Sicherheit auf Reisen: Lufthansa testet Gesichtserkennung an Flughäfen

In den USA soll bald dauerhaft die Gesichtskontrolle für internationale Reisende an Flughäfen gelten. Auch in Deutschland testen Airlines das Sicherheitsverfahren.

Die Lufthansa will das Sicherheitsverfahren möglicherweise dauerhaft einsetzen und testet derzeit die Gesichtserkennung zur Grenzkontrolle.

Gesicht scannen - für die Sicherheit

Offiziell wird die Gesichtserkennung noch nicht für das Boarding verwendet. Dennoch werden seit ein paar Jahren an einigen Flughäfen Gesichts-Scanner zu Grenzkontrollzwecken eingesetzt, wie das Portal Focus berichtet. In Berlin-Schönefeld, Berlin-Tegel, Düsseldorf, Köln-Bonn und Frankfurt, um genau zu sein.

Bei dem Sicherheitsverfahren wird das Gesicht des Passagiers gescannt. Aktuell ist dieses Verfahren aber nur für bestimmte Teilnehmer, die sich dafür registriert haben, denn es wird ein elektronischer Reisepass dafür benötigt. Zu diesen Teilnehmern zählen die Europäischen Union, der Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz. Der Scan des Gesichts wird dann mit dem Bild auf dem Reisepass abgeglichen. So sollen lange Wartezeiten vermieden werden.

