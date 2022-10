Spanien: Sommer-Wetter Ende Oktober - Über 30 Grad möglich

Wetter in Europa

+ © David Revenga Ende Oktober noch an den Strand? In Spanien dieses Jahr kein Problem. © David Revenga

Es ist zu warm in Spanien: Ende Oktober sind in einigen Teilen des Landes noch über 30 Grad möglich. Details zu dem nicht enden wollenden Sommer-Wetter stehen in diesem Artikel:

Madrid - Spanien genießt selbst Ende Oktober noch sommerliches Wetter. Von Rekordwerten sprechen Meteorologen, der Sommer hält praktisch seit Mai bei überdurchschnittlich hohen Temperaturen an. In der letzten Oktober-Woche sind sogar noch einmal 30 Grad in einigen spanischen Orten möglich, berichtet costanachrichten.com.

Normal sind diese Temperaturen im Oktober selbst in Spanien nicht, die aktuellen Werte zeigt das Thermometer sonst eher im Juni an. Und nicht nur das: Seit Monaten ist es in Spanien überdurchschnittlich warm, die staatliche Wetteragentur Aemet hat ausgerechnet, dass der „Sommer“ dieses Jahr etwa 40 Tage länger andauert als noch in den 80er Jahren.