„Chief Happiness Officer“ sorgt für gute Laune: Drei tierische Angestellte im Tourismus

Mitarbeiter auf vier Beinen

Die Anwesenheit von Tieren sorgt eigentlich immer für gute Laune – und das macht sich auch das ein oder andere Unternehmen im Tourismus zunutze.

Das Reisen dient für viele als Auszeit vom stressigen Alltag: Einfach mal ein paar Tage am Hotelpool entspannen oder irgendwo in die Sonne fliegen – das hebt die Laune. Ebenso für gute Stimmung sorgen aber auch flauschige Vierbeiner, die mit ihren Stupsnasen und Kulleraugen alle Tierfans in Bann halten. Eine Kombination von beidem – unschlagbar. Das finden auch einige Hotels – und sogar ein Flughafen –, die auf die Idee gekommen sind, sich tierische „Mitarbeiter“ zu holen.

„Wag Brigade“: Tierische Flughafen-Mitarbeiter sorgen für Entzücken

Am Flughafen gibt es für Passagiere viele Gründe nervös zu sein – ob es nun der Flug an sich ist oder einfach die Sorge, dass am Security-Check und zeitlich alles gut läuft. Um gestresste Urlauber zu beruhigen, hat sich der San Francisco International Airport daher schon vor Jahren etwas Besonderes überlegt: die „Wag Brigade“, also eine „Wedeltruppe“. Gemeint sind damit verschiedene Tiere von Hund bis Hase, die an den Terminals herumstreifen und die Passagiere unterhalten – und dazu gehört auch das Hausschwein Lilou.

+ Flughafenschwein Lilou am San Francisco International Airport. © San Francisco Airport/dpa

„LiLou ist das erste bekannte Flughafen-Therapie-Schwein in den USA, und sie verspricht, Gäste am Flughafen SFO mit ihrer gewinnenden Persönlichkeit, entzückenden Kostümen und lackierten Nägeln zu überraschen und zu begeistern“, teilte der Flughafen damals in einem Statement mit. Auch heute noch ist die rosa-graue Sau am Airport unterwegs – aber nicht nur dort: In Seniorenheimen oder in Krankenhäusern ist sie ebenfalls zu Gast und beschert den Menschen eine schöne Zeit.

Hundebotschafter Bear – zum Kuscheln und Liebhaben

Für Begeisterung sorgt auch der schwarze Labradorrüde Bear im Hotelresort „Fairmont Banff Springs“ im Banff-Nationalpark in Kanada. In seiner Funktion als „Hundebotschafter“ soll er den Gästen eine Freude bereiten, die ihren eigenen tierischen Begleiter vermissen oder die gerne mit einem Vierbeiner spazieren gehen würden. Auch ein Gefühl der Sicherheit und der Heimeligkeit soll er vermitteln.

Bear ist aber nicht alleine als Botschafter: Auch viele andere Hotels der Fairmont-Gruppe stellen ihren Gästen eine kuschelige Fellnase zur Seite. In einem Hotel im kanadischen Jasper-Nationalpark werden Gäste zum Beispiel von dem Hundepärchen Stanley und Calla begrüßt, während in Vancouver die Hündinnen Ella und Elly die Besucher herzlich willkommen heißen.

Sitzt in Meetings und bezieht „Gehalt“: Chief Happiness Officer Burney

Ein süßer Hundeblick bringt auch die Herzen der Gäste eines 5-Sterne-Hotels im indischen Bangalore zum Schmelzen. Der Bernhardiner Burney kommt eigentlich von der Straße und war allein und verängstigt, als in Mitarbeiter des „The Lalit Ashok“ aufnahmen. Jetzt hat er sogar seine eigene Mitarbeiterkarte und trägt den Titel „Chief Happiness Officer“ – er ist also dazu da, den Gästen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und die Besucher dürfen mit dem Vierbeiner Gassi gehen, ihn streicheln oder einfach nur Zeit mit ihm verbringen, wie das Online-Portal India Times berichtet.

Wie der Arbeitsalltag des Kläffers aussieht, beschreibt der Hotelmanager Kumar Manish: „Burney kommt pünktlich und hat seinen Dienstausweis am pelzigen Hals hängen. Er nimmt an Besprechungen teil, drückt seine Zustimmung oder Ablehnung mit „Wuff“-Rufen aus und wedelt mit dem Schwanz, um beschäftigte und gestresste Mitarbeiter zu beruhigen.“ Als „Bezahlung“ erhalte er dasselbe wie die anderen Angestellten – „nur in Form von Umarmungen und Küssen.“

Rubriklistenbild: © San Francisco Airport/dpa