Abseits vom Massentourismus: Top 5 der unentdeckten Skiorte in ganz Europa

Entspannt im Winterurlaub

Überlaufene Skipisten, viele, nervige Touristen und Après-Ski bis zum Umfallen: Wer es ruhiger und entspannter mag, sollte sich folgende fast unbekannte Skiparadiese genauer anschauen.

Auch wenn der Schnee in manchen Regionen auf sich warten lässt, sind eingefleischte Skifans schon ganz heiß auf die neue Saison. Doch der verdiente Winterurlaub muss nicht unbedingt an einem der bekannten Ski-Hotspots in Europa stattfinden. Es gibt auch unentdeckte Gebiete, in denen es sich entspannter die Piste hinunterdüsen lässt.

Schließlich ist die Freude schnell wieder dahin, wenn der gewählte Skiort völlig mit Touristen überlaufen ist, man ewig am Lift anstehen und dann noch viel Geld dafür zahlen muss. Doch wo kann ich noch kaum befahrene Pisten erleben?

Keine Lust auf überlaufene Skipisten? Folgende Gebiete sind kaum bekannt

Das unabhängige Outdoor- & Wassersport-Magazin Beyond Surfing hat über 2.715 Skigebiete in ganz Deutschland analysiert und sie anhand ihrer Pistenkilometer und deren Nachfrage auf Google ausgewertet. Das Ergebnis: Die meisten unentdeckten Skiorte gibt es noch in Frankreich. Hier die Top 5:

1. Platz: Les Portes du Soleil

Das Skigebiet an der schweiz-französischen Grenze hat mit seinen 580 Pistenkilometern viel zu bieten. Es ist zwar groß, bezaubert aber auch mit kleinen, charmanten Ferienorte. Das Skigebiet ist sowohl für Anfänger als auch Sportler geeignet, da es unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus gibt sowie futuristische Snowparks und sogar Freeride-Areale für ganz Mutige.

2. Platz: Via Lattea

Das Skigebiet in der italienisch-französischen Grenzregion bietet Fahrspaß auf 400 Pistenkilometer. Die Nachfrage auf Google ist nur gering, doch zu Unrecht. Denn es ist für Skifahrer aller Schwierigkeitsgrade durch die Vielzahl unterschiedlichster Pisten geeignet. Im Winter sorgen mehrere Beschneiungsanlagen, die 60 Prozent des Skigebiets abdecken, für optimale Schneebedingungen, auch wenn er mal ausbleibt.

3. Platz: Les Sybelles

Das Skigebiet ist mit seinen 310 Pistenkilometern rund um den „Hausberg“ L‘Ouillon eines der größten Skiareale Frankreichs. Hier werden sich vor allem Anfänger, Familien und Genussfahrer wohlfühlen, da es über viele schöne Übungslifte sowie breite und sonnige Abfahrten verfügt, die nicht besonders steil oder eisig sind.

4. Platz: Le Grand Massif

Das Le Grand Massif bietet 265 Pistenkilometer puren Fahrspaß und gehört zu den größten Skigebieten in den französischen Alpen. Es verbindet die Wintersportorte Flaine, Les Carroz d‘Arâches, Morillon, Samoëns und Sixt-Fer-à-Cheval. Hier gibt es für Anfänger bis zum Wintersportler viel zu entdecken. Für Abenteuerlustige bieten sich die schwarzen Abfahrten Combe de Véret sowie Onyx und Jais am Combre de Gers an. Wer lieber die atemberaubende Aussicht genießt, hat diesen von der Gondel Grandes Platières aus, die zur Bergstation führt.

5. Platz: Serre Chevalier

Das Serre Chevalier liegt im Hochtal der Guisane und ist ein riesiges Skigebiet mit 250 Pistenkilometer. Dadurch bietet es eine Bandbreite an verschiedenen Wintersportarten für Urlauber. Noch schöner ist es, wenn einem beim Runterdüsen der Piste die Sonne entgegenlacht – in Serre Chevalier ist das sehr oft der Fall. Schließlich soll es mit satten 300 Sonnentagen im Jahr gesegnet sein.

