„Bitte Schafe schubsen“: Was es mit der kuriosen Aufforderung an Touristen auf sich hat

Lebensrettende Maßnahme an der Küste

In Niedersachsen haben Schäfer aktuell eine besondere Bitte an die Urlauber: Diese sollen Schafe, die auf dem Rücken liegen, schubsen. So kann das Leben der Tiere gerettet werden.

Wer an die Nordseeküste denkt, hat vielleicht nicht nur das Wattenmeer, endlos scheinenden Himmel in Stahlgrau und quietschgelbe Regenmäntel im Kopf. Auch Schafe sind fest mit der Region verbunden. Sie liefern Wolle, Milch und Fleisch und spielen zudem noch eine wichtige Rolle für die Sicherheit der Menschen.

Deichschafe – tierisch gute Rasenpfleger

Die Exemplare, die Sie bei ihren Spaziergängen oder Fahrradausflügen auf, vor und hinter den Deichen sehen, wo sie in aller Ruhe Wind und Wetter trotzen, haben einen Auftrag. Die sogenannten Deichschafe halten den begrünten Damm in Schuss und sorgen so mit dafür, dass die Menschen in der Region bei Sturmfluten nicht untergehen. Schafe verdichten die Erde, halten das Gras kurz und dicht, machen mit ihren kleinen Hufen keine Löcher in die Erde – und sind ganz nebenbei auch noch zauberhafte Fotomotive.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen verpassen? Dann melden Sie sich für den Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Schafe schubsen – kuriose Bitte der Deichschäfer

Wer an der Küste unterwegs ist, sieht sie zu Hunderten auf den Deichen stehen und liegen: die Deichschafe. Aber manchmal liegen sie leider nicht auf dem Bauch, sondern auf dem Rücken. Dauert dieser Zustand zu lange an, können die wolligen Tierchen leicht in Lebensgefahr geraten. Andrea Borsat von Landundforst.de schreibt dazu in einem Artikel: „Schafe sind Wiederkäuer und die Motorik des Wiederkäuens funktioniert so nicht mehr richtig – das Schaf kann ersticken. Zusätzlich drücken die inneren Organe auf die Lunge.“

Deswegen bitten die Schäfer und Schafzüchter Niedersachsens jetzt laut einem Beitrag beim NDR Urlauber und Anwohner darum, „auf der Rückseite liegenden Schafen einen Schubs zu geben, damit die Tiere sich wieder aufrichten können.“ Laut einer Sprecherin des Landvolks Niedersachsen seien vor allem trächtige Schafe oder die Rassen mit kürzeren Beinen.

Naturwunder in Deutschland erleben – vom Wattenmeer bis hin zum Donaudurchbruch Im niederbayerischen Landkreis Kehlheim schängelt sich die Donau auf einer fünf Kilometer langen Strecke sanft an hoch aufragenden, weißen Kreidefelsen entlang – eine Engstelle, die auch als Donaudurchbruch oder Weltenburger Enge bekannt ist. Vor Jahrmillionen entstand diese durch einen Nebenarm der Urdonau, welche sich durch das Kalkgestein gegraben hat. Am besten lässt sich der eindrucksvolle Anblick von einer Aussichtsplattform aus oder auf einer Bootsfahrt auf dem Fluss genießen – ganz in der Nähe bietet die Klosterschenke Weltenburg zudem die Möglichkeit zur Einkehr. © Panthermedia/Imago Das Wattenmeer an der Nordsee ist eine der fruchtbarsten Naturlandschaften der Welt. Dank seiner Vielfalt an Lebensräumen finden sich hier mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten, wie der Naturschutzbund Deutschland informiert. Hinzu kommen jährlich zehn Millionen Zugvögel. Reisende haben bei einem Besuch die Wahl zwischen drei deutschen Nationalparks: das Schleswig-Holsteinische, das Hamburgische und das Niedersächsische Wattenmeer. Bei Ebbe bietet sich dann die Möglichkeit zur Wattwanderung, bei der Reisende einen Blick auf den Meeresboden erhaschen können. © Action Pictures/Imago Wer auf der Suche nach Naturwundern ist, sollte sich auch die Sächsische Schweiz nicht entgehen lassen. Ein besonderes Highlight für Besucher ist das Elbsandsteingebirge mit der Basteibrücke, von der aus sich ein fantastischer Ausblick auf die umliegende Landschaft bietet. Die Region ist durch ein weites Wanderwegenetz geprägt, sodass Besucher die bizarren Felsformationen und Täler aus allen möglichen Blickwinkeln genießen können. © Michael Nitzschke/Imago Auf Rügen gehören die weißen Kreidefelsen an der Küste zu den größten Wahrzeichen der Insel – allen voran der Königsstuhl, der berühmteste Felsvorsprung. Berühmte Künstler wie Caspar David Friedrich ließen sich von der Steilküste zu ihren Werken inspirieren und auch heute noch sorgen die Felsformationen für Faszination unter Reisenden. Seit 2011 gehören die Kreidefelsen und ein Teil des Buchenwaldes auf Rügen sogar zum Unesco-Weltkulturerbe. © Priller&Maug/Imago Historische Hammerschmiede am Blautopf bei Blaubeuren. Ein magisches Erlebnis bietet der Blautopf in Baden-Württemberg. Das Wasser der Karstquelle leuchtet je nach Lichteinfall in einem leuchtenden Blau, welches durch einen physikalischen Effekt zustandekommt. Und auch dieser Ort ist mit einem kleinen Mythos verbunden: So soll eine Wassernixe hier nach langer Traurigkeit endlich wieder das Lachen gelernt haben – eine Skulptur am Ufer erinnert an die Geschichte. © Norbert Neetz/Imago Teufelsmauerstieg im Harz. Im nördlichen Harzvorland ragt eine seltsame Felsformation aus dem Boden, die heute als Teufelsmauer bekannt ist. Ihren Namen hat sie einer Sage zu verdanken, wonach Gott und der Teufel sich dazu entschlossen haben, ihre Herrschaftsgebiete im Harz zu unterteilen. Dafür sollte der Teufel jedoch in nur einer Nacht bis zum Morgengrauen eine Mauer erbauen. Einen Strich durch die Rechung machte ihm aber eine Bäuerin, die sich noch bei Dunkelheit mit ihrem Hahn auf den Weg zum Markt begab. Unterwegs stoplerte sie, sodass sich das Tier erschreckte und loskrähte – der Teufel dachte daraufhin, die Nacht sei vorüber und zerstörte aus Wut einen Teil seiner beinahe fertiggestellten Mauer wieder. Die heutigen Bruchstücke sollen ein Überbleibsel seines Werkes darstellen. © Daniel Kühne/Imago Teufelstisch von Hinterweidenthal im Pfälzerwald Teuflisch geht es weiter: Im südlichen Pfälzerwald erhebt sich ein 14 Meter hoher Pilzfelsen, der von seiner Form her an einen Tisch erinnert. Entstanden ist er vor circa 250 Millionen Jahren mit der Bildung der ersten Sandsteinschichten. Natürlich gibt es aber auch eine Sage um die Entstehung des markanten Felsen: Und zwar soll der Teufel eines Nachts müde und hungrig nach einem Rastplatz gesucht haben. Als er keine passende Stelle für diesen Zweck entdecken konnte, baute er sich selbst aus Wut einen Tisch aus drei riesigen Felsbrocken. Nachdem er dort sein Mahl zu sich genommen hatte, verschwand er wieder und ließ den Tisch stehen. Als am nächsten Morgen die Menschen das Werk erblickten, waren sie sich sicher: „Hier muss der Teufel gespeist haben!” © Panthermedia/Imago Eiskapelle mit Schmelzwasserbach am Königssee Für eindrucksvolle Gletscherlandschaften müssen Sie nicht nach Island reisen: Am Königssee in Bayern befindet sich ein Eisfeld, in dessen Inneren sich ein geräumiger Hohlraum befindet, auch als Eiskapelle bekannt. Diese besteht aus verschiedenen Schächten und Gängen, die im Sommer bis zu 30 Meter breit und 15 Meter hoch werden können. Aber Vorsicht: Die Eiskapelle ist ständig einsturzgefährdet, daher herrscht bei Betreten Lebensgefahr. © Herbert Berger/Imago Triberger Wasserfälle Im Schwarzwald befindet sich mit 163 Metern Fallhöhe einer der höchsten Wasserfälle Deutschlands: Über sieben Fallstufen stürzen sich die Wassermassen in die Tiefen. Wer sich das eindrucksvolle Schauspiel ansehen möchte, kann dazu einen von drei Wanderwegen nutzen – den Naturweg, den Kulturweg oder den Kaskadenweg. Sogar bis spätabends lassen sich die Wasserfälle besuchen, da sie bis 22 Uhr beleuchtet werden. © Peter Schickert/Imago Saalfelder Feengrotte Die „farbenreichsten Schaugrotten der Welt” haben es sogar bis ins Guiness-Buch der Rekorde geschafft: Gemeint sind damit die Feengrotten in einem ehemaligen Bergwerk im thüringischen Saalfeld. Die unteriridschen Hohlräume entstanden über viele Jahre hinweg durch den Abbau des Gesteins – heute erleben Besucher dank der verschiedenen Mineralien eine bunte Tropfsteinwelt. © Panthermedia/Imago

Übrigens: Wer das 49-Euro-Ticket besitzt, kann auch tolle Ausflüge unternehmen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Besuch von Schloss Marienburg in Niedersachsen, dem „Neuschwanstein des Nordens“?

Schubsen ja, Streicheln nein – korrektes Verhalten von Urlaubern

Liegen Schafe auf dem Rücken und kommen nicht mehr alleine hoch, ist das auch der einzige Moment, in dem Urlauber die Tiere anfassen dürfen. Dabei sollten sie fest in die Wolle greifen und dem Schaf einen Schubs geben. So kann es wieder auf die Beine kommen.

+ Auf den Wegen hinterm oder vorm Deich liegen mitunter schon mal Schafe. Diese sollten aber im Idealfall aber einfach umfahren werden. Anfassen sollten Urlaube die Tiere nur, wenn sie auf dem Rücken liegen, darum bitten die Schäfer und Züchter der Region. (Symbolbild) © CSP_IvonneWierink/Imago

Ansonsten sollten die Schafe, die in den meisten Fällen frei auf dem (umzäunten) Deich umherlaufen, weder angefasst oder gestreichelt noch geärgert oder von den Wegen vertrieben werden. Die Menschen, die gelegentlich durch „ihre“ Weide laufen oder fahren, stören die Tiere jedoch in den meisten Fällen kaum.

Hundebesitzer aufgepasst: In den meisten eingezäunten Bereichen ist die Mitnahme eines Hundes verboten, ganz gleich, ob dieser angeleint ist oder nicht. Informieren Sie sich hier besser vorher, sonst können strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Übrigens: Wer weder mit Nord- noch Ostsee etwas anfangen kann, der findet vielleicht an den Seen Deutschlands sein Glück.

Rubriklistenbild: © CSP_IvonneWierink/Imago