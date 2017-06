Lufthansa-Lovestory: Passagier bekommt geheimen Liebesbrief

Wolke 7

Love is in the air - im wahrsten Sinne des Wortes: Auf einem Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Faro bekam ein Passagier eine romantische Botschaft zugesteckt.

Mauricé von Strömberg flog am 25. Juni mit Lufthansa von Frankfurt nach Faro, ein scheinbar ganz normaler Flug für den jungen Mann. Doch dann kommt auf einmal eine Flugbegleiterin zu ihm und steckt ihm einen Zettel zu.

Der Beginn einer Liebesgeschichte?

Der junge Mann, der für eine Versicherung in Frankfurt am Main arbeitet, erhält im Flugzeug eine romantische Nachricht, verfasst auf einer Serviette.

Die Nachricht ist ein Liebesbrief einer geheimen Verehrerin - sie lautet:

"Hi! Normalerweise mache ich so etwas nicht, aber ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass du mir vorher gegeben hast, als du mich in der Boarding-Area sehr nett angelächelt hast... und ich habe es verpasst, zurück zu lächeln... und dich vielleicht zu treffen. Habe ich mir das nur eingebildet? Willst du es vielleicht nochmal versuchen?"

Mauricé von Strömberg ist von der Nachricht seiner geheimnisvollen Verehrerin so angetan, dass er sie fotografiert und sie auf der Facebook-Seite der Lufthansa postet - mit diesen Worten:

"Liebe Lufthansa, auf dem Flug von Frankfurt nach Faro (LH1162) am 25.06.2017 wurde mir diese Nachricht von einem anderen Passagier durch eine Flugbegleiterin überreicht. Leider habe ich nicht herausgefunden von wem genau die Nachricht kam, sie hat nur ihren Platz (20F) auf die Nachricht geschrieben. Anschließend wurde mir die Dame von Kollegen beschrieben, die nicht frühzeitig davon Wind bekommen haben, dass ich der Empfänger dieser Nachricht war.

Gesucht wird also eine junge, hübsche Dame ungefähr Mitte 20 mit dunklem Haar. Sie soll Deutsch, Englisch und Portugiesisch gesprochen haben. Falls jemand jemanden kennt, der jemanden kennt der an dem Datum von oder über Frankfurt nach Faro geflogen ist, dann bitte melden. Ich bin gerne bereit mich für diese Botschaft zu bedanken! Der Beitrag darf gerne geteilt werden."

Die Antwort der Lufthansa folgt auf dem Fuße:

"Lieber ‎Mauricé, eine wirklich süße Geschichte, die nach einem 'Happy-Ending' ruft. Wir schauen mal, was wir hier unternehmen können. Ich kann keine Versprechungen machen, habe es aber soeben weitergeleitet."

Bleibt abzuwarten, ob das der Beginn einer wundervollen Liebesgeschichte wird. Können Sie helfen? Dann melden Sie sich bei Mauricé von Strömberg.

Auch interessant: Dieser Buchungscode von Airberlin sorgte für Lacher im Netz. Erfahren Sie außerdem, warum ein junger Mann einen Umweg von 2.700 Kilometern auf sich nahm, um von Newcastle nach London zu fliegen.

sca

Das sind die elf schönsten Strände von Mallorca Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Facebook / Mauricé von Strömborg