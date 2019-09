Lauter Knall und Feuer am Triebwerk: Gänseschar kollidiert mit Flugzeug

Kollision mit Gänseschar

Passagiere in Amerika verfassten an Bord eines Flugzeuges bereits Abschiedsnachrichten, als eines der Triebwerke Feuer fing und sich in der Kabine Brandgeruch breitmachte.

Auf einem Flug der Billigfluggesellschaft Swoop von Abbotsford nach Edmonton in Kanada geriet eine Schar Gänse in die Triebwerke des Flugzeugs. Die Vögel wurden eingesaugt, woraufhin die Triebwerke Feuer fingen. Ein Passagier filmte die beängstigende Szene.

Kollision mit Gänseschar: Fleugzeug-Triebwerke geraten in Brand

In dem Video von Twitter-User "Revolution" ist zu sehen, wie das Triebwerk des Flugzeugs zu brennen beginnt. Passagiere hört man "Feuer" schreien. Laut CTV hörten die Passagiere beim Aufprall der Gänse auf das Flugzeug-Triebwerk einen "lauten Schlag". Daraufhin hätten die Piloten angekündigt, wegen des Ausfalls von Triebwerken zum Flughafen Abbotsford zurückzukehren. "Revolution" schrieb zu seinem Video-Tweet: "Unheimlicher Moment, aber dankbar für einen erstaunlichen Piloten und eine sichere Rückkehr nach Abbotsford."

Video: "Swoop"-Maschine - Passagier filmt Flammen am Triebwerk

Als das Flugzeug eine Notlandung machte, hätten die Reisenden an Bord Nachrichten an ihre Lieben verfasst, falls etwas schief gegangen wäre.

Passagierin Fadhl Abu-Ghanem sagte gegenüber CTV News: "Ich fing an, meiner Mutter zu schreiben und sagte: 'Irgendwas stimmt nicht mit dem Flugzeug. Ich liebe dich, Mama'."

Donna-Lee Rayner, die sich laut Berichten auch in dem Flugzeug befunden hatte, postete auf Facebook, dass sich Rauch in der Kabine entwickelt und sich im Flugzeug ein Geruch von Verbrennung ausgebreitet hatte.

Das Flugzeug landete schließlich sicher und ohne gemeldete Verletzungen. Die Billigfluggesellschaft Swoop schrieb im Nachgang in einer Erklärung in den sozialen Netzwerken: "Wir können bestätigen, dass Flug 312 wegen eines Vogelschlags kurz nach der Abreise sicher in Abbotsford gelandet ist."

