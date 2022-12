„Das sieht ekelhaft aus“: Passagier zahlt 14 Euro für mickriges Frühstück am Flughafen

Reisen

Dass Essen am Flughafen teurer ist als draußen, ist den meisten Menschen bekannt. Was einem Reddit-User jetzt aber zum Frühstück serviert wurde, grenzt an Unverschämtheit.

Der Reddit-User Ray-Bandy war früh morgens am Flughafen Dublin unterwegs, als der Hunger anfing, ihn zu plagen. Also holte er sich im Terminal 1 ein Frühstück, doch was ihm für umgerechnet 14 Euro serviert wurde, machte ihn fassungslos. Seinen Frust teilte er mit der Reddit-Community.

Passagier zahlt 14 Euro für mickriges Frühstück am Flughafen

Da er unter einigen Unverträglichkeiten leidet, war das Essensangebot für Ray-Bandy nicht ganz so groß wie vielleicht für andere Passagiere. Er bestellte ein typisch englisches Frühstück in abgeänderter Form, die es so nicht auf der Speisekarte gab. Was serviert wurde, war winzig – und dafür viel zu teuer. Für umgerechnet 14,20 Euro bekam er eine kleine Portion Baked Beans, ein Spiegelei und zwei Scheiben Black Pudding, eine Art Blutwurst. Dazu eine Flasche 0,5 l-Flasche Cola light.

„Das sieht ekelhaft aus“: Preis-Leistungs-Verhältnis empört das Netz

Reddit-User kommentierten fleißig unter dem Foto von Ray-Bany und sind sich einig über ein unfaires Verhältnis von Preis zu Portion. Eine Person schrieb: „Das sieht ekelhaft aus“, eine andere fügte hinzu: „Diese Puddings sehen furchtbar aus.“ Viele Menschen sind über den Preis der Mimi-Mahlzeit schockiert und schrieben, sie hätten sich geweigert, für das Frühstück zu bezahlen.

+ Kaffee, Sandwiches, Obst – an den meisten Flughäfen gibt’s auch etwas zu Essen. Ideal, wenn man auf seinen Flug wartet. Aber: Essen und Getränke sind in der Regel ein gutes Stück teuer als in der Stadt. © Jeff Greenberg/Imago

Aber es gab auch User, die meinten, dass Ray-Bandy sich besser vorbereiten und in Zukunft besser belegte Brote von zu Hause mitnehmen sollte. Feste Lebensmittel wie beispielsweise Obst, Gemüse, Brote oder Kekse dürfen nämlich durchaus durch die Sicherheitskontrolle. Bei Getränken kann man zumindest eine leere Flasche mitnehmen und sie hinter dem Security-Check auffüllen. Eine Änderung der Mitnahme für Getränke ist übrigens im Gespräch. Damit bei der Sicherheitskontrolle alles so schnell wie möglich geht, sollte man sich außerdem etwas vorbereiten.

Essen am Flughafen: Salziges bitte vermeiden

Laut der britischen Zeitung The Sun hat eine Gruppe von Experten verraten, welche Speisen und Getränke Passagiere vor einem Flug vermeiden sollten. Darunter befinden sich auch einige Lebensmittel, die in Großbritannien fast schon zum Alltag gehören: Pommes. Salziges, wie auch Chips oder Bretzel-Snacks, können zu Blähungen führen, die später durch die große Höhe noch verstärkt werden. Auch von Sushi oder zu viel Kaffee oder Tee wird laut der Sun abgeraten. Sie würden zu vermehrten Toilettengängen führen.

Klartext von Reddit-Usern – Kommentare über das Frühstück

Unter dem Original-Foto von Ray-Bandy haben sich inzwischen mehr als 600 Kommentare angesammelt:

„Das Frühstück am Flughafen Dublin war früher teuer, aber lecker. Das ist … eine Beleidigung.“

Als Antwort darauf: „Ja, das ist es ja. Ich erinnere mich zumindest daran, dass das Frühstück ziemlich lecker war, wenn auch viel zu teuer. Das ist Dreck.“

„Viele Leute machen sich über dich lustig, nach dem Motto: ‚Du kanntest den Preis, bevor du es gekauft hast‘. Das sieht verdammt eklig aus und ist eine absolute Abzocke. Diese Ungeheuerlichkeit könnte das letzte sein, was ein Tourist isst, bevor er Irland verlässt. Eine Schande!“

„Ähm, das sind eine Menge Bohnen, bevor man sich mit anderen in einen Flieger quetscht 😂👍“

„Besser ist es, selbst ein paar schöne Brötchen zu belegen und mitzubringen.“

„Sie haben dort ein Monopol in dem Terminal. Wo soll man denn sonst hingehen? Es ist eine absolute Peinlichkeit.“

Rubriklistenbild: © Jeff Greenberg/Imago