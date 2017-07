Paar reist um die ganze Welt - um in jedem Land zu heiraten

100. Hochzeit gefeiert

100 Mal haben sie schon "Ja" gesagt: Dieses Paar heiratet gern - und zwar auf der ganzen Welt. Die beeindruckenden Fotos davon verbreiten sie im Netz.

Sie sind verliebt - so verliebt, dass sie beschlossen haben, in jedem Land dieser Welt zu heiraten. Schon 100 Mal haben sie sich das Ja-Wort gegeben. Rhiann und Cheetah Platt aus Kalifornien sind seit 2015 auf Weltreise und lassen sich auf jeder Station aufs Neue trauen.

Sie trauen sich - bereits bis zu 100 Mal

Auf ihren Seiten in den sozialen Netzwerken halten sie das Ganze in Bildern fest. Und die können sich sehen lassen: Ob hoch oben auf Bergen oder mitten in der Wüste, auf Safari mit wilden Tieren, vor Wasserfällen oder vor alten Denkmälern - in puncto Kreativität beim Heiraten macht dem Paar so schnell keiner etwas vor, auch was die Akrobatik auf den Bildern angeht:

"Als ich Rhiann getroffen habe, wusste ich, dass sie meine Welt verändern würde“, schreibt Cheetah auf der Homepage des Paares. "Nach wenigen Monaten wussten wir, dass unsere Beziehung eine lebenslange Verbindung sein wird." Und diese Verbindung feiern die zwei nun seit einigen Jahren überall auf der Welt.

Sogar im Flugzeug fand eine Feier statt - Hochzeit Nummer 47:

Und auf einem Boot in Thailand:

Und an vielen weiteren atemberaubenden Orten auf der ganzen Welt:

Die erste Hochzeit fand übrigens in einem botanischen Garten in Bogotà statt:

