Keine Langeweile an Ostern: Ausflugstipps und Aktivitäten für drinnen und draußen

Feiertage auskosten

Ostern steht vor der Tür und damit auch einige freie Tage. Wer nicht zu Hause bleiben will, aber auch keinen Urlaub geplant hat, kann dennoch vieles unternehmen.

Das Wetter an Ostern könnte wechselhaft werden – von Regenschauern und niedrigen Temperaturen bis hin zu dichten Wolkendecken, aber auch mal Sonne. Das erschwert die Planung für Ausflüge und Aktivitäten rund um die Osterfeiertage. Doch wer nicht gerade einen Urlaub in den sonnigen Süden gebucht hat, muss nicht verzagen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich drinnen und draußen an den freien Tagen zu beschäftigen.

Ausflüge an Ostern: Was Sie bei schönem Wetter draußen machen können

Wenn das Wetter schön ist, sollten Sie die Gelegenheit nutzen, um draußen etwas zu unternehmen – gerade im Frühling, wenn die Natur langsam wieder erblüht, macht ein Ausflug in die Berge oder an einen See Spaß. Oder Sie wollen etwas mehr Action? Dann ab in den Freizeitpark.

+ Ein kleiner Ausflug nach draußen, um die erblühende Natur zu erkunden – ein perfekter Zeitvertreib für die Osterfeiertage. © Gabriele Hanke/Imago

Ideen für einen Osterausflug im Freien:

Wandern : Der Klassiker unter den Ausflugstipps – das Wandern. Aber zurecht, denn nichts hilft besser beim Abschalten, als ein paar schweißtreibende Stunden in den Bergen zu verbringen oder die blühenden Obstbäume in der Umgebung zu genießen. Etwas entspannter geht es aber auch, wenn Sie zum Beispiel eine Rundwanderung um einen See unternehmen oder sich eher ins Flachland zu Heide- oder Moorlandschaften wagen.

: Der Klassiker unter den Ausflugstipps – das Wandern. Aber zurecht, denn nichts hilft besser beim Abschalten, als ein paar schweißtreibende Stunden in den Bergen zu verbringen oder die blühenden Obstbäume in der Umgebung zu genießen. Etwas entspannter geht es aber auch, wenn Sie zum Beispiel eine Rundwanderung um einen See unternehmen oder sich eher ins Flachland zu Heide- oder Moorlandschaften wagen. Städtetrip : Etwas Kultur ist bei einem Städteausflug geboten. Ob es nun ein Trip in die nächste Großstadt oder in kleine malerische Dörfer ist – in Deutschland ist vieles geboten. Zu den beliebtesten Ausflugszielen gehört zum Beispiel das fränkische Rothenburg ob der Tauber mit seinen mittelalterlichen Fachwerkhäusern. Doch auch die Kleinstädte Tegernsee in Bayern, Cochem in der Rheinland-Pfalz oder Meersburg in Baden-Württemberg sind bei Ausflüglern begehrt.

: Etwas Kultur ist bei einem Städteausflug geboten. Ob es nun ein Trip in die nächste Großstadt oder in kleine malerische Dörfer ist – in Deutschland ist vieles geboten. Zu den beliebtesten Ausflugszielen gehört zum Beispiel das fränkische Rothenburg ob der Tauber mit seinen mittelalterlichen Fachwerkhäusern. Doch auch die Kleinstädte Tegernsee in Bayern, Cochem in der Rheinland-Pfalz oder Meersburg in Baden-Württemberg sind bei Ausflüglern begehrt. Radfahren : Ab aufs Fahrrad und in die Pedalen treten – in Deutschland gibt es zahlreiche gut ausgebaute Radwege, die dazu einladen, Ihre Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu den beliebtesten Radwegen der Bundesrepublik gehören laut einer Analyse des ADFC (Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V.) der Weser-Radweg, der Elberadweg und der Ostseeküstenradweg.

: Ab aufs Fahrrad und in die Pedalen treten – in Deutschland gibt es zahlreiche gut ausgebaute Radwege, die dazu einladen, Ihre Umgebung genauer unter die Lupe zu nehmen. Zu den beliebtesten Radwegen der Bundesrepublik gehören laut einer Analyse des ADFC (Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e. V.) der Weser-Radweg, der Elberadweg und der Ostseeküstenradweg. Freizeitpark : Nervenkitzel pur ist in den Freizeitparks Deutschland geboten: Erkunden Sie die zahlreichen Fahrgeschäfte im Europa-Park Rust, Phantasialand in Brühl oder Hansa-Park in Sierksdorf – auch für Kinder ist eine Vielfalt an Attraktionen, Shows und Paraden geboten, die für große Augen sorgen werden.

: Nervenkitzel pur ist in den Freizeitparks Deutschland geboten: Erkunden Sie die zahlreichen Fahrgeschäfte im Europa-Park Rust, Phantasialand in Brühl oder Hansa-Park in Sierksdorf – auch für Kinder ist eine Vielfalt an Attraktionen, Shows und Paraden geboten, die für große Augen sorgen werden. Zoo: Sowohl für Kinder als auch Erwachsene ist ein Zoobesuch immer wieder schön. Exotische und heimische Tiere können aus nächster Nähe beobachtet werden – insbesondere im Streichelgehege, wo die Kleinen den Tieren auch mal durchs Fell fahren dürfen.

Wanderwege in Deutschland: Zehn Routen voller wunderschöner Ausblicke Von Bonn über Koblenz bis nach Wiesbaden verläuft der 320 Kilometer lange Rheinsteig – einer der beliebtesten und schönsten Wanderwege Deutschlands. Wanderer erleben unterwegs die vielfältige Kulturlandschaft des Mittelrheintals und des Rheingaus, darunter Spuren der Römer, aber auch mittelalterliche Schlösser und Burgen. Der Weg führt auf überwiegend schmalen und anspruchsvollen Steigen durch Wälder, Weinberge oder Täler. © Alice Dias Didszoleit/Imago In Baden-Württemberg erwartet Wanderfans der Albsteig. Er führt entlang der nördlichen Steilstufe der Schwäbischen Alb von Tuttlingen bis nach Donauwörth und ist von unzähligen Aussichtspunkten mit einzigartigen Ausblicken auf die umliegende Natur gesäumt. Zudem befinden sich zahlreiche Burgen und Schlösser ganz in der Nähe des Weges, zu denen sich ein Abstecher lohnt. © Franziskus von Lucke/Imago Der Rennsteig ist einer der ältesten und bekanntesten Höhenwanderwege Deutschlands. Er schlängelt sich über 169,3 Kilometer über den Kamm des Thüringer Waldes und des Thüringer Schiefergebirges sowie in Teilen durch den nördlichen Frankenwald. Unterwegs gibt es blühende Bergwiesen, aber auch tolle Misch- und Nadelwälder zu sehen, die Sie wunderbar vom Alltag abschalten lassen. © Andreas Vitting/Imago Wer in Norddeutschland wandern möchte, darf sich den Heidschnuckenweg nicht entgehen lassen. Auf 223 Kilometern führt er durch mehr als 30 große und kleine Heideflächen. Die Strecke lässt sich in 13 Hauptetappen teilen, die einzeln auch als Tagesausflüge geeignet sind. © Irina Heß/Imago Lotenbachklamm im Schwarzwald Geübte Wanderer werden am Schluchtensteig im Schwarzwald ihren Spaß haben: Die Strecke führt an Schluchten, Tunneln und Wasserfällen vorbei – Outdoorfans sollten also trittsicher und schwindelfrei sein. Die Anstrengung wird dafür mit wunderschönen naturnahen Felspfaden und Wurzelwegen sowie spektakulären Tiefblicken entlang von Felsklammen belohnt. © Susanne Fritzsche/Imago Aussichtspunkt Mönchskanzel am Oberlausitzer Bergweg in Sachsen. In Sachsen führt Sie der Oberlausitzer Bergweg über 107 Kilometer durch die Berge der Oberlausitz und des Zittauer Gebirges. Zu den Höhepunkten auf der Route zählen die Umgebindehäuser in den Dörfern, die Burg- und Klosterruine auf dem Oybin oder die Zittauer Schmalspurbahn. Unterwegs haben Sie eine wunderbare Aussicht auf die benachbarte böhmische Bergwelt. © Volker Preusser/Imago Der wilde Fluss Bode im Nationalpark Harz. Durch grüne Misch- und Nadelwälder sowie Hochmoore, Schluchten und Klippen führt der Harzer-Hexen-Stieg in Niedersachsen. Die Gesamtlänge des Wanderweges beläuft sich auf 94 Kilometer und führt über den sagenumwobenen Brocken. © Heiko Küverling/Imago Schalkenmehrener Maar in der Vulkaneifel. Auf ihre Kosten kommen Wanderer auch auf dem Eifelsteig: Die Strecke verläuft zunächst durch das größte noch intakte Hochmoor, das hohe Venn, und führt dann durch den Nationalpark Eifel, der durch seine vulkanische Vergangenheit geprägt ist. Start- und Endpunkt des 313 Kilometer langen Fernwanderwegs sind die Städte Aachen und Trier. © Jochen Tack/Imago Beschilderung des Goldsteig Wanderweges am Oberfrauenwald. Der längste zertifizierte Qualitätswanderweg in Deutschland führt mit einer beeindruckenden Länge von 660 Kilometern von Marktredwitz bis Passau – der Goldsteig. Anfänger sind auf den 286 Kilometern der Südroute gut aufgehoben, doch wer es etwas anspruchsvoller mag, kann sich auf die Nordroute – über Hohenbogen, Großer Arber oder Falkenstein – wagen. © Dominik Kindermann/Imago Willibaldsburg in Eichstätt Der Altmühltal-Panoramaweg führt auf 200 Kilometern durch den Nationalpark Altmühltal. Blühende Wacholderheiden, dichte Buchenwälder und schroffe Felsen zeichnen die Landschaft auf der Strecke von Gunzenhausen nach Kelheim aus. Außerdem gibt es unterwegs zahlreiche Zeugnisse aus römischer und keltischer Zeit, darunter Überreste des Limes, zu sehen. © Panthermedia/Imago

Schlechtes Wetter an Ostern: Schöne Aktivitäten für drinnen

Spielt das Wetter nicht so mit, müssen Sie trotzdem nicht zu Hause versauern. Nutzen Sie die Chance, um sich beim Indoor-Klettern zu verausgaben oder sich in der Therme mal so richtig verwöhnen zu lassen:

Museum : Im Auslandsurlaub steht ein Museumsbesuch eigentlich immer auf der To-do-Liste, aber wie sieht es mit den Museen ganz in Ihrer Nähe aus? Regnerisches Wetter bietet genau den richtigen Anreiz, um diese endlich aufzusuchen und einen Tag in fremde Welten abzutauchen – ob es sich nun um ein Geschichtsmuseum oder eine Kunstausstellung handelt.

: Im Auslandsurlaub steht ein Museumsbesuch eigentlich immer auf der To-do-Liste, aber wie sieht es mit den Museen ganz in Ihrer Nähe aus? Regnerisches Wetter bietet genau den richtigen Anreiz, um diese endlich aufzusuchen und einen Tag in fremde Welten abzutauchen – ob es sich nun um ein Geschichtsmuseum oder eine Kunstausstellung handelt. Therme : Endlich mal wieder so richtig abschalten – das können Sie in den zahlreichen Thermen Deutschlands. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage oder ein Bad im wärmenden Thermalwasser, um den Alltag hinter sich zu lassen. Die Kleinen können sich hingegen auf den Wasserrutschen austoben.

: Endlich mal wieder so richtig abschalten – das können Sie in den zahlreichen Thermen Deutschlands. Gönnen Sie sich eine wohltuende Massage oder ein Bad im wärmenden Thermalwasser, um den Alltag hinter sich zu lassen. Die Kleinen können sich hingegen auf den Wasserrutschen austoben. Escape Room : Im Escape Room ist Ihr Grips gefragt: In 60 Minuten müssen Sie knifflige Aufgaben entschlüsseln, um aus einem Raum zu fliehen oder ein übergeordnetes Rätsel zu lösen. Der perfekte Zeitvertreib mit Freunden an regnerischen Tagen.

: Im Escape Room ist Ihr Grips gefragt: In 60 Minuten müssen Sie knifflige Aufgaben entschlüsseln, um aus einem Raum zu fliehen oder ein übergeordnetes Rätsel zu lösen. Der perfekte Zeitvertreib mit Freunden an regnerischen Tagen. Klettern und Bouldern: Wer trotz schlechtem Wetter aktiv sein möchte, kann sich in zum Klettern und Bouldern in die Kletterhalle begeben. Das fördert die Koordination, Kraft, Balance und das Gleichgewicht – und kann somit ein schöner Ausgleich zum Büroalltag sein.

Rubriklistenbild: © Gabriele Hanke/Imago