Betroffene Bereiche des Tropensturms seien am 4. Januar 2019 folgende:

Prachuap Khiri Khan

Chumphon

Surat Thani

Nakhon Si Thammarart

Phathalung

Songkhla

Pattani

Yala

Narathiwat

Ranong

Phanget

Phuket

Krabi

Trang

Satun

Am 5. Januar 2019 könne es in folgenden Provinzen zu starken Regengüsse und Windböen kommen:

Phetchaburi

Prachuap Khiri Khan

Chumphon

Surat Thani

Nakhon Si Thammarart

Phatthalung

Ranong

Phangnga

Phuket

Krabi

Trang

Satun

Die starken Windböen werden laut dem Thai Meteorological Department Wellen von drei bis fünf Metern Höhe im Golf verursachen, in der Andamanensee zwei bis drei Metern. Alle Schiffe bleiben am 5. Januar 2019 an Land. Die Menschen in der Golfregion sollten sich auf eine Flut an der Küste einstellen.

Touristen auf der Flucht vor Thailands Tropensturm "Pabuk"

+++ Tausende Touristen haben am Freitag auf den Inseln im Golf von Thailand mit Sorge die Ankunft von Tropensturm "Pabuk" erwartet. Der von heftigem Regen begleitete Tropensturm löste bereits schweren Seegang mit bis zu fünf Meter hohen Wellen aus. Alle Schiffe mussten an Land bleiben, die Regionalflughäfen blieben bis Samstag geschlossen. Allein auf der Urlauberinsel Koh Phangan saßen nach Behördenangaben zehntausend Touristen fest. +++

+++ In Thailand sind zehntausende Urlauber vor dem Tropensturm "Pabuk" geflohen. Auf den Inseln Koh Phangan und Koh Tao im Golf von Thailand packten zahlreiche Touristen schon am Mittwoch ihre Sachen. Die Inseln seien inzwischen "fast leer", sagte der Verwaltungschef von Koh Phangan, Krikkrai Songthanee, am Donnerstag. Seit Silvester hätten 30.000 bis 50.000 Menschen die Inseln verlassen. +++

Behörden auf Koh Samui haben angekündigt, zahlreiche Notunterkünfte für Touristen einzurichten. Touristen sollten sich derzeit unbedingt an die Empfehlungen der Behörden halten. Zwar würde das Ausmaß des Sturm wohl nicht die Stärke eines Taifuns erreichen, dennoch sei mit heftigen Regenfällen zu rechnen.

"Pabuk" ist der erste Tropensturm seit rund 30 Jahren, der die Region außerhalb der Monsunzeit erreicht. Er sollte Koh Phangan, Koh Tao und die Insel Koh Samui, wo um den Jahreswechsel Hochsaison ist, Freitagnacht erreichten und dann weiter zum Festland ziehen. Eine offizielle Evakuierungsanordnung gab es zunächst nicht, trotzdem verließen die Touristen scharenweise die Inseln.

Tropensturm "Pabuk" in Thailand: Flüge gestrichen

Die Ausläufer richteten ersten Informationen zufolge keine größeren Schäden an. Die bei Touristen beliebten Urlaubsregionen Phuket, Ko Samui und Krabi seien zunächst noch verschont geblieben, sagte der Katastrophenschutz in Phuket der Deutschen Presse-Agentur.

Alle Flüge von und nach Ko Samui wurden vorsorglich abgesagt, auch wenn der Regen zunächst noch mäßig war, wie ein Flughafenmitarbeiter auf dpa-Anfrage sagte. Laut Katastrophenschutz wird die Situation dort noch nicht als Krise eingestuft. In Phuket habe es noch keinen Regen gegeben. "Es gibt keine Panik bei den Touristen. Aber falls irgendetwas passiert, sind wir gut vorbereitet", sagte der Chef des Katastrophenschutzes in Phuket, Prapan Kanprasang.

Tropensturm "Pabuk" in Thailand: Flughäfen geschlossen

Auch der Flughafen in der Provinz Nakorn Si Thammarart ist seit Donnerstagabend geschlossen. Der Flugverkehr am Airport Flughafen Surat Thani in der gleichnamigen Provinz sollte am Freitag ebenfalls eingestellt werden.

Das Unwetter war am Donnerstag vom Südchinesischen Meer heraufgezogen und hatte Nakorn Si Thammarat erreicht, wo der Sturm später auf Land treffen sollte. Laut der Meteorologiebehörde bewegt er sich mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 80 Stundenkilometern Richtung Westen.

Mehr als 6000 Anwohner der Region hätten ihre Häuser vorsorglich verlassen müssen, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Derzeit dürfen keine Schiffe fahren, das Schwimmen im Meer ist bis auf weiteres verboten.

