Am Flughafen: Wie Sie als Erstes an der Gepäckausgabe wieder ihren Koffer bekommen

Mit Gepäck reisen

Wer Gepäck aufgegeben hat und anschließend schnell weiter muss, der wartet scheinbar ewig an der Gepäckausgabe. Wir verraten, wie Ihr Koffer einer der ersten auf dem Band sein kann.

Viele Reisende entscheiden sich dafür, nur mit Handgepäck zu reisen. Das ist bequem und man steht am Ende nicht wartend am Gepäckband. Aber es gibt auch Fälle, in denen man nicht umher kommt, ein Gepäckstück aufzugeben. Und leider dann auch Warterei in einer Flugzeughalle.

Einen 100 Prozent sicheren Trick für die Kofferposition auf dem Gepäckband gibt es leider nicht. Aber: Das Magazin Travel + Leisure kennt ein paar Kniffe, wie man die Chancen steigern kann, dass der eigene Koffer an einer der ersten Positionen auf dem Band hereinfährt.

Gepäckausgabe: Die Reihenfolge beim Einladen spielt eine Rolle

Im Allgemeinen werden die Gepäckstücke, die zuletzt in den Frachtraum geladen werden, oft auch als erste ausgeladen. Die meisten Reisenden versuchen daher, ihr Gepäck so spät wie möglich einzuchecken. Das ist aber kein Garant: Die Gepäckstücke können in beliebiger Reihenfolge ins Flugzeug geladen werden.

Dies kann man laut Travel + Leisure umgehen, wenn man den Koffer mit durch die Sicherheitskontrolle nimmt und anschließend am Gate einchecken zu lassen. Diese Möglichkeit klappt aber nur dann, wenn es sich um ein Handgepäckstück handelt. Je nach Region, Fluggesellschaft und Regelungen dürfen sich dann keine Flüssigkeiten im Koffer befinden und zudem häufig kein weiteres Handgepäck dabei haben. Die Kontrolle am Gate ist oft kostenlos, und Ihr Gepäckstück wird möglicherweise als letztes verladen. Dann kommt es als einer der ersten Koffer an der Gepäckausgabe heraus. Aber leider gibt es keine Garantie.

Vielflieger profitieren von Extra-Service

Eine Methode, die – zumindest bei einigen Fluggesellschaften – ebenfalls eine frühzeitige Abholung an der Gepäckausgabe gewährleisten soll, ist der Prioritäts-Gepäckservice. Dieser wird Vielfliegern mit einem bestimmten Elite-Status sowie Business- und First-Class-Passagieren angeboten.

Achten Sie beim Einchecken Ihres Gepäcks darauf, dass der Mitarbeiter einen „Priority“-Anhänger an Ihrem Gepäckstück anbringt. Die Optik unterscheidet sich hier je nach Fluggesellschaft. Aufgegebene Gepäckstücke, die mit so einem Anhänger versehen sind, sollten eigentlich vor den anderen Gepäckstücken ausgeladen werden. Das klappt zwar nicht immer, aber versuchen sollte man es trotzdem. Einige Fluggesellschaften entschädigen ihre Passagiere nämlich, wenn es mit dem Prioritäts-Gepäckservice nicht klappt. Delta etwa bietet laut Travel + Leisure ihren Fluggästen auf Inlandsflügen 2.500 Meilen an, sollte der Koffer nicht innerhalb von 20 Minuten nach Öffnung der Flugzeugtür an der Gepäckausgabe erscheinen.

Immer im Blick: Wo ist der eigene Koffer?

Auch wenn es keine Garantie gibt, dass der eigene Koffer als erste auf dem Gepäckband einläuft: Es gibt ein paar Möglichkeiten, um zu wissen, wo er sich gerade befindet. Dazu gehören zum Beispiel Tracker wie Apple AirTags oder Tiles, die Sie an oder im Gepäck anbringen. Solange diese die Umgebung nicht abhören, ist es auch gesetzlich erlaubt, sie zu nutzen, wie Chip.de schreibt. Einige Fluggesellschaften verwenden RFID-Tracking, um genau zu zeigen, wo sich Ihr Gepäckstück im Reiseprozess befindet: vom Einscannen im Frachtraum bis zum Einscannen bei der Gepäckausgabe.

An der Gepäckausgabe scheint sich die Zeit immer besonders langzuziehen, bis man den eigenen Koffer sieht. Ein paar Tipps können helfen, dass er als einer der ersten hereinfährt.

Zu sehen, dass der Koffer die Reise ebenfalls komplett mitgemacht hat und nicht etwa unterwegs verloren oder vergessen wurde, beruhigt ungemein.

Die Sache mit dem Gepäck: So läuft (hoffentlich) alles reibungslos

Damit alles so reibungslos wie möglich klappt, können Sie bei Ihrem Koffer und dem Einchecken auf ein paar Dinge achten:

Alte Aufkleber/Banderolen entfernen : Achten Sie darauf, dass Sie alle alten Gepäckanhänger von Ihrem Koffer entfernen, bevor Sie ihn einchecken. Immer dran lassen sollten Sie den eigenen Adressanhänger mit den Kontaktdaten.

: Achten Sie darauf, dass Sie alle alten Gepäckanhänger von Ihrem Koffer entfernen, bevor Sie ihn einchecken. Immer dran lassen sollten Sie den eigenen Adressanhänger mit den Kontaktdaten. Destination prüfen : Wenn der Angestellte Ihren Koffer beim Einchecken etikettiert, sehen Sie sich die Quittung an. Prüfen Sie unbedingt, ob der Zielort korrekt ist. Das gilt auch dann, wenn Sie den Koffer selbst aufgeben.

: Wenn der Angestellte Ihren Koffer beim Einchecken etikettiert, sehen Sie sich die Quittung an. Prüfen Sie unbedingt, ob der Zielort korrekt ist. Das gilt auch dann, wenn Sie den Koffer selbst aufgeben. Außergewöhnliche Optik : Sie sollten auf ein Gepäckstück setzten, dass sich von der groben Masse unterscheidet. Blau, Schwarz und Grau sind klassische, gern gewählte Farben – gehen in der Menge aber schnell unter. Besser ist es hier, auf auffällige Designs oder Kofferbänder zu setzen. Vorsicht bei Schleifen oder Bändern: Hier besteht die Gefahr, dass sie sich mit anderen Koffern verheddern.

: Sie sollten auf ein Gepäckstück setzten, dass sich von der groben Masse unterscheidet. Blau, Schwarz und Grau sind klassische, gern gewählte Farben – gehen in der Menge aber schnell unter. Besser ist es hier, auf auffällige Designs oder Kofferbänder zu setzen. Vorsicht bei Schleifen oder Bändern: Hier besteht die Gefahr, dass sie sich mit anderen Koffern verheddern. Gepäckband prüfen: Vergewissern Sie bei der Landung an über die Anzeigetafel, sich an der Gepäckausgabe, welcher Ausgabe Ihr Flug zugewiesen wurde, denn dies kann sich schnell ändern.

