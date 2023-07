Beim Baden am Strand oder See: Drei kreative Verstecke für Wertsachen

Nasse Abkühlung gefälig?

Wer im Sommer im Wasser schwimmen will, sollte seine Wertgegenstände vor Dieben verstecken. Hier kommen drei kreative Geheimversteck-Inspirationen.

Nichts tut an einem heißen Sommertag wohl so gut, wie eine erfrischende Abkühlung. Der nächste Ausflug an den Badesee oder Urlaub am Meer ist schon geplant, Sie wissen aber noch nicht wohin mit den Wertsachen, während Sie entspannt im Wasser planschen? Kein Problem – drei kreative Ideen für Verstecke machen Handy, Schlüssel, Bargeld und Co. vor Dieben sicher. Sie brauchen dafür nur eine leere Tube Sonnencreme, einen alten Tennisball und ein ausgelesenes Buch.

Schlüssel und Bargeld beim Baden verstecken in der Sonnencremeflasche

+ Sie müssen Ihre Wertsachen am Strand nicht im Sand verbuddeln: Eine alte Sonnencremetube tut es als Versteck auch. © YAY Images/Imago

Wertsachen einfach nicht mit zum Baden zu nehmen, mag ein gut gemeinter Ratschlag sein. Ihren Wohnungsschlüssel, Fahrradschlüssel oder Autoschlüssel können Sie aber wahrscheinlich nicht zu Hause lassen. Auch eine kleine Menge an Bargeld dabei zu haben – für den Eintritt ins Freibad, Parkgebühren oder eine Portion Eis oder Pommes ist sicherlich nicht verkehrt. Damit weder Schlüssel noch Münzen abhandenkommen, wenn Sie sich im Wasser befinden, können Sie aus einer aufgebrauchten Flasche Sonnencreme ein kleines unauffälliges Versteck basteln.

Nehmen Sie eine leere Tube Sonnencreme und schneiden Sie sie kurz unterhalb des Drehverschlusses auf, sodass Sie den Verschluss umklappen können. Spülen Sie die alte Sonnencremeflasche gründlich aus und lassen Sie sie gut trocknen, bevor sie als kreatives Schlüssel-Münz-Versteck zum Einsatz kommt. Legen Sie Ihre Wertsachen in die saubere Sonnencremetube hinein und legen Sie am besten noch ein Taschentuch dazu. So verhindert Sie, dass die Schlüssel und Münzen klimpern, wenn Diebe Ihre Tasche durchsuchen. Stecken Sie den Deckel wieder auf die Sonnencremetube und nehmen Sie zur Sicherheit eine Rolle Tesa mit, mit der Sie Tube zukleben können.

Schmuck und Uhr verschwinden beim Baden am See in einem Tennisball

Schmuck sowie Armbanduhr zählen wohl zu den Wertsachen, auf die man am Strand oder See schon eher verzichten kann. Lassen Sie also nach Möglichkeit wertvolle Ohrringe, Armbänder und Ketten sowie teure Armbanduhren besser zu Hause. Wenn Sie allerdings nicht auf Ihre Uhr und anderen Körperschmuck beim Baden verzichten können und die Wertsachen nicht wasserfest sind, können Sie sie in einem alten Tennisball vor diebischen Elstern in Sicherheit bringen.

Nehmen Sie einen Tennisball und schneiden Sie ihn ein. So können Sie ihn etwas auseinanderdrücken und es entsteht eine kleine Öffnung. Legen Sie Ihren Schmuck und Ihre Armbanduhr in den Tennisball hinein und drücken Sie ihn anschließend wieder zu, sodass nichts herausfällt und für Außenstehende nichts Ungewöhnliches erkennbar ist.

Geheimes Versteck beim Baden: Smartphone in altem Buch

Sie können nicht ohne Ihr Handy und nehmen es am liebsten auch zum Strand oder an den Badesee mit – zum Beispiel, um ein paar schöne Erinnerungsschnappschüsse zu machen? Wenn Sie dann zum Schwimmen ins Meer oder in den See gehen, können Sie Ihr Smartphone allerdings nicht mit ins Wasser nehmen. Damit Ihnen in Ihrer Abwesenheit niemand Ihr Mobiltelefon stiehlt, können Sie es in einem Buch verstecken.

Nehmen Sie genau so ein altes Buch, das Sie ohnehin nicht mehr lesen wollen und schneiden Sie in der Mitte mithilfe eines Cuttermessers die Seiten so ein, dass Ihr Handy perfekt in die Lücke hineinpasst. Legen Sie dann Ihr Smartphone hinein, klappen Sie den Schmöker zu und genießen Sie entspannt den Sommertag, ohne Angst vor Taschendieben haben zu müssen. Wenn Sie in Ihrem Urlaub die perfekte Mischung aus Action und Entspannung haben möchten, sollten Sie sich neben Badeausflügen die zehn beliebtesten europäischen Städte laut TikTok nicht entgehen lassen.

