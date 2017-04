Prag: Die goldene Stadt im Osten erleben

Städtereisen-ABC

Prag ist wie geschaffen für einen Städtetrip über das Wochenende. Aber auch ein längerer Aufenthalt lohnt sich, um in die zauberhafte Atmosphäre einzutauchen.

Die vielen Gassen und berühmten Sehenswürdigkeiten der Prager Altstadt locken viele Touristen in die Stadt an der Moldau. Das Beste daran: Die beeindruckende und geschichtsträchtige Architektur ist nach wie vor gut erhalten. Hier erfahren Sie, was Sie sich bei einem Wochenende in Prag auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Stadtrundgang durch Prag

Prag hat genau die richtige Größe, um zu Fuß erkundet zu werden. So können Sie die einmalige Atmosphäre der Stadt am besten aufnehmen. Für weitere Erkundungen bieten sich aber auch die recht günstigen öffentlichen Verkehrsmittel an.

Prag besteht aus fünf Vierteln, die einst unabhängige Städte darstellten. Dazu gehören das Burgviertel (Hradschin), die Kleinseite, die Altstadt, die Neustädt und die Josefstadt (jüdisches Viertel). Zu den berühmtesten Prager Highlights zählen die majestätische Karlsbrücke, die Prager Burg und das alte jüdische Viertel. Nehmen Sie sich aber auch Zeit, in die kleinen Seitengassen einzutauchen. Hier finden sich gemütliche Cafés, kleine Geschäfte und urige Kneipen.

Tipp: Auch Shopping-Fans kommen in der tschechischen Hauptstadt voll auf ihre Kosten. Neben ausladenden Shopping-Malls sind auch viele Designer-Boutiquen in der Einkaufsmeile unterhalb des Nationalmuseums angesiedelt. Die Preise sind hier relativ erschwinglich.

Prag: Eine Stadt voller Sehenswürdigkeiten

Der Altstädter Ring ist der zentrale Platz von Prag. Dort befindet sich auch das geschichtsträchtige Rathaus und die majestätische Barockkirche St. Nikolaus. Bei einer Stadtführung erfahren Sie mehr über die Geschichte derAstronomischen Uhr, der Teynkirche oder des Wenzelplatzes. Im Ungelt, einer früheren Zollstelle, befindet sich ein bekannter Jazz-Club - ideal für die Abendstunden. Das Flair der Prager Altstadt wird besonders durch die alten Gebäude, die oft bis in die Gotik und Romanik zurückreichen, die vielen Kirchen und engen Gassen mit Kopfsteinpflaster geprägt.

In direkter Nachbarschaft befindet sich die Josefstadt (tschechisch: Josefov). Die dortigen Synagogen und der jüdische Friedhof geben Einblick in die jüdische Kultur und Tradition. Praktisch: Ein Kombi-Ticket umfasst alle jüdischen Sehenswürdigkeiten.

Weiter geht's zu Fuß über die steinerne Karlsbrücke - ein absolutes Muss beim Prag-Besuch. Am anderen Ufer der Moldau thront die majestätische Prager Burg mit dem St. Veitsdom. Der Anstieg ist etwas mühsam, aber er lohnt sich: Von dieser Anhöhe aus bietet sich ein traumhaftes Panorama über die Moldau.

Tipp: Das düstere, aber eindrucksvolle Kafka-Museum am Westufer der Moldau bietet interessante Einblicke in das Leben des Prager Schriftstellers und seine Heimatstadt. Doch Vorsicht: Das kleine Museum ist etwas schwer verdaulich. Falls Sie danach ein mulmiges Gefühl im Bauch beschleichen sollte, können Sie mit einem Besuch in einer der vielen gutbürgerlichen Wirtschaften in der Gegend gegensteuern.

Essen, Trinken und Genießen in Prag

Die böhmische Küche ist weltbekannt für ihre deftigen Spezialitäten. Dazu gehören beispielswiese knuspriger Schweinebraten mit Serviettenknödeln oder dunkles Gulasch im Brotlaib. Dazu passt am besten tschechisches Bier. Die Preise sind dabei durchaus im Rahmen. Als Imbiss auf der Straße gibt es Schinken, gebackenen Käse oder Kartoffelpuffer für den kleinen Hunger zwischendurch. Nachtschwärmer brauchen in Prag nicht lange suchen: Nahezu an jeder Straßenecke gibt es Bars, Bierstuben und Clubs.

Tipp: Ein tschechisches Pils schmeckt besonders gut im Biergarten im Letna-Park bei grandioser Aussicht über die Stadt.

Alle Infos zu Prag

Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.

Einwohnerzahl: 1,3 Millionen

Flughafen: Flughafen Prag (PRG)

Kultur: Nationalmuseum, Jüdisches Museum, Kafka-Museum, Museum der Hauptstadt Prag, Jüdisches Viertel, Nationalgalerie Prag, Agneskloster, Palais Sternberg, Museum des Kommunismus, Spielzeugmuseum, Nationaltheater, Staatsoper, Tschechische Philharmonie

Kulinarische Genüsse: Gulasch, Scheinebraten, Serviettenknödel, Apfelstrudel, Palatschinken, Speckknödel

Sightseeing-Highlights: Wenzelsplatz, Karlsbrücke, Jüdisches Viertel, Prager Burg, St. Veitsdom, Prager Rathausuhr, Altneu-Syngoge, Jüdischer Friedhof, St. Niklaus-Kirche

Tipp: Achten Sie stets auf Ihre Wertsachen. Taschendiebe haben ansonsten auf belebten Plätzen ein leichtes Spiel

