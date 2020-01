Lonely Planet: Das sind die atemberaubendsten Reiseziele in Europa

Best in Europe 2019

Lonely Planet verkündet die Top-Ziele in Europa: Die Krone geht dieses Jahr an... Was glauben Sie? Hier erfahren Sie alles über die schönsten Reiseziele.

Lonely Planet hat die "Best in Europe"-Liste für 2019 veröffentlicht und dabei die europäischen Ziele hervorgehoben, die Reisende diesen Sommer auf dem Schirm haben sollten. Reiseexperten des weltweit führenden Reisemedienunternehmens haben die abgelegenen Küsten, die pulsierenden Metropolen und die unbekannteren Regionen des Kontinents erkundet, um Reisenden das Beste zu bieten.

Lonely Planet – Best in Europe 2019: Hohe Tatra in der Slowakei landet auf Platz 1

Die Hohe Tatra in der Slowakei gilt diesen Sommer als Europas Top-1-Reiseziel. Dort können Reisende eine fantastische Landschaft mit "Bergen und Wasserfällen" erkunden und Braunbären, die in den größten Teilen Europas ausgerottet wurden, aber in dieser wilden, rauen Region leben, beobachten. Abseits von Naturbeobachtungen können Reisende auch Wanderungen zum höchsten Gipfel der Slowakei, dem Gerlach (Gerlachovský štít) unternehmen, auf dem Gletscher Štrbské Pleso Boot fahren und traditionelle Gastfreundschaft in großen Höhen gelegenen Berghütten genießen.

Der nördlichste Punkt Großbritanniens, die Shetland-Inseln, hat sich ebenfalls einen Platz auf der diesjährigen europäischen Hotlist gesichert und belegt Platz 6 im Lonely Planet-Ranking. Wer in der Nordsee unterwegs ist, sollte den Shetland-Inseln mit der Nachtfähre von Aberdeen aus einen Besuch abstatten. Diejenigen, die die Reise antreten, werden mit "großartigen Küstenwanderwegen, außergewöhnlichen Naturbeobachtungen und fabelhaften Fish-and-Chips-Läden – und, dank der freundlichen Einheimischen, mit einem oder vielleicht auch zwei großen Schluck Whisky" belohnt, so die Begründung.

Lonely Planet: Diese Orte stehen ebenfalls auf der Liste der Best in Europe 2019

Madrid, die Hauptstadt Spaniens, die "mit neuer Energie wieder in den Takt gefunden hat" und jetzt "eine der coolsten Straßen im Nachtleben" zu bieten hat, die Calle de Ponanzo – eine Aneinanderreihung von Tapas-Stehrestaurants und minimalistischen Cocktailbars.

Islands neu gegründeter Arctic Coast Way, welcher sich zwischen 21 Dörfern und vier Inseln entlang der ursprünglichen Nordküste Islands schlängelt und das Beste Islands ohne große Menschenmassen präsentiert.

Die einst heruntergekommene Hafenstadt Bari in Italien, die nun eine Renaissance erlebt, welche sich seit zehn Jahren angekündigt hat.

Und das "schöne, essensbegeisterte und kultivierte" Lyon in Frankreich wird der neue französische Liebling der internationalen Besucher werden, wenn es im Zuge der Austragung der Endrunden der FIFAFrauen- Fußballweltmeisterschaft im Juli 2019 in das globale Scheinwerferlicht tritt.

Das sind Lonely Planet – Best in Europe 2019

Platz Reiseziel Beschreibung 1 Hohe Tatra, Slowakei Eine fantastische Landschaft, in der "Schneeweiden den Boden bedecken und furchterregende Bestien durch die Wälder patrouillieren." 2 Madrid, Spanien Das Nachtleben der Stadt, das schon immer zu den Besten in Europa zählt, entwickelt sich immer weiter und "ein Fokus auf Nachhaltigkeit hat Fußgängerzonen, Radwege und Leihfahrräder, breitere Gehwege und strengere Abgasbegrenzungen mit sich gebracht, die der Stadt ein neues Gesicht geben." 3 Der Arctic Coast Way, Island Er lockt mit Naturwundern, für die Island zu Recht berühmt ist: donnernde Wasserfälle, gigantische Gletscher, dampfende Fumarolen – und unendliche Möglichkeiten für Wintersport, Naturbeobachtung und Abenteuer in der Wildnis. Kurz gesagt: das Beste, was Island zu bieten hat, nur ohne die Menschenmassen. 4 Herzegowina, Bosnien and Herzegowina Hier lässt sich durch die mittelalterlichen Gassen von Počitelj bummeln, die windigen Karsthöhlen von Vjetrenica entdecken, das traditionelle Bergdorf Lukomir erkunden und einen Trip auf dem CIRO-Radweg unternehmen – all das bietet eine neue Perspektive auf diese malerische Region. 5 Bari, Italien Bari "verströmt auf einmal ganz neue Energie… tonangebend ist die neu belebte Altstadt: zugenagelte Fensterläden sind familienbetriebenen Restaurants gewichen… Kulturstätten feiern ihre Wiedereröffnung, vom schmucken Teatro Piccinni zu einst abrissreifen Traditionshotels wie dem Oriente." 6 Shetland, Schottland Abenteurer, die bis zum nördlichsten Punkt Großbritanniens kommen, werden belohnt mit "großartigen Küstenwanderwegen" und können "Otter und Orcas aus zerklüfteten Landzungen" beobachten und "fabelhafte Fish-and-Chips-Läden – und, dank der freundlichen Einheimischen, einen oder vielleicht auch zwei große Schluck Whisky" genießen. 7 Lyon, Frankreich Lyon wird der neue französische Liebling der internationalen Besucher werden, wenn es im Zuge der Austragung der Endrunden der FIFA-Frauen- Fußballweltmeisterschaft im Juli 2019 in das globale Scheinwerferlicht tritt. „Wunderschön“, „besessen von gutem Essen“ und „voller Kultur“. Lyon hat außerdem eine kürzlich von der EU eine Auszeichnung für barrierefreien und nachhaltigen Tourismus erhalten. 8 Liechtenstein An einem Wochenende ein komplettes Land zu Fuß durchqueren – Danke an den Liechtenstein-Weg! Er wurde als Teil der 300-Jahr-Feier als unabhängige Nation erschaffen, ein malerischer 75-km-langer Wanderweg, der sich „über Gipfel und Weiden schlängelt“ und durch alle elf Gemeinden des Landes führt. 9 Vevey, Schweiz Einmal alle 20 Jahre im Juni lässt Vevey zum dreiwöchigen Wein- Festival Fête des Vignerons so richtig die Korken knallen. Besucher können sich in einem der unzähligen Restaurants in der Altstadt – die von 20-Gänge-Menüs bis zum gemütlichen und preiswerten Fondue alles anbieten– die Bäuche vollschlagen bevor sie die Schlemmerei mit einer Runde Schwimmen im See wieder abtrainieren. 10 Istrien, Kroatien Geschichte (Pulas imposantes römisches Amphitheater und dem als Unesco-Kulturerbe gelisteten Mosaik in Poreč), Strände, Gourmet-Fahrradtouren im Frühling, Musikfestivals im Sommer und Trüffel-Exkursionen im Herbst: erweiterte Flugverbindungen aus Europa machen es einfacher denn je, diese vielseitige Halbinsel zu erreichen.

