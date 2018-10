Schockmoment: Passagier rüttelt an Flugzeugtüre - der Grund klingt bizarr

Echt jetzt?

+ © Marius Becker / dpa Ein Mann versuchte die Flugzeugtüre während des Fluges zu öffnen. © Marius Becker / dpa

Ein Passagier musste im Flugzeug die Toilette aufsuchen - doch dabei rüttelte er an einer der Türen des Flugzeugs und versetzte so allen Mitreisenden einen Schock.

Ein Passagier verwechselt auf einem Flug von Neu-Delhi nach Patna am vergangenen Samstag die Toilettentüre mit der des Flugzeugs. Er soll versucht haben, das Ausgangstor zu öffnen, während das Flugzeug in der Luft war.

Passagiere in Panik: Mann will Flugzeugtüre öffnen

Während des Fluges hätten einige Passagiere einen jungen Mann beobachtet, der von seinem Sitzplatz aufgestanden, in den hinteren Teil des Flugzeugs gegangen und versucht haben soll, die Flugzeugtüre zu öffnen. Dies berichtet das Portal The Telegraph India.

Die Passagiere, die die Szene verfolgten, seien daraufhin aufgesprungen und hätten versucht, den jungen Mann davon abzuhalten. Auch die Crew kam schließlich dazu und brachte den Mann von der Türe weg. Die Crew-Mitglieder hätten ihn dann den Rest des Fluges unter genaue Beobachtung gestellt.

Nach der Landung wurde der Mann der Zentralen Einheit für industrielle Sicherheit (CISF) übergeben, wie es heißt. Dort wiederum wurde die Polizei mit dem Vorfall betraut, die den Mann umgehend zur Flughafenpolizeistation brachte und ihn inhaftierte.

"Wir haben die ganze Angelegenheit untersucht", so Mohammad Sanowar Khan, der Polizeibeamte der Flughafenpolizeistation gegenüber The Telegraph. "Der Mann war zum ersten Mal mit dem Flugzeug unterwegs und was geschehen ist, war ein Ergebnis einer Verwechslung." Der junge Mann habe nämlich eigentlich den Waschraum nutzen wollen und habe, laut eigener Aussage, die Flugzeugtüre mit der Türe für die Toilette verwechselt.

Die Polizei glaubte ihm offenbar, denn abends ließen sie ihn wieder gehen. Zudem bestand keine Gefahr für die Mitreisenden, denn Flugzeugtüren lassen sich während des Fluges nicht öffnen.

sca