Was passiert, wenn es im Flugzeug zum Todesfall kommt?

Notfall an Bord

+ © pixabay Was ist zu tun, wenn es im Flugzeug zu einem Todesfall kommt? © pixabay

Sie sind unterwegs im Flugzeug in den Urlaub oder zurück nach Hause, da kommt es zu einem Notfall an Bord - und ein Passagier stirbt dabei. Was passiert nun?

Die Situation ist schwer vorstellbar - und zum Glück auch ziemlich selten: Dennoch ereignen sich an Bord von Flugzeugen ab und an Todesfälle. Wie die Crew damit umgeht und wie Passagiere sich verhalten sollten:

Todesfälle an Bord: So sieht das Vorgehen im Extremfall aus

„Was zu tun ist, muss die Crew in jedem Fall individuell und situativ entscheiden“, sagt Anja Lindenstein von der Deutschen Lufthansa gegenüber dem Newsportal Focus.de. Die Situation, dass es zu einem Todesfall an Bord komme, trete sehr selten auf. Hierbei entscheide die Crew dann individuell, ob das Flugzeug außerplanmäßig landen müsse, so die Expertin.

Eine Krankenversorgung sei dadurch gesichert, dass durch das "Arzt-an-Bord"-Programm, an dem 10.000 Ärzte auf Lufthansaflügen teilnehmen, schnell erste Hilfe geleistet werden könne. Sollte einmal kein Arzt an Bord sein und es wirklich zu einem Todesfall kommen, sei Diskretion gefragt: Der Leichnam wird dann meistens mit einer Decke verhüllt und an einen Ort gebracht, wo er nicht für jeden Passagier sichtbar ist. Generell wird versucht, möglichst wenig Aufmerksamkeit auf den Leichnam zu lenken.

sca