Günstige Sommerurlaubsziele für Last-Minute-Buchung: Wo gibt es die noch?

Freie Ferienunterkünfte

Sie haben noch keinen Sommerurlaub gebucht und wollen ein möglichst günstiges Angebote abstauben? In manchen Ländern ist das noch möglich.

Frühbuchen ist oft das beste Mittel, um eine günstige Unterkunft für den Urlaub zu ergattern. Doch nicht jedem ist es möglich, schon Monate im Voraus eine Reise zu planen – und manche möchten es auch gar nicht, für den Fall, dass es zu Reisewarnungen, Streiks oder anderen Ausnahmesituationen kommt. Um bei einer Last-Minute-Buchung trotzdem zu sparen, müssen Urlauber aber oft ganz gründlich suchen und Angebote vergleichen. Wo Sie noch die besten Chancen auf preiswerte Ferienunterkünfte haben, verrät das Ferienhaus-Portal Holidu.

Last-Minute-Urlaub buchen – gibt es überhaupt noch Unterkünfte?

Deutschland gehört in diesem Jahr zu den beliebtesten Reisezielen für Last-Minute-Buchende. Ungefähr 15 Prozent der Unterkünfte sind laut Holidu (Stand: Juni 2023) im Juli noch verfügbar, im August sind es 17 Prozent. Selbst an den begehrten Destinationen an Nord- und Ostsee gibt es demnach noch Ferienhäuser, die frei sind – wenn auch in etwas geringerer Zahl, wie beispielsweise im Hessischen Bergland (47 Prozent freie Unterkünfte) oder im Harz (26 Prozent). Auch preislich gibt es große Unterschiede: Während eine Übernachtung auf Sylt im Schnitt 204 Euro oder auf Rügen 179 Euro kostet, zahlen Urlauber an der Mosel nur 103 Euro oder an der Eifel 108 Euro pro Nacht.

„In den beliebten Urlaubsländern Europas sind Ferienhäuser und Ferienwohnungen gut gebucht, aber es gibt überall noch freie Unterkünfte“, sagt Heike Müller, Sprecherin des Ferienhaus-Portals Holidu. Auch Mallorca ist in diesem Jahr wieder begehrt, 87 Prozent der Unterkünfte seien für den Juli bereits ausgebucht. Wer jetzt noch eine Bleibe sucht, muss mit hohen Preisen rechnen: Im Schnitt kostet eine Übernachtung auf der Baleareninsel im Juli 313 Euro. Etwas günstiger ist es da noch in Griechenland, wo eine Unterkunft im Schnitt für 152 Euro pro Nacht zu haben ist. Aber auch hier müssen Reisende schnell sein, da auf Inseln wie Kreta und Rhodos nur noch 19 Prozent der Unterkünfte im Juli frei sind.

Günstige Unterkünfte sind in Osteuropa zu finden

Wirklich günstig sind da eher Reiseziele in Osteuropa. In Polen kommen Urlauber für rund 109 Euro pro Nacht unter. Noch preiswerter ist Albanien, wo eine Unterkunft im Durchschnitt nur 66 Euro kostet. Bei dem Balkanland handelt es sich um ein Trendziel, das langsam aber sicher von Urlaubern entdeckt wird – jedoch vergleichsweise günstig ist im Vergleich zum in der Nähe liegenden Griechenland. Ebenfalls eine preiswerte Wahl ist Bulgarien, Unterkünfte gibt es hier für circa 100 Euro pro Nacht. Nur knapp darüber liegt Tschechien mit 103 Euro.

Insgesamt scheinen Last-Minute-Buchungen wieder beliebter unter Reisenden zu werden: Im letzten Sommer wurden rund 32 Prozent der Buchungen laut Holidu weniger als 30 Tage vor dem Check-in getätigt – in diesem Jahr sind es 37 Prozent. Dabei sind es vor allem Alleinreisende oder Paare, die später buchen – fast ein Viertel der Alleinreisenden hat sogar nur zwei bis vier Tage vor Abreise eine Unterkunft ausgewählt. Wer in größeren Gruppen verreist, hat dies aber in der Regel schon früher getan.

