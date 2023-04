Urlaub in Spanien mit dem Auto: Wo darf man parken, wo nicht?

Autofahren in Spanien

Wer in Spanien Urlaub mit dem Auto macht, sollte wissen, wo man parken darf und wo nicht.

In Spanien sind Parkflächen auf der Straße mit weißen, gelben, blauen, orangen oder grünen Linien markiert. Was die unterschiedlichen Farben bedeuten, steht in diesem Artikel:

Madrid - Wer mit dem eigenen Auto oder einem Mietwagen in Spanien Urlaub macht, wird nicht nur auf unendlich viele Kreisverkehre stoßen, sondern auch auf Parkflächen an den Straßen, die in verschiedenen Farben markiert sind. So gibt es weiße, blaue, gelbe, grüne und orange Linien, die die Parkplätze markieren. Was die verschiedenen Farben bei Parkplätzen in Spanien bedeuten, erklärt costanachrichten.com.

Die gute Nachricht: Kostenpflichtiges Parken ist in Spanien in aller Regel wesentlich günstiger als in Deutschland. Dennoch ist es wichtig, zu wissen, was weiße, blaue, gelbe, grüne oder orange Linien an Parkplätzen bedeuten. Denn manche stehen für absolutes Parkverbot, andere wiederum markieren kostenlose Parkplätze, wieder andere kostenpflichtiges oder nur für bestimmte Nutzer kostenfreies Parken.