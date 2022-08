News aus dem Kirchturm: Spaniens Glocken und ihre Bedeutung

Glöckner in Spanien

+ © Anne Thesing Glockengeläut hatte in Spanien früher eine größere Bedeutung als heute. © Anne Thesing

Was heute WhatsApp-Nachrichten sind, waren früher die Glockenschläge. Einen Blick auf die Geschichte der Glocken und Glöckner in Spanien gewährt dieser Artikel:

Ontinyent - Mit dem Einzug von Computern, Motoren und Mechanik ist der Beruf des Glöckners vom Aussterben bedroht. Das finden nicht alle gut. Ein Freundeskreis aus Ontinyent in Spanien schlägt die Glocken seines Kirchturms bei besonderen Anlässen nach wie vor per Hand, wie costanachrichten.com berichtet.

Auch die Sprache der Glocken haben die sogenannten „Campaners“ aus Spanien sich dafür angeeignet. So wurde früher, zum Beispiel in der Region Valencia, nicht nur zu bestimmten Uhrzeiten, sondern auch bei Todesfällen, Gefahrensituationen, Katastrophen und, natürlich, bei Fiestas geläutet, was Hände und Glocken hergaben.