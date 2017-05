Mitarbeiter rät: Nie auf Sessel in Hotelzimmern setzen

Schockierende Enthüllung

Hotels legen großen Wert auf Hygiene. Im Idealfall ist das Bad sauber und die Bettwäsche frisch. Doch bei Sesseln sollten Sie vorsichtig sein.

Ein gewisses Maß an Sauberkeit und Hygiene setzt wohl jeder Hotelgast voraus. Das fängt bei sauberer und frischer Bettwäsche an und endet nicht zuletzt bei einem gut geputzten Badezimmer. Doch wie sieht es eigentlich mit der Sauberkeit des restlichen Inventars aus?

In dem US-amerikanischen Online-Portal "Womens Health" plauderten nun Hotel-Mitarbeiter aus dem Nähkästchen:

Ekel-Faktor Hotelsessel

Ein Geheimnis, das die Mitarbeiter verrieten: Setzen Sie sich nie einfach so auf Sessel, Couches oder Stühle in Hotelzimmern. Legen Sie immer erst ein Handtuch oder ähnliches unter, so der Tipp der Angestellten.

Das hat einen guten Grund: Viele Gäste setzen sich einfach nackt auf die zur Verfügung stehende Einrichtung, wie beispielweise den Sessel. Manche würden dabei sogar Flecken hinterlassen, wie Hotel-Mitarbeiterin Jenna gegenüber dem Online-Portal verrät. Da die Bezüge der Sessel nur selten abgezogen und gereinigt werden könnten, würden die Möbel oftmals nur abgetupft, um sichtbare Flecken zu entfernen.

"Halte dich von der Eismaschine fern"

Ein weiterer Aspekt, der einen erschaudern lässt: Angestellte Jenna rät Hotelgästen dazu, sich von der Eismaschine fernzuhalten. "Wenn ein Gast zu tief ins Glas geschaut hat, sich übergeben muss und es nicht bis zum Badezimmer schafft - was meinen Sie, was er stattdessen verwendet?"

