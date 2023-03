Riesiger Ansturm auf Mallorca: Hotels über Ostern offenbar komplett ausgebucht

Rekordnachfrage

Sie wollten über Ostern kurzfristig nach Mallorca fliegen? Das könnte schwierig werden. Offenbar sind alle Hotels auf der Insel bereits ausgebucht.

Auch in diesem Jahr gilt Mallorca wieder als eines der liebsten Urlaubsziele der Deutschen, wie es scheint. Schon jetzt sind die Kapazitäten vieler Unterkünfte über die kommende Ferienzeit ausgeschöpft, wie das Online-Portal Mallorca Magazin unter Berufung auf die lokale Zeitung Ultima Hora berichtet. Besonders vom 6. bis 9. April, also dem Osterwochenende, sind demnach keine Reservierungen mehr möglich. Wer also noch spontan einen Urlaub auf Mallorca planen wollte, zieht eventuell den Kürzeren.

Mallorca-Ansturm an Ostern: Hotels fast komplett ausgebucht

Die aktuelle Buchungslage übertrifft sogar die Nachfrage von 2019, dem Vor-Corona-Jahr. Hotelketten gehen davon aus, dass ihre Betten zu 70 bis 80 Prozent ausgelastet sein könnten, bei manchen liegt die Prognose sogar bei einer 90-prozentigen Auslastung. „Wir sind zu Ostern fast vollständig ausgebucht“, sagt Fernando Marín, Präsident des Verbandes der Hoteliers Mallorcas, laut dem Online-Portal Mallorca Zeitung. Zudem sind „für Ostern rund 20 Prozent mehr Flugreisende zu erwarten“, wie ein Sprecher vom Airport Son Joan Sant in Palma berichtet.

Noch größer soll der Ansturm aber nach den Osterfeiertagen werden: „Ab dem 8. Mai wird die Auslastung unserer Hotels fast 100 Prozent betragen“, so Fernando Marín. Die Buchungslage könnte seiner Meinung nach bis September anhalten – was aber auch Nachteile bringt. In der Vergangenheit kam es bei einer solch großen Nachfrage des Öfteren zum Overbooking, also wenn die Anzahl der Buchungen die tatsächlich vorhandenen Kapazitäten übersteigt. Das könnte wiederum zu vermehrte Beschwerden und Unzufriedenheit führen, wie Marín anmerkt.

Mallorca-Urlaub: Große Nachfrage aus Deutschland

Die größte Nachfrage kommt für Mallorca-Urlaub laut dem Mallorca Magazin aus Deutschland: „Das Wachstum des deutschen Tourismus hat seit Februar zugenommen und wird auch in der Sommersaison anhalten“, heißt es laut dem Mallorca Magazin vonseiten der Reiseveranstalter. Aber auch Touristen aus Großbritannien strömen wieder vermehrt auf die Baleareninsel und kommen fast auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Besonders begehrt sind unter Urlaubern die Gebiete Platja de Muro, Cala Millor und Platja de Palma. So sehr sogar, dass selbst mallorquinische Familien, die dort traditionell ihre Osterfeiertage verbringen möchte, Schwierigkeiten haben, Unterkünfte zu finden. Ein Grund für die große Nachfrage deutscher Touristen nach einem Urlaub auf Mallorca ist dem Bericht zufolge auch das Erbeben in der Türkei – Reisende, die normalerweise in die Türkei gefahren wären, meiden das Land nun vorsichtshalber.

