Schwimmen in Fäkalbakterien: In diesen sechs Badeseen sollten Sie nicht plantschen

Keime

Die Seen in Deutschland sind vor allem in den Sommermonaten heiß begehrt. Das kühle Nass sorgt für Abkühlung - in manchen Seen allerdings auch für Infektionsgefahr.

Bei über 30 Grad ein Eis schlecken und danach in den See springen: Das Hochsommer-Wohlfühlrezept schlechthin. Doch in manchen Seen Europas lauert Gefahr - in Form von winzigen Krankheitserregern.

Badeseen in Deutschland - Umweltagentur prüft Wasserqualität

Die Europäische Umweltagentur (EUA) prüft regelmäßig die Qualität von Fluss-, Meer- und Seegewässern, darunter auch beliebte Badeseen der Deutschen. Insgesamt waren es 2.300 Gewässer in Deutschland, die untersucht wurden - mit überwiegend positivem Ergebnis. So bekamen 92,7 Prozent der Badeseen die Bestnote "ausgezeichnet", wie das Portal Focus berichtete.

Die beste Wasserqualität findet sich unter anderem in folgenden Gewässern:

Bodensee in Baden-Württemberg

Starnberger See in Bayern

Ammersee in Bayern

Walchensee in Bayern

Hopfensee im Allgäu

Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern

Nordfriesische Inseln, wie Sylt, Amrum und Föhr

Insel Hiddensee

Usedom

Fäkalkeime machen krank: Sechs Badeseen sind "mangelhaft"

Für das EUA war in erster Linie die gemessene Keimzahl im Wasser relevant, weil von Bakterien wie dem Fäkalkeim Escherichia coli die größte Gefahr für Badegäste ausgeht. Gesundheitsgefährdende Keime können unter anderem durch die Abwässer aus der Landwirtschaft in Badeseen gelangen und dort Krankheiten beim Menschen auslösen, die mit wässrigem Durchfall, Übelkeit und Bauchkrämpfen einhergehen.

Eine erhöhte Keimbelastung stellten die Mitarbeiter in sechs deutschen Badeseen fest, die die Note "mangelhaft" bei der Bewertung der Wasserqualität hinnehmen mussten:

Goldscheuer Badesee im baden-württembergischen Kehl

Klostersee Triefenstein in Nordbayern

Ostsee bei Strelasund in Mecklenburg-Vorpommern

Elfrather See (auf Höhe des Aussichtsturms) bei Krefeld in Nordrein-Westfalen

An der Elbe am Hafen Kollmar in Schleswig-Holstein

Stausee Kelbra in Sachsen-Anhalt

Ob Ihr Lieblings-Badesee auch auf Keime geprüft wurde, können Sie auf dieser interaktiven Karte nachlesen.

