Hunger auf der Autobahn? Statt Autobahnraststätte oder Autohof ins Möbelhaus zum Essen

Tipps für Roadtrips

Nicht nur günstig, sondern auch lecker, gemütlich und qualitativ hochwertig. Essen im Möbelhaus ist eine Alternative zu Autobahnraststätten.

Wer kennt das nicht? Man ist auf Reisen oder anderweitig längere Zeit mit dem Auto unterwegs und nach einigen Stunden Autobahn wird man müde, schlapp – und vor allem hungrig. Jetzt klingen die zahlreichen Angebote an Raststätten und Autohöfen verlockend, doch wenn man erst einmal vor den Preistafeln steht, ist einem der Appetit schon wieder vergangen.

Gut, wenn man dann diese günstige Alternative kennt: Restaurants in Möbelhäusern. Im Vergleich zu Raststätten-Gastros sind sie nicht nur preiswert, sondern servieren auch qualitativ hochwertige Speisen, die den kleinen Umweg wert sind.

Möbelhaus statt Raststätte: Die offensichtlichen Vorteile für Reisende

Wenn man an Essen im Möbelhaus denkt, kommen einem vielleicht als Erstes die bekannten Hotdogs bei Ikea in den Sinn. Tatsächlich verfügen sowohl die schwedische Möbelhauskette als auch zahlreiche andere Möbelhäuser wie Höffner, Porta, Möbel-Kraft oder XXXLutz aber auch über schicke Restaurants, die zum Essen auf Reisen – oder auch einfach so – einladen.

+ In Restaurants von Möbelhäusern isst es sich um einiges besser als an Raststätten an der Autobahn. © Imago

Der erste Vorteil ist ganz offensichtlich der Preis. An Autobahnraststätten sind bekanntlich nicht nur der Sprit, sondern auch das Essen und Snacks ziemlich teuer. Wer nicht allein, sondern zum Beispiel mit einer vierköpfigen Familie unterwegs ist, kann hier gut und gern schon mal einen Hunderter zurücklassen. Dazu kommt, dass man an Tankstellen und Raststätten oft auch noch für Toiletten bezahlen muss. Im Möbelhaus darf man diese umsonst nutzen.

Außerdem herrscht in Möbelhaus-Restaurants weniger Hektik. In Autohöfen und Raststätten haben die Leute es meist eilig. Wer aber ganz entspannt reisen will, der ist besser damit beraten, in einem Möbelhaus Pause zu machen. Überdies liegen viele große Möbelhäuser direkt an Autobahnen und sind somit gut zu erreichen.

„Schöner als manches Restaurant“: RTL-Reporter vergleichen Möbelhaus- und Autohof-Qualität

Um den Geheimtipp auf Herz und Nieren zu prüfen, schickte RTL nun für die Ausgabe vom 17. Juni 2023 des TV-Magazins Life – Menschen, Momente, Geschichten mehrere Tester los, die die Mahlzeiten an Raststätten, Autohöfen und in Möbelhaus-Restaurants in Qualität, Preis und Ambiente verglichen.

Dabei kam heraus: Die Möbelhäuser hängen die Autobahn-Alternativen um Längen ab. Life-Reporter Nils Reucker zahlte 18 bis 19 Euro für Schnitzel mit Pommes an den üblichen Anlaufstellen. Im Möbelhaus bekam er die gleiche Mahlzeit für 10 bis 11 Euro. Dort schmeckte ihm das Essen allerdings um einiges besser und hatte eine höhere Qualität. Dazu gab es noch ein gemütliches Ambiente, in dem man auch gern essen wolle – teilweise sogar schöner als in herkömmlichen Restaurants. Über das Restaurant Kochmütze in den Möbelhäusern Höffner sagte Reucker: „Das ist ja schöner als so manches Restaurant, was ich aus Berlin kenne.“

Die gleiche Erfahrung machten die Restaurantbesitzer Serhat und Sultan Cokgezen, die ebenfalls für Life als Tester unterwegs waren: „Das unterschätzt man wirklich, dass die Möbelhäuser auch gutes Essen haben.“ Auch sie aßen günstiger, besser und gemütlicher im Möbelhaus.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Möbelhaus-Restaurants: Wie können sich die Ketten die günstigen Preise und hohe Qualität leisten

Ein Menü mit Wiener Schnitzel, Pommes und einem großen Getränk für etwa 10 Euro: Das klingt in Zeiten der Inflation geradezu utopisch, ist in Möbelhaus-Restaurants aber noch immer möglich.

Der Grund ist die Menge an Lebensmitteln, die die Ketten bestellen können. Stephan Hürland, Regio-Berater für XXXLutz, die 49 Filialen in Deutschland haben und täglich 50.000 Speisen verkaufen, sagte: „Das Möbelhaus an sich als wirtschaftlich stark aufgestellt hinter uns, gibt uns ganz große Möglichkeiten gegenüber der freien Gastronomie.“ Weil man Lebensmittel in Masse bestelle, bekomme man sie günstig. Diesen Preis können die Restaurants, in denen natürlich auch ausgebildete Köche arbeiten, an die Kunden weitergeben.

Atemberaubend und exotisch: Die zehn schönsten Fernreiseziele der Welt Bali ist seit einigen Jahren ein Traumziel vieler Fernreisender: Es warten nicht nur traumhafte Sandstrände, sondern auch eine prachtvolle Natur und majestätische Tempel auf Weltenbummler – darunter der Wassertempel Pura Ulun Danu Bratan. Ein Highlight sind außerdem die Reisterrassen von Tegalalang bei Ubud. © agefotostock/Imago Die Seychellen sind ein klassisches Fernreiseziel für all diejenigen, die gerne bei Sonnenschein die Seele baumeln lassen wollen – und das inmitten von atemberaubender Natur. Zu den schönsten Stränden gehören Anse Source d’Argent oder Anse Lazio (s. Foto). Die Unterwasserwelt der Seychellen bietet sich wunderbar zum Schnorcheln oder Tauchen an. © Jürgen Feuerer/Imago Die USA sind fast zu groß, um sie nur einmal als Fernreiseziel zu erwähnen: zwischen der Skyline in New York bis hin zum Walk of Fame in Los Angeles liegen fast 4.500 Kilometer voller Nationalparks, die Sie entdecken können. Außerdem erwarten Sie zahlreiche Metropolen wie San Francisco, Las Vegas oder Miami. © Panthermedia/Imago Thailand ist ein Top-Urlaubsziel für Reisende, die dem kalten Winterwetter in Europa entfliehen wollen. In den Urlaubsregionen Phuket, Koh Samui oder Krabi tummeln sich zahlreiche Sonnenhungrige, doch auch kulturell ist einiges geboten: Zum Beispiel die Tempel Wat Benachamabophit in Bangkok (s. Foto) oder Wat Rong Khun ganz im Norden des Landes. © Cavan Images/Imago Peyto Lake im Banff Nationalpark in Kanada Natur pur winkt Urlaubern in der Wildnis von Kanada: Zwischen Bergen und Meer kommen Outdoorfans voll auf ihre Kosten – von Fahrradfahren über Wandern bis hin zu Kajakfahren. Besonders in der westlichen Provinz British Columbia befinden sich atemberaubende Nationalparks mit Fjorden, unberührten Gewässern und riesigen Wäldern. © Galyna Andrushko/Imago Vertrocknete Akazienbäume in der Sossusvlei in Namibia. Eindrucksvolle Wüstenlandschaften und eine unglaubliche Artenvielfalt erwarten Sie auf einer Reise nach Namibia. Im Etosha Nationalpark treffen Sie hautnah auf die Wildtiere Afrikas, darunter Elefanten, Löwen, Geparden und Nashörner. Im Nordwesten des Landes ist der „Versteinerte Wald“ ein absolutes Muss: Hier befinden sich fossile Bäume, die zwischen 240 und 300 Millionen Jahre alt sind. © Panthermedia/Imago Blauer Oldtimer am El Parque Jose Marti in der Stadt Cienfuegos auf Kuba Schicke Oldtimer und farbenfrohe Kolonialbauten – daran denken viele Urlauber, wenn es um Kuba geht. Die Karibikinsel hat aber viel mehr zu bieten: Neben der malerischen Altstadt von Havanna gibt es mehrere beeindruckende Nationalparks, darunter das Valle de Viñales im Westen Kubas oder die Sierra Maestra im Südosten. Wer einfach nur entspannen möchte, kann es sich aber auch an einem der zahlreichen Sandstrände bequem machen – besonders bekannt ist der Urlaubsort Varadero. © Christian Offenberg/Imago Der Fjord Milford Sound in Neuseeland Neuseeland hat landschaftlich eine Menge zu bieten: Üppige Regenwälder, prächtige Berglandschaften und majestätische Fjorde finden Sie hier genauso wie idyllische Strände und sanfte Hügellandschaften. Ein Must-see für viele Reisende ist das Filmset Hobbiton aus der „Herr der Ringe“-Trilogie, welches das zu Hause der Hobbits darstellt. © agefotostock/Imago Aussichtspunkt an der Chureito Pagoda vor dem Vulkan Fuji. Eine spannende Mischung aus Tradition und Moderne bietet Japan: Die pulsierende Hauptstadt Tokio beeindruckt mit Wolkenkratzern und einer einzigartigen Popkultur, während in der Kaiserstadt Kyoto mit ihrer Vielzahl an Tempeln und Schreinen an die faszinierende Geschichte des Landes erinnert. Auch für Outdoor-Urlauber wird es nicht langweilig: Aufgrund der verschiedenen Klimazonen des Landes gibt es Möglichkeiten zum Wandern, Baden und Skifahren. © Nicholas Hang/Imago Uluru oder Ayers Rock in Australien Abwechslung pur gibt es auch in „Down Under“: Bei einer Wanderung durch die Nationalparks erleben Sie die majestätische Flora und Fauna Australiens – doch auch Badestrände und Tauch-Spots sind geboten. Das bekannteste Beispiel hierfür ist das Great Barrier Reef. In den Metropolen Sydney und Melbourne dürfen Sie sich hingegen über architektonische Glanzstücke freuen. © Marco Brivio/Imago

Ein weiterer Grund ist, dass diese Restaurants an die Möbelhausketten gekoppelt sind und tatsächlich meist gar keinen Gewinn machen. Matthias Niggehoff, ein Verkaufspsychologe, der viele Möbelhäuser berät, erklärte gegenüber RTL: „Insgesamt haben die Möbelhäuser wirtschaftlich gar nichts von den Restaurants. Trotzdem profitieren sie davon aufgrund von höherer Kundenbindung, weil die Leute mehr ausgeben.“ Zahlen sollen auch zeigen, dass durch die Einführung der Restaurants in den Möbelhäusern der Umsatz gestiegen sei. Durch die schöne Atmosphäre und das gute Essen, wolle man den Kunden ein positives Gefühl für das Möbelhaus vermitteln, sodass sie wiederkommen und neben Essen auch Möbel kaufen, was dann wiederum die Gewinne bringe.

Rubriklistenbild: © Imago