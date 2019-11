Kreuzfahrt-Experte: Sie können eine Menge Geld sparen, wenn Sie auf eine Aktivität verzichten

Kreuzfahrt-Geheimnis

Kreuzfahrten bieten Luxus - und kosten dementsprechend auch nicht wenig. Wer jedoch von einer Aktivität absieht, der kann bares Geld sparen.

Mit dem Luxus auf der Kreuzfahrt schrumpft leider auch der Geldbeutel. Ein Kreuzfahrtexperte hat jedoch erklärt, wie Kreuzfahrt-Passagiere ganz einfach Geld sparen können.

Wer auf Kreuzfahrt sparen will, verzichtet auf diesen Buchungszusatz

Kreuzfahrturlaube gehen ins Geld, dafür stehen Passagieren auf der Reise jedoch auch zahlreiche Aktivitäten zur Verfügung, um sich den Kreuzfahrt-Urlaub zu versüßen. Dazu zählen auch Landausflüge an den Häfen der Kreuzfahrt-Route. Dort wird von Kreuzfahrtgesellschaften oftmals der gesamte Ausflug inklusive Mittagessen und Transfer organisiert.

Wer hierbei einige Abstriche macht, der kann die freie Zeit genießen und dennoch ein wenig Geld dabei sparen. Wie das gehen soll, verriet der Kreuzfahrtfachmann Dave Dutton in seinem Buch "How to be a Crafty Cruiser", das dem britischen Portal Express vorliegt.

Ausflüge machen Kreuzfahrten erst zu so einem spannenden Erlebnis. Vor Ort lässt sich die Stadt erkunden, Sehenswürdigkeiten besichtigen und in die jeweilige Kultur eintauchen. Verpassen sollte man die Landausflüge daher also auf keinen Fall.

Doch meist kosten die organisierten Touren nochmal extra Geld. Dutton gibt Passagieren, die während der Kreuzfahrt etwas sparen wollen, in seinem Buch daher folgenden Tipp: "Sparen Sie Geld, indem Sie nicht auf die Landausflüge des Schiffes gehen. Ihnen wird sicherlich Angst gemacht werden, wenn Ihnen gesagt wird, dass bei selbstständigen Touren an Land das Schiff nicht auf Sie warten wird, wenn Sie zu spät kommen oder es Streiks in öffentlichen Verkehrsmitteln gibt. Das könnte passieren, im Allgemeinen werden Sie jedoch vor allem eine riesige Menge Geld sparen, wenn Sie sich für eigene Touren entscheiden."

Dutton rät, mit der Begleitperson ein Taxi zu teilen oder mit dem Bus zu fahren. Das koste häufig weniger und man erreiche auch so alle wichtigen Sehenswürdigkeiten.

