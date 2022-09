Gelten noch Corona-Regeln für den Skiurlaub im Winter 2022/23?

Übersicht

Die nächste Wintersaison der Skigebiete rückt immer näher und damit auch die Frage, ob und welche Corona-Regeln gelten werden. Eine Übersicht.

Im letzten Winter mussten sich Skiurlauber erst durch eine Reihe von Corona-Maßnahmen lesen, bevor es an die Reiseplanung ging. Je nach Land – egal ob Deutschland, Österreich oder Schweiz – galten unterschiedliche Regeln, von Maskenpflicht über Abstandsregeln bis hin zu 2G oder 3G war alles dabei. In diesem Jahr könnte es in dieser Hinsicht entspannter werden. Zu beachten ist allerdings: Aufgrund der Energiekrise könnte das Skifahren in diesem Winter um einiges teurer werden.

Skifahren in Deutschland: Bisher keine Einschränkungen geplant

In der vergangenen Wintersaison galt ein Flickenteppich an Corona-Regeln in Deutschland: Während in den meisten Skigebieten die 3G-Regel galt, sorgte in Bayern eine 2G+-Regel für Seilbahnen für Entsetzen. Bisher müssen sich Skifans aber keine Gedanken um derartige Einschränkungen machen. Weder für Seilbahnen noch für Zahnradbahnen braucht es aktuell einen Nachweis über eine Impfung, Genesung oder Testung. Auch auf eine Maskenpflicht müssen Besucher in Seilbahnen oder Hotels nicht mehr achten. Die geplanten Corona-Regeln für den Herbst sehen allerdings vor, dass die Bundesländer je nach Infektionsgeschehen ihre Maßnahmen verschärfen dürfen – dann wäre eine Maskenpflicht in Innenräumen wieder denkbar. Den Start für die Skisaison in Deutschland läutet das Skigebiet Zugspitze im November ein.

+ Skifahren dürfte in diesem Winter mit weniger Corona-Einschränkungen behaftet sein als im Vorjahr. © Olga Pankova/Imago

Corona-Maßnahmen in Skigebieten Österreichs gelockert

Bereits seit August haben die Skigebiete Hintertuxer Gletscher im Zillertal und der Pilztaler Gletscher geöffnet. Für einen Skiurlaub in Österreich müssen Sie derzeit nicht viel beachten: Die Zutrittsbeschränkungen wurden aufgehoben und auch das Maskentragen in Seilbahnen ist keine Pflicht mehr – eine Empfehlung dafür besteht aber weiterhin in vielen Bergbahnen. Hotels und Restaurants können ohne Impf-, Genesenen- oder Testnachweise betreten werden. Auch die Einreise nach Österreich oder Rückkehr nach Deutschland ist ohne Corona-Beschränkungen möglich.

Schweiz: Keine Corona-Regeln beim Skifahren

In der Schweiz galten im letzten Jahr wohl die lockersten Corona-Regeln in den Alpenländern. Ein Skiurlaub war ohne 3G-Pflicht in geschlossenen Seilbahnen oder Skiliften möglich, einzig eine Maskenpflicht war vorgesehen. Auch in diesem Jahr brauchen Wintersportler sich über etwaige Corona-Maßnahmen nicht den Kopf zu zerbrechen. Es gilt keine Nachweispflicht für den Zutritt zu Innenräumen, wie Hotels oder Restaurants, und weder in Seilbahnen noch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt eine Maskenpflicht. Bei der Einreise in die Schweiz gibt es aktuell ebenfalls keine corona-bedingten Einschränkungen.

Skifahren ohne Auflagen in Frankreich möglich

Anfang des Jahres hatte Frankreich noch mit explodierenden Corona-Infektionszahlen zu kämpfen, mittlerweile hat sich die Lage wieder beruhigt. Daher braucht es im Skiurlaub aktuell auch keinen 3G-Nachweis für den Zutritt zu Seilbahnen, die Maskenpflicht wurde ebenfalls abgeschafft. Überall, wo es voll wird, wird aber das Tragen eines Mundschutzes empfohlen. Wer in ein Hotel eincheckt oder ein Restaurant besucht, muss keine Zugangsbeschränkungen beachten. Die Einreise nach Frankreich ist ohne 3G-Nachweis oder Einreiseformular möglich.

Südtirol/Italien: Maskenpflicht besteht weiterhin

In Italien gilt laut Auswärtigem Amt noch bis zum 30. September eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr. Auch in geschlossenen Gondeln besteht diese dem ADAC zufolge. Ob diese Maßnahme bis zum Beginn der Skisaison noch gelockert wird, ist nicht klar. Abgesehen davon müssen Skiurlauber aber keine 3G-Nachweise vorbringen, weder in Seilbahnen noch in Hotels oder Restaurants. Bei der Einreise nach Italien gibt es ebenfalls nichts zu beachten.

