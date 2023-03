Wohin soll es gehen? Die drei beliebtesten Reiseziele für den Sommerurlaub 2023

Ab in die Sonne

Während die einen ihren Sommerurlaub bereits geplant haben, sind andere gerade noch dabei. Einige beliebte Reiseziele kristallisieren sich aber schon heraus.

Sonne, Strand und Meer – das ist auch in diesem Jahr wieder die Devise vieler Urlauber. Und bei den Reisezielen gibt es 2023 ebenfalls nur wenige Überraschungen, wie Reiseveranstalter meinen. Top-Destination ist laut Tui nämlich das Mittelmeer, allen voran die türkische Riviera, Mallorca und die griechischen Inseln. „Die Reisenden aus Deutschland sind ihren Favoriten treu“, sagt ein Sprecher laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Mallorca, Griechenland, Türkei: Klassiker bleiben weiterhin beliebt bei deutschen Urlaubern

Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei anderen großen Reiseveranstaltern wie DER Touristik ab, zu dem die Marken Dertour, ITS und Meiers Weltreisen gehören. Als meistgebuchte Urlaubszielen auf Kurz- und Mittelstrecke wurden hier die Länder Spanien, Türkei, Griechenland und Italien aufgeführt. Auch für Urlaub in Deutschland besteht demnach eine große Nachfrage. Bei Fernreisen liegen hingegen Nordamerika, die Karibik, die Vereinigten Arabischen Emirate, Thailand und Destinationen im Indischen Ozean vorne.

+ Die türkische Riviera gehört weiterhin zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. © Fokke Baarssen/Imago

Der Flugreiseanbieter Alltours sieht ebenfalls Mallorca, die türkische Riviera und die griechischen Inseln weit vorne – hinzukommen die Destinationen Kanaren und Ägypten. Alle Länder am Mittelmeer sind auch bei der Anex Gruppe (u.a. Öger Tours, Neckermann) Spitzenreiter bei den Vorausbuchungen für den Sommer 2023. Diese liegen im Vergleich zum Vorjahr sogar um 115 Prozent höher.

Die Lust nach Auslandsreisen ist bei den Deutschen groß – doch auch innerhalb der Heimat besteht je nach Reiseveranstalter weiterhin eine Nachfrage. Im letzten Jahr verbrachten 27 Prozent der Bundesbürger ihren Urlaub in Deutschland, wie die aktuelle Reiseanalyse der Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zeigt. Die übrigen 73 Prozent sind ins Ausland gereist. Ähnlich könnte es auch wieder in diesem Jahr aussehen.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Kristallklares Wasser, goldener Sand: Der Grace Bay Beach hat alles, was das Herz begehrt. Nicht umsonst wählten ihn Reisende bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 von Tripadvisor auf den ersten Rang. Der Strand befindet sich auf Providenciales, das zu den Turks- und Caicosinseln gehört. © Imago Camps Bay ist einer der malerischen Vororte von Kapstadt. Die gleichnamige Bucht befindet sich vor der Kulisse einer Bergkette, den sogenannten Zwölf Aposteln. Der Strand selbst wird als sauber und gepflegt geschrieben – obendrein gibt es zahlreiche Wassersportmöglichkeiten. © Imago Der Eagle Beach auf der Insel Aruba zählt zu den schönsten der Karibik. Er zeichnet sich durch seinen makellosen, weißen Sandstrand und klares Wasser aus. Ein beliebtes Fotomotiv sind die beiden Fofoti-Bäume, die mit ihren Kronen in Richtung Meer weisen. © Imago Einzigartige, einladende Strände gibt es nicht nur auf anderen Kontinenten: Der Strand Ses Illetes ist wohl der bekannteste der Baleareninsel Formentera – und auch einer der schönsten. Er erstreckt sich über eine Länge von 1450 Metern und verdankt seinen Namen diversen Felseninseln, die sich gegenüber der Küste befinden. © Imago Anse Source d‘Argent, La Digue, Seychellen Mit ihren eindrucksvollen Granitfelsen ist die Anse Source d‘Argent einer der berühmtesten und meist fotografiertesten Strände überhaupt. Das Wasser ist türkisblau und lädt zum Schnorcheln ein. Wer ihn besuchen möchte, muss allerdings Eintritt zahlen. © Fokke Baarssen/Imago Spiaggia dei Conigli (Kaninchenstrand) in Lampedusa auf den Sizilianischen Inseln. Der Spiaggia dei Conigli, übersetzt Kaninchenstrand, ist einer der schönsten Strände Italiens – und belegte bei den Travellers‘ Choice Awards 2022 sogar den 1. Platz unter den europäischen Stränden. Auch hier winken türkisfarbenes Wasser und weißer Sand. © Imago Radhanagar Beach, Indien Etwas Ruhe gefällig? Dann ab nach Indien: Am Radhanagar Beach bleiben Touristenmassen aus, stattdessen wartet ein sauberer Strand mit kristallklarem Wasser. © R Modi/Dinodia Photo/Imago Zakynthos, Navagio Beach Zu den berühmtesten Stränden der Welt zählt der Navagio Beach auf der griechischen Insel Zakynthos. Was ihn besonders macht, ist das Schiffswrack, das sich wunderbar in die Bucht einbettet und wirkt, als wäre es mit Absicht dort. © Janita Webeler/Imago Turquoise Bay, Exmouth, Australien Beste Möglichkeiten zum Schnorcheln bietet die Turquoise Bay im Westen Australiens: Fische, Korallen und andere Meereslebewesen finden sich schon in Küstennähe. Gleichzeitig lässt sich vor der Kulisse des türkisblauen Wassers wunderbar ein entspannter Tag verbringen. © Imago Elafonissi Beach auf Kreta Der Elafonissi Beach wirkt, als müsste er sich in der Karibik befinden: Tatsächlich befindet er sich aber auf der griechischen Insel Kreta. Besonders eindrucksvoll ist der rosafarbene Strand – der Farbton rührt von tausenden zerbrochenen Muschelschalen her. © Imago

Sommerurlaub 2023: Wo Reisende mit gestiegenen Kosten rechnen müssen

Nach Corona- und Energie-Krise befürchteten viele, dass ein Urlaub in diesem Jahr unbezahlbar werden könnte. Und teurer könnte es tatsächlich in einigen Bereichen werden: So stellte das Vergleichsportal Idealo bereits kurz vor Jahreswechsel fest, dass die meisten Airlines ihre Preise für Flüge angehoben haben – bei Lufthansa beispielsweise um 41 Prozent. Auch Ferienhausvermieter verlangen laut dem Deutschen Ferienhausverband im Durchschnitt sechs Prozent mehr. Wer etwas sparen will, sollte daher früh buchen oder sich ein günstigeres Reiseziel suchen – Albanien gilt zum Beispiel als Geheim-Tipp für einen Sommerurlaub.

