In Deutschland am beliebtesten: Tourismuszentrale nennt neues Top-Reiseziel

Miniatur Wunderland nicht mehr Platz 1

Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat wieder gefragt, was das beliebteste Reiseziel in der Bundesrepublik ist. Platz 1 ist keine Stadt.

Berge oder Meer, Waldspaziergang oder Weitblicke von Almen – Deutschland hat unendliche viele Regionen, die ihre Besucher begeistern. Erkunden lassen sich die Gegenden zum Beispiel auf ausgezeichneten Wanderwegen oder Radstrecken, die durch die abwechslungsreiche Natur und pulsierende Städte führen.

Nur, welche Ziele sind denn für Besucher besonders anziehend? Hier kommt die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) in Spiel. Jedes Jahr kürt sie die Top-Destinationen.

Top-Reiseziele in Deutschland keine Stadt

+ Ein Freizeitpark führt das Ranking an: Der Europa-Park Rust ist das beliebteste Reiseziel für Deutschland-Besucher. © Michael Heuberger/Imago

Obwohl Deutschland so viele einzigartige Naturschutzgebiete, weitläufige Wälder und geschichtsträchtige Städte zu bieten hat, zeigt sich deutlich, dass Besucher etwas anderes bevorzugen. Nämlich Spaß und Freizeitvergnügen. Laut der DZT-Umfrage sichert sich der Europa-Park in Rust den ersten Platz auf dem Siegertreppchen. Dicht gefolgt vom Zweitplatzierten: dem Miniatur Wunderland Hamburg (Vorjahres-Sieger) und dem Phantasialand in Brühl auf Platz drei.

Die erste Stadt in der veröffentlichten Liste, hat das Treppchen verpasst. Dafür bezaubert sie ihre – häufig asiatischen und amerikanischen – Besucher mit dem ihr eigenen Fachwerk-Charme: Rothenburg ob der Tauber. Überraschend: Noch vor dem Märchenschloss von König Ludwig II. (Neuschwanstein) liegt der Nürburgring, die die längste permanente Rennstrecke der Welt.

Deutschland entdecken: zehn der schönsten Nationalparks – vom Schwarzwald bis zur Eifel Der Nationalpark Bayerischer Wald wurde im Jahr 1970 gegründet und ist damit der älteste Nationalpark in Deutschland. Zu den vorrangig geschützten Lebensräumen gehören laut dem Bundesamt für Naturschutz die Buchen-Bergmischwälder mit Tannen, die Hochlagen-Fichtenwälder, Moore, Bergbäche und Blockhalden. Unter Ausflüglern sehr beliebt, sind die zahlreichen Rad- und Wanderwege – darunter der 1,3 Kilometer lange Baumwipfelpfad in Neuschönau. © Andreas Vitting/Imago Die Ostsee gehört jedes Jahr zu den begehrtesten Urlaubsregionen in Deutschland. An der Küste befindet sich auch der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft: Bei den Bodden handelt es sich flache Küstengewässer, die durch Inseln oder Landzungen vom Meer abgetrennt sind. Sie werden auch als „Lagunen der Ostsee“ bezeichnet. Zugvögel nutzen sie als Schlaf- und Ruheplatz – darunter auch Kraniche. © imagebroker/Imago Der Nationalpark Harz ist Schauplatz zahlreicher Sagen und Mythen, insbesondere sein Wahrzeichen, der Brocken. Bizarre Felsen, ursprüngliche Bachläufe und idyllische Fichten- und Buchenwälder bieten wundervolle Aussichten für Wanderer, die auf Entdeckungstour gehen. In der Bergwildnis sind zudem Luchse und Wildkatzen daheim. © Andreas Vitting/Imago Hoch im Norden, auf der Insel Rügen gelegen, befindet sich der Nationalpark Jasmund: Seine Landschaft ist durch die Kreidefelsen geprägt, die schon berühmte Maler wie Casper David Friedrich zu ihren Werken inspiriert haben. Die Buchenwälder im Herzen des Nationalparks gehören außerdem zum UNESCO-Welterbe. © A. Held/Imago Sonniger Buchenwald im Nationalpark Kellerwald-Edersee Im Nationalpark Kellerwald-Edersee werden die letzten großen und naturnahen Rotbuchenwälder Mitteleuropas geschützt, informiert Nationale Naturlandschaften e.V., der Dachverband der Nationalparks, Biosphärenreservate, Naturparks und Wildnisgebiete in Deutschland. Zur Landschaft gehören aber auch über 1.000 Quellen, Bäche und Felsfluren. Die Region Edersee gehört zudem zu den beliebtesten Urlaubsorten für Wanderfans, Wassersportler und Naturbegeisterte. © imagebroker/Imago Schweingartensee im UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald Serrahn im Nationalpark Müritz Die Mecklenburgische Seenplatte ist ein beliebtes Ausflugsziel für Wassersportfans – von Paddeln, Bootstouren bis hin zum Segeln ist an Action viel geboten. Ein Teil davon gehört auch zum Müritz-Nationalpark, welcher aufgrund seiner Kiefern- und Buchenwälder, Seen, Röhrichte und Moore zu den geschützten Lebensräumen zählt. Wer das Gebiet besucht, kann See- und Fischadler beobachten, außerdem tummeln sich hier Krick- und Knäckenten sowie Schwarzstörche und Kraniche. © imagebroker/Imago Klippen der Bastei in der Sächsischen Schweiz Außergewöhnliche Felsformationen aus Sandstein, tiefe Schluchten und dichte Wälder verzaubern zahlreiche Besucher des Nationalparks Sächsische Schweiz. Ein ausgefeiltes Wegenetz lotst Wanderer zu beeindruckenden Aussichtspunkten – einer der beliebtesten ist der Blick auf die Basteibrücke im Elbsandsteingebirge. Direkt angrenzend ist der tschechische Nationalpark Böhmische Schweiz. © Zoonar/Imago Pfuhlschnepfen-Schwarm im Flug im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer Der Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer umfasst eine beeindruckende Fläche von 441.500 Hektar – also fast so groß wie das Bundesland Niedersachsen –, wovon circa 94 Prozent aus Wasserfläche bestehen. Zu den geschützten Lebensräumen gehören hier die Wattenmeer-Ökosysteme, genau wie die Sandbänke und Dünen. Seehunde und Kegelrobben sowie der Schweinswal sind im Nationalpark beheimatet. Bei Ebbe haben Reisende die Gelegenheit, für kurze Zeit auf einer Wattwanderung den Meeresboden hautnah zu erkunden. © imagebroker/Imago Blick auf den Watzmann in Berchtesgaden Der einzige in den Alpen gelegene Nationalpark in Deutschland ist Berchtesgaden. Er zeichnet sich unter anderem durch seine alpinen Felsschuttflure, Rasengesellschaften, Almweiden und Seen aus. Der Nationalpark besteht bereits seit 1978 und ist seit 1990 Teil des von der UNESCO anerkannten Biosphärenreservates Berchtesgaden. Besucher zieht es unter anderem zum 2.713 Meter hohen Watzmann oder an den Königssee. © Shotshop/Imago Bäume im Schwarzwald Erholung für die Natur und für den Menschen – das ist in der Urlaubsregion Schwarzwald angesagt. Der nördlichste Teil des Gebietes gilt seit 2014 als Nationalpark. Hier wird der Wald nicht mehr wirtschaftlich genutzt. Besucher können zwischen einer Reihe von ausgeschilderten Wegen wählen, Erlebnispfade erkunden oder im Winter sogar eine Schneeschuhwanderung unternehmen. © Panthermedia/Imago

Ranking: Besucher aus dem Ausland bewerten ihre Lieblingsspots

Seit inzwischen elf Jahren besteht für Deutschland-Besucher auf der Seite Germany.Travel die Möglichkeit, für Lieblingsorte in der Bundesrepublik zu stimmen. Hier eine Übersicht über die Top 15 der beliebtesten Reiseziele in Deutschland, laut DZT:

Europa-Park (Baden-Württemberg) Miniatur Wunderland (Hamburg) Phantasialand (Nordrhein-Westfalen) Rothenburg ob der Tauber (Bayern) Nürburgring (Rheinland-Pfalz) Schloss Neuschwanstein (Bayern) Berlin Schwarzwald (Baden-Württemberg) Hamburg Therme Erding (Bayern) Dresden (Sachsen) München (Bayern) Kriminalmuseum Rothenburg (Bayern) Burg Eltz (Rheinland-Pfalz) Ravensburger Spieleland (Baden-Württemberg)

Übrigens: Auf Platz 20 liegt mit Rügen die erste Insel auf der Liste.

