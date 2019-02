Neues Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" verlässt Baudock

Innenausbau beginnt

Autoscooter auf hoher See. Nicht weniger und noch viel mehr können die Gäste auf dem neuen Kreuzfahrtschiff "Spectrum of the Seas" erleben.

Am Montagabend, 25. Februar 2019 verließ die "Spectrum of the Seas" gegen 21.20 Uhr den Baudock. Jetzt erst beginnt der Innenausbau.

Video: Hier verlässt die "Spectrum of the Seas" den Baudock

